Auch mit 125 Jahren sehr lebendig

Von Katrin König

Später Samstagnachmittag, Festakt des Windeck-Gymnasiums zum 125-jährigen Bestehen. Die Mensa, in der sich aus gebotenem Anlass die verschiedensten Schüler-, Lehrer- und Elterngenerationen teils wortwörtlich die Hand geben, wird von einer Bühne dominiert, über der auf eine Leinwand projiziert steht: „Im Wandel der Zeit. Was macht Schule lebendig?“ Nun ist ja schon der erste, oberflächliche Eindruck der so dicht bevölkerten Räume der von Lebendigkeit.

Persönliche Bezüge

Ob diese aber auch tiefergehend Bestand hat, aktuell wie in Zukunft, ist eine Leitfrage, die den Akt begleitet. Moderiert von den Lehrern Sven Lembke und Mario Seiler, stehen lockere Podiumsgespräche auf der Agenda, von „liebevoller“ Ironie durchsetzt – dem ganz eigenen Humor der Pädagogen geschuldet. Schüler, Eltern, Schulleiterin Andrea Körner, Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Anja Bauer, Abteilungspräsidentin im Regierungspräsidium Karlsruhe, werden über das Windeck und seinen Charakter reflektieren, stets eingebettet in ihren persönlichen Bezug zu der Bühler Schule.

Windeck-Song mit Jubiläumsstrophe

Auf das Bühnenprogramm stimmt strahlend der Unterstufenchor mit dem Windeck-Song samt Jubiläumsstrophe ein: Das Gümmi Gymnasium hat Geburtstag! In der Begrüßung schildert Andrea Körner ihre Erfahrungen gerade auch während der Vorbereitung der Feier. Viele Ehemalige, berichtet sie, blieben dem Windeck über Jahrzehnte hinweg verbunden; einige Schüler seien heute Lehrer, nicht selten besuchten Kinder und Enkel früherer Schüler das Gymnasium. Sie spricht von vertrauensvollem Miteinander und „Zeichen der Wertschätzung“ – und von ihrem Dank, in den sie Stadtverwaltung und Gemeinderat einschließt, ganz konkret auch OB Schnurr: „Er hat für die Anliegen der Schule immer ein offenes Ohr.“ In der ersten Gesprächsrunde steht im Fokus, was die Einzelnen mit der Schulzeit verbindet: Lembke hat eine Netzkarte mitgebracht, die für ihn einst „eine Reise in die Andersartigkeit“ bedeutete. Der OB zückt einen Rechenschieber, Judith Feuerer – stellvertretende Vorsitzende des Elternbeirats – einen Ordner mit „Windegg“-Schülerzeitungen. Claudia Wendenburg, Vorsitzende des Fördervereins, erzählt von prägenden Austauschprogrammen und Studienreisen. Anja Bauer, ebenfalls Ex-„Windeckerin“, schildert, wie ihr Lehrer jene, die den Stoff nicht „kapiert“ hatten, „mit nach Hause schleppte“, um sie auf das Abi vorzubereiten. Erheiternd der Rückblick Körners: Sie habe sich als Grundschülerin bei Botengängen ins Rektorat in die Stundenplan-Stecktafel verliebt, behauptet sie, woraufhin Lembke ausruft: „Eine Romanze!“

Sanierung des Klassenzimmertraktes

Auf die Frage nach dem, was Schule lebendig macht, wird es unterschiedliche Antworten geben: Bauer ruft zum Dialog mit den Schülern auf, zu einer Kultur des Zuhörens; Schnurr verweist auf bauliche Voraussetzungen wie die bevorstehende Sanierung des Klassenzimmertraktes, deren zügige Umsetzung er zusagt. Die Schülersprecherinnen Noreen Tausend und Janina Widmann begründen die Lebendigkeit des Windeck mit der Vielfalt an Möglichkeiten, die weit über das Pflichtmaß hinausreichen, von AG’s bis hin zur SMV. Ähnlich wertet es Körner, die die Bedeutung der „Neugier“ der Schüler unterstreicht, über den Tellerrand hinauszuschauen. „Davon lebt unsere Schule, das gibt ihr Esprit.“ Der Elternbeiratsvorsitzende Dirk Striebel schließt sich dem an, greift aber auch die Sanierung auf: „Wir bitten, dass Tempo in die Geschichte kommt.“ Nur nebenbei Erwähnung finden an dieser Stelle all jene, die den Abend mitgestalten, sei es über Flötenmusik, Rope-Skipping, Ballett oder Jazz.

