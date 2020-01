Anzeige

Zwei Arbeiter sind bei Dacharbeiten auf einem Firmengelände in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) mehrere Meter tief gefallen und schwer verletzt worden. Es bestehe Lebensgefahr, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Männer wollten ersten Erkenntnissen zufolge am Nachmittag eine Lichtkuppel einsetzen und stürzten dabei in die Firmenhalle. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Verletzten in Kliniken. Das Alter der Männer und die genauen Umstände des Unfall waren zunächst unklar.

dpa/lsw