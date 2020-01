38-jährige Ordensschwester aus der Slowakei fühlt sich in Bühl wohl

Anzeige

Neulich, als Schwester Viannea mit Rucksack und Schleier durch den Wald wanderte, begegnete sie einem Ehepaar. „Die Frau fragte, ob ich Nonne sei“, erzählt sie im ABB-Gespräch. „Ich sagte, ich sei Ordensschwester. Daraufhin meinte die Frau: Was, so jung?“ Dieser Frage begegnet Schwester Viannea, geboren 1981 als Lenka Kisilová in der Ostslowakei, in Deutschland häufig.

Sie nimmt das, wie so vieles in ihrem Leben, mit Gelassenheit, die aus einem tiefen Gottvertrauen erwächst – zumal sie weiß, in diesem Land sind junge Ordensschwestern, im Gegensatz zu ihrer Heimat, eine Seltenheit.

„Ich bin aber nichts Besonderes“, sagt sie. „Es war meine Kongregation, die Schwestern vom göttlichen Erlöser, die mich im August ins Kloster Maria Hilf entsandte.“ Die 38-Jährige wirkt sanftmütig, klug, durchaus auch mütterlich; ihre ebenmäßigen Züge sind wie von einem inneren Leuchten erhellt.

Berufung erst allmählich erkannt

Natürlich stellt sich da die Frage, warum sie diesen Weg wählte und nicht heiratete und eine Familie gründete. Ihre Berufung, sagt sie darauf, habe sie nur allmählich erkannt: „Als es nach dem Kommunismus möglich wurde, auch als Ordensfrau zu leben, tauchte die Idee auf, das könnte vielleicht etwas für mich sein. Erstmals kam ein Leben für Christus für mich infrage. Um Klarheit zu gewinnen, ging ich als Au-pair nach Köln.“

Ein Priester riet ihr vorab, in dem Auslandsjahr ihre Gedanken und Impulse zu notieren. „Das Heft besitze ich bis heute“, strahlt sie. „Darin beschreibe ich kleine Zeichen, die mir letztlich die Richtung wiesen.“ Sie spricht von einem „Mosaik“, das sich zusammenfügte. So bügelte sie einmal und sah durch das Fenster eine Familie beim Spaziergang. „Ich lauschte in mich hinein: Ist es das, was du willst?“ Keine 15 Minuten später sei – gleich einer Fügung – eine Nonne aufgetaucht. „Da klopfte mein Herz heftig.“

So fiel die Entscheidung

Ebenso intensiv hat sie einen Moment auf dem Eiffelturm in Erinnerung: „Ich blickte auf das glitzernde Paris, es war Nacht und wunderschön, und ich dachte: Das alles bietet dir diese Welt!“ Zugleich habe sie gespürt: „Dieses Glück erfüllt mich nicht wie das bei Christus in der Kirche.“

Ihre Entscheidung fiel. Ihre Geschwister verstanden den Schritt, die Eltern nicht. „Was für ein Schmerz. Mein Glück brachte meinen Nächsten Unglück.“ Erst nach Jahren, zur ewigen Profess, kam ihre Mutter zu Besuch. „Überraschend bekam ich somit den Segen meiner Eltern geschenkt.“

Vielfältige Tätigkeiten in Bühl

Nun also Bühl. „Meine Erfahrungen sind vielfältig“, berichtet sie. „Ich besuche das Gefängnis, bin im Kindergarten und im Krankenhaus tätig und nehme geistliche Angebote wahr.“ Sie habe auch in Deutschland tiefgläubige Christen kennengelernt.

„Gerade in der Weihnachtszeit mit Beleuchtung, Hektik und Konsum spüren manche Menschen eine starke Sehnsucht nach dem Wesentlichen.“ Auf Weihnachten im Kloster war sie neugierig; wunderbare Momente seien ihr schon geschenkt worden, wie sie findet. „Vor einigen Tagen zum Beispiel stimmte ich im Gefängnis ‚Stille Nacht‘ an, viele fielen in den Gesang ein. In den Augen einer Frau sah ich so viel Freude, wie man sie eigentlich nur von Kindern kennt, eine andere weinte. Ich glaube, sie begriffen: Gott ist ganz nah! Er verurteilt niemanden.“

Und das, sagt sie, „gibt ihnen zugleich ihre Würde zurück“. Vielleicht ist ja diese Liebe, die Schwester Viannea so unerschütterlich ausstrahlt und den Menschen im Namen Gottes zu geben weiß, Teil ihrer Bestimmung in diesem Land in dieser Zeit.