Geschichten mit Seele

Die Festrede des ehemaligen Schülers Rüdiger Barth zum 125-jährigen Bestehen des Windeck-Gymnasiums war, so möchte man es formulieren, ein Kunstwerk: Witzig und ernst, kurzweilig und informativ, rundum „lebendig“, um ein Leitmotiv des Festakts aufzugreifen. Der Wahl-Hamburger, den Moderator Sven Lembke als „ausgebildeten Historiker“ ankündigt, arbeitete für das Magazin „Stern“ und publizierte mehrere Bücher, zuletzt mit Hauke Friederichs „Der Totengräber“ über das Ende der Weimarer Republik.

So weit sein Name reicht, so unprätentiös ist auf der anderen Seite sein Auftritt, so leicht und treffend seine Wortwahl. Und all dies, sagt er, verdanke er auch dem Windeck: „Unser Zäp hat mich gelehrt, an Träume zu glauben. Herr Wiench hat mich gelehrt, Wörter präzise zu setzen, und Herr Butz und Herr Lang haben mich gelehrt, was es heißt, Geschichten mit Seele zu erkennen.“

Eine Flamme, die nicht mehr verlöscht

Barth blickt, ganz Historiker, ins Jahr der Gründung der „Höheren Bürgerschule der Stadt Bühl“, 1893: „Entfesselte Industrialisierung. Bismarck hatte abgedankt, die deutsche Flotte strebte der Sonne entgegen, Wilhelm II und der Rohrstock regierten.“ 1991, als Barth Abitur machte, war Helmut Kohl Kanzler im wiedervereinigten Deutschland. „Unsere Generation war geprägt von der Öffnung der Grenzen, auch die in den Köpfen.“ Den Blick auf die Geschichte verengt Barth auf das Windeck: Er habe einige gute Lehrer gehabt, sagt er. „Gute Lehrer entzünden durch ihre Funken manchmal sofort eine Flamme, die nicht mehr verlöscht. Und sie setzen Keime, die langsam wachsen und erst viel später reifen.“ Gerd Zaepernick (besagter Zäp) etwa verdanke er nicht nur auswendig gelernte Gedichte, sondern auch die Flamme für den Volleyball, die bis heute brenne. Und eine Geste von Roland Butz während der Geschichtsstunde – darauf hingewiesen, dass „der Rüdiger“ schlafe – habe er nie vergessen: „Er sprach nicht laut. Und er sagte nicht viel. Er flüsterte: Ich weiß.“ Wenn er heute damit konfrontiert sei, über das Verhalten anderer zu urteilen, denke er oft daran: „An diese Souveränität. An die Großherzigkeit und die Einsicht, dass wir alle nur Menschen sind.“ Natürlich seien manche Lehrer das Gegenteil dessen gewesen: „Wir waren auch sauer, genervt und enttäuscht von dieser Schule und am Ende froh, sie hinter uns zu lassen.“ Sein Jahrgang sei hinaus in die Welt gezogen, „ein Jahrgang von 125“.

Am Windeck viel mitbekommen

Wenn man ihn heute frage, was er von Beruf sei, antworte er: „Geschichtenerzähler“, schließt Barth. Durch die Fähigkeit, an Geschichten zu glauben, „geben wir unserer Gemeinschaft einen Sinn“. Und dafür habe er am Windeck viel mitbekommen. „Ich hatte nie die Gelegenheit, mich zu bedanken. Liebes Gymnasium, liebe Lehrer, liebe Menschen, die es ausmachen: Vielen Dank.“