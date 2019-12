„Winterträume“-Premiere im Kulturhaus Osterfeld

Anzeige

Gab es jemals Standing Ovations bei einer „Winterträume“-Premiere? Selbst die Veranstalter können sich an eine solche überbordende Begeisterung nicht erinnern, wie sie die Varieté-Stars beim Schlussapplaus am Donnerstagabend im Kulturhaus Osterfeld geradezu überflutete.

„Es ist immer fantastisch, aber diesmal noch besser.“ Die „Erkenntnis“, die Jahr für Jahr viele Zuschauer am Ende der Show mit nach Hause nehmen – nie war sie so wahr wie diesmal.

Einfach alles hat gestimmt bei dem Funken schlagenden vorweihnachtlichen Präsentkorb, den die langjährige Programmgestalterin und Regisseurin Katinka Rabenseifner liebevoll für das Publikum arrangiert hat. Und ein blitzgescheiter, brillanter Moderator macht das Auspacken an dem kurzweiligen wie spannungsreichen Abend zum Hochgenuss.

Vom Knochenverbieger zum Unterwassergeschöpf

Die Kostbarkeiten, die Fabian Schläper sprachgewaltig und geistreich kredenzt, sind: Knochenverbieger Bonetics, eineiige Zwillinge – das Duo Elja – die am Trapez ihr eigenes Spiegelbild zaubern; der träumerisch agierende Jongleur Julian Sæther; die entfesselte Kettenakrobatin Sarah Stiefel. Hoch über den Köpfen des Publikums zelebriert Tangotänzer Ernesto Terri seine Kunst als Drahtseilakt.

Mit dem Duo Focus taucht vor den staunenden Augen der Zuschauer ein zartes, symbiotisches Geschöpf auf, dem man ebenso gut beim Tauchen in schillernden Unterwasserwelten begegnen könnte.

Kartenspiel auf der Bühne

Und dann gibt es da noch diesen hochgewachsenen Mann. Aus der Zeit gefallen scheint er mit seinem verstaubten, professoral anmutenden Outfit. Magier Miles Pitwell ist ein preisgekrönter Meister seiner Kunst. Seine langen, schlanken Finger folgen ihrer eigenen Choreografie, als er zwischen ihnen Karten verschwinden und wieder auftauchen lässt. Das Spiel seiner schönen Hände wirkt so hypnotisierend, dass das Publikum den ansonsten üppig gespendeten Szenenapplaus glatt vergisst.

Gelungener Premierenabend

Mit eine Portion Extra-Charme geht Hula-Hoop-Frau Becky Priebe auf Partnersuche im Publikum. Auf die Bühne kehrt sie zurück mit einem willigen Partner für ihre besondere Form einer Ringparabel. Rücklings auf dessen Rücken liegend entfacht sie ein Tischfeuerwerk mit immer mehr bunten Reifen.

Bunt, rund, glänzend und schön sind die vom Kurier und den BNN präsentierten „Winterträume 2019/20.“ Das Ensemble agiert mit bemerkenswerter Homogenität, die schon am Premierenabend zeigt: Da ist zusammengewachsen, was genau so zusammen gehört.

Service

Die Winterträume enden am 6. Januar, 15 Uhr. Es gibt 28 Vorstellungen.

Karten unter (0 72 31) 31 82 15 oder karten@kulturhaus-osterfeld.de