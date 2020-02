Zwei Personen in Germersheimer Quarantäne an Corona erkrankt

Anzeige

Zwei der 115 Personen, die am Samstag aus Wuhan in China in die Quarantänestation nach Germersheim in der Südpfalz gebracht worden waren, haben sich mit dem Corona-Virus infiziert. Das hat das Landratsamt Germersheim am Sonntag in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Demnach seien die zwei Erkrankten in Frankfurt positiv auf das Virus getestet worden. Die Rückkehrer waren am Frankfurter Flughafen gelandet und dort untersucht worden.

Mehr zum Thema: Drei Coronavirus-Verdachtsfälle in Pforzheim haben sich nicht bestätigt

Isoliert ins Frankfurter Uniklinikum

Es sei nun der Fall eingetreten, für den die Schutzzone eingerichtet worden sei, so das Landratsamt in der Stellungsnahme. Die zwei Erkrankten hätten ihre Diagnose gefasst aufgenommen. Sie wurden isoliert und in einem speziellen Krankenwagen ins Uniklinikum Frankfurt gebracht worden. Für das Personal und die Rot-Kreuz-Helfer in der Germersheimer Quarantäne bestehe kein Grund zur Sorge.

Mehr zum Thema: So sieht die Quarantäne für Deutsche aus Wuhan in Germersheim aus

Der SWR schreibt in seiner Meldung von zunächst 113 Menschen, die nach Germersheim gekommen waren und von denen nun zwei positiv getestet wurden. Elf Passagiere seien direkt vom Flieger in die Frankfurter Klinik gebracht worden.

BNN

Der Artikel wird aktualisiert.