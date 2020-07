Anzeige

Der größte Arbeitgeber in Bühl steckt tief in der Krise: Um die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach Ungarn zu verhindern, verhandelt die IG Metall mit Schaeffler. Auf einer nicht öffentlichen Versammlung der Gewerkschaft am Donnerstagabend wurden die Mitglieder informiert. Die Stimmung war nach Auskunft eines Teilnehmers angespannt.

Beim größten Bühler Arbeitgeber Schaeffler wird seit vielen Wochen kurzgearbeitet. Die Corona-Pandemie hat den Automobilzulieferer, der seit 2019 tief in der Krise steckt, zusätzlich hart getroffen.

Ende des vergangenen Jahres hatten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer wegen dieser Flaute in der gesamten Automobilindustrie auf eine entgeltwirksame Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 38 Stunden geeinigt.

Vereinbarung hatte wegen Corona-Krise nur kurze Zeit Bestand

Die mühsam gefundene Regelung hatte nur im Februar und März Bestand, bevor sie durch Corona zu Makulatur wurde. Seitdem arbeitet die Sparte Automotive OEM von Schaeffler mit Zentrale in Bühl kurz. Nach Informationen dieser Zeitung beträgt die Auslastung 70 bis 80 Prozent. Immerhin konnte die Zahl der Mitarbeiter fast gehalten werden. Sie liegt aktuell bei rund 5.000. Vor der Krise waren es 5.200.

Schaeffler verhandelt mit IG Metall über Produktion von Elektromotoren in Bühl

Inzwischen ist Schaeffler auf die IG Metall zugegangen, um mit der Gewerkschaft über die Produktion und Entwicklung von Elektromotoren für Hybridgetriebe in Bühl zu verhandeln. Dabei geht es um zwei Elektromotoren, die für diesen neuen Antriebsstrang benötigt werden.

Schaeffler wollte diese nach Informationen dieser Zeitung wie die gesamte neue Technik ursprünglich in Ungarn produzieren lassen und folgt damit dem Beispiel der „Original Equipment Manufacturer“, also der Originalausrüstungshersteller, die es in die osteuropäischen Billiglohnländer zieht.

Kein Zutritt für die Presse

Wenn die Zulieferer den großen Herstellern dorthin folgen, ergeben sich dadurch kurze Lieferwege. Arbeitnehmervertreter hoffen aber jetzt auf ein Umdenken der Konzerne, weil durch die Corona-Pandemie Lieferketten teilweise abgerissen sind.

Würden die Elektromotoren tatsächlich in Bühl produziert, müsste Schaeffler bis zum geplanten Produktionsstart 2025 kräftig in Anlagen und Arbeitsplätze investieren. Vor diesem Hintergrund hatte die Mitgliederversammlung der IG Metall im Bürgerhaus Neuer Markt große Bedeutung. Der Reporter der BNN hatte keinen Zutritt.

Die Stimmung war angespannt. Teilnehmer der Veranstaltung

„Die Stimmung war angespannt“, berichtet ein Teilnehmer. „Jeder weiß, wie wichtig es ist, dass wir Nachfolgeprodukte nach Bühl bekommen. Der Verbrennungsmotor läuft zwar noch, aber deutlich schwächer als früher.“

Die IG Metall hält sich mit Auskünften zur Mitgliederversammlung sehr bedeckt, um die Verhandlungen mit Schaeffler nicht zu gefährden. „Wir legen großen Wert auf zukunftsfähige Arbeitsplätze in Bühl und sind mit der Schaeffler-Geschäftsführung in Gesprächen über die Entwicklung des Standorts Bühl“, erklärt Norbert Göbelsmann, der 2. Bevollmächtigte der IG Metall in Offenburg, auf Anfrage dieser Redaktion.

