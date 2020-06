Wie zwei Frauen dank Eisbären und Töchter in den Forster Gemeinderat einzogen sind

Anzeige

Seit etwa einem Jahr gibt es in Forst nun eine Grüne-Fraktion. Die beiden Gemeinderätinnen Sybille Klenzendorf und Claudia Greulich blicken auf ein spannendes erstes Jahr zurück. An eine Kandidatur für den Gemeinderat hatten sie Anfang 2019 noch nicht gedacht.

Engagiert waren die beiden Frauen schon immer. Im Verein, im Beruf und im Naturschutz. Doch daran, für den Gemeinderat zu kandidierten hatten Claudia Greulich und Sybille Klenzendorf Anfang 2019 noch nicht gedacht.

Meine Tochter meinte zu mir: Mama, ich wollte doch immer hundert Jahre alt werden. Das kann ich ja gar nicht, wenn die Erde kaputt geht. Claudia Greulich, Unternehmensberaterin und Fraktionsvorsitzende

„Eigentlich war es meine Tochter, die mich dazu gebracht hat, das zu machen“, erzählt Unternehmensberaterin und Fraktionsvorsitzende Claudia Greulich. Dass man etwas für den Klimaschutz tun müsse, war den beiden Freundinnen Claudia Greulich und Sybille Klenzendorf, schon lange bewusst.

Auch interessant: Keine normale Badesaison möglich: Öffnung des Forster Heidesees steht in Frage

„Aber als meine Tochter zu mir meinte: Mama, ich wollte doch immer hundert Jahre alt werden. Das kann ich ja gar nicht, wenn die Erde kaputt geht“, erinnert sich Greulich, „das war dann für mich der Punkt an dem ich gesagt habe: Ich muss das jetzt machen.“

Eine Wildbiologin beobachtet den Klimawandel an der Arktis

Ihre Fraktionskollegin Sybille Klenzendorf, sprang schnell mit auf den Zug auf. „Ich bin Wildbiologin und fahre dadurch schon seit vielen Jahren an die Arktis zu den Eisbären“, erzählt sie. „Wenn man da sieht, wie schnell der Klimawandel voranschreitet, das ist erschreckend.“

In Forst fehlte der lokale Beitrag zum Klima. Sybille Klenzendorf, Wildbiologin

Die beiden Frauen sehen sich in der Pflicht für das Klima einzustehen, nicht nur im Lebensraum der Eisbären. „In Forst fehlte der lokale Beitrag zum Klima“, so Sybille Klenzendorf.

Damit war der Entschluss sich als Kandidatinnen einer Grünen Liste aufstellen zu lassen, gefallen. Die Liste Bündnis 90/ Die Grünen stellte 2019 insgesamt fünf Anwärter. Gemeinsam mit den Grünen Mitgliedern aus Forst startete der Wahlkampf. „Den Ortsverein gab es vorher so auch nicht. Das ist alles im letzten Jahr neu entstanden“, erzählt Claudia Greulich.

Die Grünen erhielten zwei Sitze im Gemeinderat

Als dann im Mai 2019 feststand, dass die neue Liste mit zwei Sitzen im Gemeinderat vertreten ist, war die Freude groß. „In Forst ist es möglich schon ab zwei Personen eine Fraktion zu bilden. Das kam uns natürlich zugute“, so Claudia Greulich.

Bei den Gemeinderatswahlen 2019 haben die Grünen auch in anderen Gemeinden Stimmen gewonnen. Beispielsweise sind sie mit sechs Sitzen in Bruchsal zweitstärkste Fraktion und mit drei Sitzen in Karlsdorf-Neuthard vertreten.

Im ersten halben Jahr war erst mal Lernen angesagt. „Wir wussten am Anfang fast gar nichts. Wir sind nicht wie andere neue Gemeinderatsmitglieder zu schon bestehenden Fraktionen dazu gestoßen“, sagt Sybille Klenzendorf.

Grüne bekommen Unterstützung von anderen Fraktionen

Unterstützt wurden die frisch gebackenen Gemeinderätinnen unter anderem vom Landesverband der Grünen, dem grünen Ortsverein sowie von den anderen drei Forster Fraktionen. „Ich denke, es ist gut, dass wir neu sind. Und auch, dass in anderen Fraktionen junge, neue Leute dazu gekommen sind. Das bietet viele Möglichkeiten“, erzählt Sybille Klenzendorf weiter.

Wir alle im Gemeinderat sind da, um Forst zu verbessern. Sybille Klenzendorf, Wildbiologin

„Uns ist es auch wichtig, mit den anderen Fraktionen zusammen zu arbeiten und von deren langjähriger Erfahrung zu lernen, als Bündnis. Die Partei heißt ja auch Bündnis 90/ Die Grünen“, sagt Claudia Greulich. „Wir alle im Gemeinderat sind da, um Forst zu verbessern. Daher haben wir alle die gleiche Motivation. Sowohl die neuen als auch die Mitglieder, die schon länger dabei sind“, ergänzt ihre Kollegin Sybille Klenzendorf.

Klimaschutz als wichtiges Thema im Gemeinderat

Einfach war es für die beiden Frauen nicht immer. „Da wir neu sind, haben wir am Anfang sehr viele Anträge gestellt und vieles hinterfragt“, erzählen sie. „Das hat oft für viel Stöhnen im Gemeinderat gesorgt.“ Dennoch setzen sich die Rätinnen stark für die Transparenz im Gemeinderat ein. „Es ist wichtig, dass man die Themen offenlegt. Es geht ja um die Zukunft aller in Forst“, erklärt Claudia Greulich.

Auch wenn manche Räte das Wort Klimaschutz irgendwann nicht mehr hören konnten, haben wir es trotzdem immer wieder aufgebracht. Claudia Greulich, Unternehmensberaterin und Fraktionsvorsitzende

Stolz sind die beiden besonders auf ihr aktuelles Projekt. Alle vier Forster Ortsparteien haben zu Beginn des Jahres zusammen einen Klimaschutzantrag vorgelegt. „Da ist das erste Mal überhaupt, dass es so was gibt“, erzählt Claudia Greulich stolz. Ein längerfristiger, auf Forst angepasster Klimaschutz- und Energieplan sei wichtig für die Gemeinde. „Auf kommunaler Ebene kann man bei den Gebäuden am meisten CO2 einsparen“, so Sybille Klenzendorf. „Auch wenn manche Räte das Wort Klimaschutz irgendwann nicht mehr hören konnten, haben wir es trotzdem immer wieder aufgebracht“, ergänzt Greulich.

Auch interessant: Grüne in Karlsruhe wollen Konzept für andere Nutzung von Parkhäusern

Für die nächsten Jahre wollen die Forster Grünen insbesondere das Thema Klimaschutz, Mobilität der Zukunft sowie die Transparenz für die Bürger weiter vorantreiben. „Wir verlieren unsere Energie auch in Zukunft nicht“, sagt Sybille Klenzendorf. „Der Klimawandel stoppt nicht, das ist immer noch akut. Auch wenn es gerade nicht so präsent ist.“

Der Interfraktionellen Antrag „Klimaschutz Forst“ der vier Forster Fraktionen.