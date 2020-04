Weniger stark strahlender Atommüll lagert bis 2027 in Philippsburg

Anzeige

Zwei getrennte Zwischenlager für radioaktiven Abfall gibt es auf dem Gelände des Atomkraftwerks Philippsburg. Dort ist die Stromproduktion eingestellt, doch Atomwirtschaft ist in den Jahren des Rückbaus weiter nötig. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen müssen die Reste aus der Kernkraft gelagert werden.

Schon länger, seit 2007, besteht ein Zwischenlager für verbrauchte Brennelemente, das bei der Bevölkerung sehr umstritten ist. In diesem Jahr kam durch die Einstellung der Stromproduktion, ein weiterer Aufbewahrungsort für strahlende Reste hinzu.

145 Meter lang, 30 Meter breit und 21 Meter hoch ist die Halle für das jüngste Zwischenlager für Atommüll auf dem Gelände des Atomkraftwerks Philippsburg. Dort werden seit Anfang des Jahres Abfälle gelagert, die als schwach bis mittel radioaktiv eingestuft werden. Dabei handelt es sich um Anlagenteile aus dem früheren Kraftwerksbetrieb, dem Rückbau oder um Schutzkleidung sowie Filteranlagen. Seit Silvester 2019 produziert auch Block 2 in Philippsburg keinen Strom mehr. Die Kühltürme des Reaktors sollen in diesem Jahr gesprengt werden.

14 Beschäftigte im Zwischenlager

Für den Betrieb und die Sicherheit der Halle ist seit 14. April die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) zuständig. Darüber informierte das Unternehmen mit Sitz in Essen. Nach Auskunft von Pressesprecher Tobias Schmidt sind derzeit 14 Personen in der Halle beschäftigt. Es können später bis zu 22 Mitarbeiter werden. Die radioaktiven Abfälle müssen vom Unternehmen KKP in Stahlblech-Containern abgegeben werden und werden in der Halle mit Kränen bewegt. Das Unternehmen BGZ betreibt auch die Zwischenlager an anderen deutschen Standorten von Atomkraftwerken.

Endlagerung in Schacht Konrad Salzgitter

Maximal 15.000 Kubikmeter Material von schwächerer Radioaktivität dürfen in Philippsburg gelagert werden. Diese Art von radioaktivem Abfall soll bis 2027 auf der Rheinschanzinsel bleiben. Dann würde er den Weg ins bereits genehmigte Endlager Konrad bei Salzgitter in Niedersachsen nehmen – mit dem Umweg Würgassen (Nordrhein-Westfallen), wo ein Logistikzentrum für alle solche Abfälle aus deutschen Atomkraftwerken entsteht.

Die BGZ betreibt auch das Philippsburger Zwischenlager für hochradioaktive Brennelemente. Dort sind derzeit 62 Castoren untergebracht, bis zu 152 können es sein. Der nächste Transport aus der Wiederaufbereitungsanlage La Hague war zuletzt für 2021 vorgesehen. Ein deutsches Endlager für solchen hochgefährlichen radioaktiven Abfall soll bis 2031 gefunden sein und 2050 in Betrieb gehen.