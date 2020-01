Wohin bei schlechtem Wetter? Diese Indoor-Spielplätze sind für Kinder ein Hit

Anzeige

Wenn am Wochenende schlechtes Wetter ist oder ein großer Kindergeburtstag ansteht, können die eigenen vier Wände schnell zu eng werden. Dabei ist für Kinder – vor allem in Zeiten von Videospielen und langen Schultagen – der körperliche Ausgleich wichtig. Hallenspielplätze bieten dafür viel Platz und Spielmöglichkeiten.

Von unserer Mitarbeiterin Laura Jung

Es gibt Trampoline, Klettergerüste und sogenannte Wabbelberge, auf denen Kinder, ähnlich wie in Hüpfburgen, springen können. Und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt. Ein Überblick über die Indoor-Spielplätze der Region, ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Kindorado Karlsruhe

Das Kindorado bietet verschiedene Attraktionen für Kinder im Alter von zwei bis zwölf Jahren. Sie können zum Beispiel eine Elektrokartbahn, eine große Kletter- und Trampolinanlage und ein Bällepool nutzen. In einem separaten Bereich stehen Tischkicker, Airhockey und weitere Spiele bereit. Geöffnet ist der Karlsruher Indoor-Spielplatz montags bis freitags von 14 bis 19, sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. An den Feiertagen und in den Ferien weichen die Öffnungszeiten ab. Weitere Infos unter Telefon (07 21) 7 90 89 05 und kindorado.de

Neon Karlsruhe

Die moderne Minigolfanlage im Neon in Karlsruhe bietet 18 Bahnen in drei verschiedenen bunten, mit Schwarzlicht beleuchteten Neonwelten. Dabei handelt es sich um eine Dschungel-, Weltall- und Unterwasserwelt. Auch für Jugendliche, Erwachsene und Gruppenevents ist die Location geeignet. Geöffnet ist mittwochs und donnerstags von 16 bis 22 Uhr, freitags von 15 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 12 bis 22 Uhr. Mehr: Telefon (07 21) 66 99 27 93 und neon-karlsruhe.de

Kids2Kids Bruchsal

Das Kids2Kids in Bruchsal ist unter anderem mit einer Go-Kartbahn, einer Kletterlandschaft und einem Piratenschiff bestückt. Jeden Donnerstag, am „Family-Day“, gibt es ermäßigte Preise. Und montags, am Großeltern-Tag, haben Omas und Opas freien Eintritt. Geöffnet ist montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Weitere Infos unter Telefon (0 72 51) 4 41 47 00 und im Internet unter kids2kids-bruchsal.de

Fuxini Mühlacker

Das Fuxini hat neben Kletterwänden und weiteren Spieleanlagen im Innenbereich auch einen weitläufigen Außenbereich mit Minigolf, einem Teich und Sportplätzen. Der Hallenspielplatz in Mühlacker öffnet montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr. Weitere Infos: Telefon (0 70 41) 81 54 70 und fuxini.de

Okidoki Bühl

Das Okidoki in Bühl hat eine Innen- und einen Außenbereich. In der Halle können Kinder rutschen, Trampolin springen und vieles mehr draußen gibt es Minigolf und ein Schwimmbecken. Montags bis freitags ist von 14 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. An Feiertagen und in den Ferien können die Öffnungszeiten abweichen. Weitere Informationen unter Telefon (0 72 23) 8 01 42 55 und online unter okidoki-buehl.de

Kibungu Wurmberg

In der grünen Safariwelt in Wurmberg bei Pforzheim können Kinder in der weitläufigen, klimatisierten Spiellandschaft mit Klettervulkan, Elektrokart, Bungee-Trampolinen und vielem mehr spielen. Das Kibungu ist dienstags und mittwochs von 14 bis 19 Uhr sowie donnerstags bis sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Telefon (0 70 44) 90 29 60 und kibungu.de

Bambilicious Echterdingen

Die Spielwelt des Bambilicious in Echterdingen richtet sich an Kinder fünf Jahre. Unter dem Motto „Play, Learn and Celebrate“ können sie dort unter elterlicher Aufsicht spielen. Der Babykrabbelpool ist für Kleinkinder bis zwei Jahre gedacht, der Kletterpark mit Bällebad und Tunneln für Mädchen und Jungen bis fünf Jahre. Geöffnet ist jeden Tag von 10 bis 18 Uhr. Infos unter Telefon (0 71 17) 6 10 34 00 und online unter bambilicious.de

Mannkidu Mannheim

Das Mannheimer Mannkidu bietet Attraktionen für Kinder von ein bis elf Jahren. Es stehen eine Lasertag-Arena, ein großer Indoor-Spielplatz und eine Indoor-Grillfläche zur Verfügung. Dienstags bis freitags ist von 14 bis 19 Uhr und samstags bis montags von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Mehr unter Telefon (06 21) 87 55 45 70 und mannkidu.de

Drachenland Schwetzingen

Im Land der Ritter, Drachen und Prinzessinnen in Schwetzingen können Kinder Lasergames spielen, in der Kinder-Disco tanzen und Fußball spielen. Und die ganz Kleinen dürfen in den Kleinkinderbereich. Ihre Eltern können sie vom Lounge- und Gastronomiebereich aus beaufsichtigen. Klettermöglichkeiten und eine Minigolfanlage im Außenbereich gibt es auch. Die Öffnungszeiten: Samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr, dienstags bis freitags sowie an Ferien- und Feiertagen von 14 bis 19 Uhr. Weitere Infos unter Telefon (0 62 02) 9 45 56 11 und online unter drachenland-schwetzingen.de

Simsalabim Erlenbach

In dieser mehr als 3.000 Quadratmeter großen Märchenwelt in Erlenbach bei Neckarsulm können Kinder ein Kletterlabyrinth, ein Riesenrad, eine Eisenbahn, einen Wabbelberg und vieles mehr nutzen. Offen ist samstags bis dienstags von 10 bis 19 Uhr und mittwochs bis freitags von 14 bis 19 Uhr. Infos unter Telefon (0 71 32) 3 80 97 47 und im Internet unter simsalabim-erlenbach.de