Ausrichtung auf berufsbedingte Übernachtungen erweist sich in Corona-Zeiten als Nachteil

Anzeige

„In der regionalen Tourismusbranche stehen wir aufgrund von Corona vor einem Paradigmenwechsel.“ So formuliert es Tino Rettig, Tourismuschef von Bühl und Bühlertal, auf ABB-Anfrage. „Die hiesigen Betriebe sind auf berufsbedingte Übernachtungen konzentriert, bisher auch dank der hier angesiedelten Global Player ein durchaus verlässliches Geschäft; diese Gäste entfallen, der Pandemie geschuldet, nun fast komplett.“

Von unserer Mitarbeiterin Katrin König

Reine Urlaubsunterkünfte gebe es in der Region seit Jahrzehnten nicht mehr. Allein die Hotel-Restaurants „Engel“ in Vimbuch und „Bergfriedel“ in Bühlertal hätten sich über umfangreiche Investitionen etwa im Wellness-Bereich breiter aufgestellt, um zunehmend auch Ferientouristen in die Region zu locken. „Diese Umorientierung werden nun wohl auch andere Betriebe vollziehen müssen“, ist Rettig überzeugt.

Den Schalter legt man aber nicht über Nacht um, das ist ein Prozess. Tino Rettig, Tourismuschef von Bühl und Bühlertal

Mittlerweile laufe der Alltag in den Unterkünften, die seit Ende Mai wieder öffnen dürfen, zwar zögerlich an, eine Rückkehr zur Normalität werde es aber sobald nicht geben. „Vielleicht etabliert sich bei den Unternehmen die Kommunikation per Telefon- und Videokonferenzen statt der persönlichen Zusammenkünfte sogar dauerhaft“, sieht er einen Trend, der für die Übernachtungsbetriebe dramatische Konsequenzen haben dürfte – wenn sie, wie erwähnt, nicht umrüsten. „Den Schalter legt man aber nicht über Nacht um, das ist ein Prozess“, unterstreicht Tourismuschef Rettig.

Und: „Während andere Regionen wie die Nord- und Ostseeküste oder das Bodenseegebiet ihre Stammkunden jetzt im Grunde nur wieder aktivieren müssen, gilt es bei uns, Touristen überhaupt erst einmal in nennenswerter Zahl für einen Urlaub in unserer Region zu begeistern.“

Die touristische Infrastruktur sei dafür durchaus vorhanden, verweist er etwa auf das bestehende Wander- und Radwegenetz oder auch die umfassende Wander- und Mountainbike-Konzeption, an der die Branche seit einem Jahr arbeite. „Sie ist ein zentrales Element, um den Freizeittourismus zu stärken“, so Rettig.

Auch interessant: Viel Kurzarbeit an Autostandorten und in Tourismusregionen

Zertifizierung als Wanderhotel möglich

„Es wird darauf ankommen, ob und wie unsere Betriebe unser attraktives Angebot mit ‚leben‘ und an ihre Gäste weitergeben.“ So bestehe zum Beispiel die Option, sich als „Wanderhotel“ zertifizieren zu lassen. „Dazu zählt eine gewisse Offenheit. Bin ich bereit, nicht nur Geschäftsleute, sondern auch durchnässte Wanderer mit dreckigen Schuhen herzlich zu empfangen?“, sagt er exemplarisch.

„Da wird Vieles vom Service abhängen.“ Wichtig werde zudem sein, dass die Verunsicherung insbesondere älterer Generationen ob der Corona-Risiken wieder dem gewohnten Reiseverhalten weiche, „gerade Rentner kommen ja gern in die Mittelgebirge“. Mit Blick auf den schon vor der Pandemie starken Wochenend- und Tagestourismus in der Region beobachtet Rettig indes eine deutliche Zunahme. Freiluftaktivitäten seien wegen der geringeren Ansteckungsgefahr beliebter denn je, Wanderziele stark frequentiert.

Auch interessant: Freude über die freie Fahrt von Bühlertal nach Sand

„Bei den Gertelbach-Wasserfällen haben wir an den Wochenenden nun sogar einen Ansprechpartner positioniert, der Besucher zu den alternativen Parkplätzen lotst, wenn der Wanderparkplatz überfüllt ist.“

Um den Herausforderungen in der Branche gemeinsam zu begegnen, wird es Rettig zufolge im Juli Gespräche mit den regionalen Betrieben geben, zu denen auch Vertreter der Schwarzwald Tourismus GmbH eingeladen seien. „Vernetzung und ein optimiertes Marketing sind das Gebot der Stunde.“

In der Schwebe sei übrigens noch, ob der stets hervorragend besuchte Weinwandertag Anfang Oktober stattfinde. „Das Thema steht bei der Vorstandssitzung des Bühlertäler Verkehrsvereins am 8. Juli auf der Agenda“, sagt Rettig. „Ich erwarte spannende Diskussionen.“

Auch interessant: Vorsitzender des Fußballbezirks Baden-Baden: „Die größte Herausforderung ist, Corona zu beherrschen“