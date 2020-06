Aus der Bühler Alban-Stolz-Straße soll die Straße der Weißen Rose werden

Anzeige

Alban Stolz ist den Bühlern keine Ehrung durch einen Straßennamen mehr wert. Den Grundsatzbeschluss zur Umbenennung hat der Gemeinderat schon vor fünf Monaten gefasst. Der erste Namensvorschlag wurde von Anwohnern als zu lang empfunden, weshalb nun eine neue Abstimmungsrunde beginnt.

Die geplante Umbenennung der Alban-Stolz-Straße in Bühl geht in die nächste Runde. In einer nichtöffentlichen Sitzung hat sich der Gemeinderat auf den Vorschlag Straße der Weißen Rose verständigt. Nun sollen wieder die Anwohner angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten werden.

Im Januar hatte der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss zur Umbenennung gefasst und als mögliche neue Namensgeberin die Bühler Ehrenbürgerin Anneliese Knoop-Graf vorgeschlagen.

Vor der endgültigen Entscheidung waren die betroffenen Anlieger zu hören. Dieses Verfahren habe sich wegen der Corona-Krise etwas verzögert, wie Reinhard Renner, der Abteilungsleiter Zentrale Dienste in der Stadtverwaltung, auf Anfrage sagte. Mittlerweile sei die Befragung aber abgeschlossen worden. „Wir haben so viele Personen angeschrieben wie möglich, also nicht nur Anwohner der Straße, sondern auch Eigentümer und Institutionen.“

Unterschiedliches Meinungsbild

Herausgekommen sei ein durchaus unterschiedliches Meinungsbild, allerdings auch auf vergleichsweise geringer Basis: 75 Schreiben habe die Stadtverwaltung verschickt, zurückgekommen seien 17 Antworten. Die grundsätzliche Verbannung des Namens Alban Stolz vom Straßenschild habe niemand komplett abgelehnt, wobei einige der Befragten ausführten, dass sie auch damit leben könnten, wenn der Name bliebe.

Für die neue Benennung seien auch eigene Vorschläge unterbreitet worden. Das habe seinen Grund ausdrücklich nicht in der Person von Anneliese Knoop-Graf gehabt, sondern in der Länge des möglichen Straßennamens.

Zeichen gegen Antisemitismus

Da völlig unklar gewesen sei, ob der Gemeinderat eine einheitliche Meinung finden werde, habe die Stadtverwaltung das Thema zunächst auf die Tagesordnung einer nichtöffentlichen Sitzung gesetzt. Dabei habe sich eine rege Diskussion entsponnen, bei der auch neue Vorschläge gekommen seien, sagte Hubert Schnurr auf Anfrage. „Wir wollen weiterhin einen bewussten Gegenpol zu Alban Stolz schaffen“, so der Oberbürgermeister, die Straßenbenennung solle ein Zeichen gegen den Antisemitismus werden.

In den Schriften des Theologen und Volksschriftstellers Alban Stolz (1808-1883) finden sich zahlreiche antisemitische Ausfälle; dass er deswegen nicht mehr für eine Straßenbenennung infrage komme, war zunächst in Freiburg thematisiert worden, ehe die Diskussion auch in Bühl begonnen hat. Um hier den Bezug zu Anneliese-Knoop Graf und ihrer Verbindung zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus zu wahren, habe man sich mehrheitlich auf den Vorschlag Straße der Weißen Rose verständigt, sagte Schnurr.

Anlieger werden wieder angeschrieben

Nun werden erneut die betroffenen Anlieger angeschrieben und um eine Stellungnahme gebeten. Das Verfahren steht also wieder an dem Punkt, wo es sich im Januar schon befand. Aus der Sicht von Reinhard Renner ist das ganz und gar kein Problem: „Wir lassen uns in dieser sensiblen Frage die notwendige Zeit.“