„Mit Rücksicht auf diese Gespräche wollen wir die Inhalte aktuell nicht öffentlich machen. Die IG Metall-Mitglieder in Betrieb sprechen in dieser Sache natürlich mit.“

Unser wichtigstes Ziel ist die langfristige positive Entwicklung der Schaeffler Gruppe sicherzustellen. Bettina Lichtenberg, Leiterin der Schaeffler-Unternehmenskommunikation

Bettina Lichtenberg, Leiterin der Schaeffler-Unternehmenskommunikation, sagt ein Telefoninterview zu den Ergebnissen der Mitgliederversammlung wegen eines „ganz kurzfristigen Termins“ am Freitagmorgen ab und mailt eine kurze Stellungnahme. „Sie wissen, dass die Schaeffler Gruppe wie unsere ganze Branche sowohl von dem technologischen Umbruch in der Automobilindustrie als auch von der Konjunkturkrise betroffen ist“, schreibt sie.

„Unser wichtigstes Ziel ist die langfristige positive Entwicklung der Schaeffler Gruppe sicherzustellen. Dazu gehört, dass wir kontinuierlich Szenarien und Optionen prüfen, um das Unternehmen bestmöglich aufzustellen. Wir binden dabei frühzeitig unsere Arbeitnehmervertreter ein, zu denen wir traditionell ein sehr gutes Verhältnis haben. So haben wir auch aktuell zum Dialog über die Gestaltung der Zukunft des Standorts Bühl eingeladen. Wir befinden uns dabei noch in einer frühen Phase. Wenn es relevante Entscheidungen gibt, werden wir Sie informieren.“

Kommentar

Nicht nur in Bühl sind durch die Automobilkrise massenhaft Arbeitsplätze in Gefahr. Automobilhersteller und Zulieferer müssen wegen der neuen Hybrid- und Elektrotechnik komplette neue Werke aus dem Boden stampfen. Da ist die Verlockung groß, diese in Billiglohnländer zu verlagern, um Aktionären höhere Dividenden und Vorständen lukrative Boni zu verschaffen. Wer eine Fabrik in den osteuropäischen EU-Staaten eröffnet, dem winken für den Abbau der Arbeitsplätze in der Bundesrepublik zusätzlich fette Subventionen aus Brüssel, die der deutsche Steuerzahler zu einem erheblichen Teil finanzieren muss.

Mit einer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung, von der Konzern-Bosse so gerne sprechen, hat das allerdings nichts zu tun. Es reicht eben nicht, Werbung für eine offene Gesellschaft und gegen Umweltzerstörung, Rassismus oder Homophobie zu schalten, weil diese Themen aktuell breit in den Medien vertreten sind. Wenn die Arbeitsplätze anschließend nach Ungarn abwandern, wo all diese hehren Ziele von einer in Richtung Diktatur abdriftenden Staatsführung mit Füßen getreten werden, bleiben nur publikumswirksame Lippenbekenntnisse. Auch die Arbeitnehmerrechte sind im System von Viktor Orbán nichts wert. Die Opposition protestiert bekanntlich gegen sein „Sklavengesetz“.

Verlagerungen von Arbeitsplätzen sind nicht nur moralisch zweifelhaft, auch betriebswirtschaftlich tragen sie vor allem langfristig nicht. Es ist auf Dauer eben nicht möglich, Autos und ihre Teile in Billiglohnländern sehr preiswert herzustellen, und sie anschließend in Bühl und anderen wohlhabenden deutschen Städten teuer zu verkaufen. Wenn die Bühler keine gut bezahlten Jobs mehr haben, werden sie sich keinen Mercedes oder BMW mehr leisten können.

Auch in Sachen Öffentlichkeitsarbeit gibt es bei Schaeffler und anderen Konzernen noch viel Luft nach oben. IG Metall und Betriebsrat wollen sich zu den aktuell laufenden Verhandlungen mit Schaeffler in Sachen Arbeitsplatzsicherung gegenüber der Presse nicht äußern. Der Druck, den der Konzern auf sie ausübt, scheint riesengroß zu sein. Ein solches Verhalten passt kaum in eine offene demokratische Gesellschaft.