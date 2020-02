Zeitungen kommen wegen Sturm „Sabine“ mancherorts verspätet: BNN schalten ePaper frei

Anzeige

Sturmtief „Sabine“ hat in Baden für Verkehrschaos und viele Sachschäden gesorgt. Auch die Zustellung der gedruckten BNN ist in Teilen davon betroffen. Weil die Tour für manche Austräger zu gefährlich wäre, haben die BNN die digitale Version der Tageszeitung kostenlos freigeschaltet.

Von mehr als 1.500 Zustellbezirken der Badischen Neuesten Nachrichten sind nach aktuellem Stand rund 30 vom Sturm betroffen, so dass die Montagsausgabe dort erst später oder gar nicht ausgeliefert werden kann.

Dies betrifft insbesondere die Ausgaben

BNN Karlsruhe in Teilen von Durlach, Rintheim, Hagsfeld, Grünwettersbach, der Waldstadt und Oberreut

in Teilen von Durlach, Rintheim, Hagsfeld, Grünwettersbach, der Waldstadt und Oberreut BNN Ettlingen in Teilen der Innenstadt sowie von Etzenrot und Auerbach

in Teilen der Innenstadt sowie von Etzenrot und Auerbach Bruchsaler Rundschau mit fünf Bezirken in der Umgebung

mit fünf Bezirken in der Umgebung Pforzheimer Kurier auf dem Dobel

So lesen Sie am Montag das kostenlose ePaper

Trotz des Sturms hatte die Mehrheit der Abonnenten die Tageszeitung pünktlich bis sechs Uhr morgens im Briefkasten. Insbesondere im südlichen Bereich des Verbreitungsgebietes waren die schlimmsten Windböen schon durchgezogen, bevor die Zusteller zu ihren Touren starteten.

Andernorts wäre die Zustellung für die Austräger aber zu gefährlich gewesen. Wo Gefahr für Leib und Leben bestand, mussten Touren abgebrochen oder konnten gar nicht erst angetreten werden.

Weil dadurch nicht alle Zeitungen in Baden pünktlich ankamen oder gegebenenfalls auch durchnässt sind, haben die BNN am Montagmorgen das ePaper kostenlos zugänglich gemacht. Abonnenten können die Zeitung daher digital lesen und sich bei weiteren Fragen zusätzlich an den Leserservice unter der Telefonnummer 0721/ 789-72 wenden.

Kostenloser ePaper-Zugang

Mit den folgenden Zugangsdaten sind alle Ausgaben online lesbar. Der Login erfolgt auf dieser Seite.

Abonummer: sturm

Passwort: sabine