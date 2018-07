Bruno Bangert: „G8 ist für gute Schüler kein Problem“

Nicht nur im Windeck-Gymnasium wird Bruno Bangert seine Zelte abbrechen, der scheidende Oberstudiendirektor wird im Herbst auch sein Haus in Bietigheim verkaufen. Gemeinsam mit seiner Frau geht der Schulleiter in den Ruhestand. Im Spätjahr ist der Umzug des Ehepaares nach Herrenberg in Württemberg geplant. Dort wohnt die älteste Tochter. „Ich will mehr Zeit für meine Kinder und meine Enkel haben“, sagt der 64-Jährige. „Und meine Frau und ich wollen reisen und schauen, was die Welt Schönes zu bieten hat.“

Acht Jahre Schulleiter

Acht Jahre lang stand Bangert an der Spitze des Windeck. In dieser Zeit ist viel passiert. Vor zwei Wochen hat der Gemeinderat die Grundsatzentscheidung für die Generalsanierung des Klassentrakts aus den 1970er-Jahren gefällt. „Ich bin froh“, sagt Bangert. „Die Sanierung hat gegenüber einem Neubau große Vorteile. Die großzügigen Klassenräume bleiben erhalten, ebenso die Großzügigkeit der breiten Flure und die Innenhöfe. Bei einem Neubau, so reizvoll der auch sein könnte, wäre das nicht möglich.“

Zustimmung für Oberstufenreform

Auch die 2017 vom Kultusministerium bekannt gegebene Reform der Oberstufenreform findet Bangert gut. Ihre Auswirkungen wird er als Pädagoge und Schulleiter aber nicht mehr erleben. „Ich kann mir vorstellen, dass das für Schüler ein Vorteil sein könnte“, meint er. Im Prinzip wird die Oberstufe zu den früheren Leistungs- und Grundkursen zurückkehren. „Damit kann das Niveau gehoben werden“, sagt Bangert.

Weniger Schüler

Obwohl das Gymnasium als Schultyp bei Schülern und Eltern immer beliebter wird, hat das Windeck in den vergangenen Jahren Schüler verloren. „Das hängt mit dem G8 zusammen“, berichtet Bangert. „Uns fehlt ein kompletter Jahrgang“. Als der Doppeljahrgang 2012 Abitur machte, besuchten 1 200 Schüler das Windeck, heute sind es nur noch 870. Ein weiterer Grund für den Schülerschwund ist die Anmeldungsdelle vor zwei Jahren. Die aktuelle sechste Klasse ist nur dreizügig, ansonsten ist Fünfzügigkeit die Regel, auch in der jetzigen fünften Klasse.

Elternwünsche

Den Wunsch mancher Eltern, ihre Kinder in jedem Fall aufs Gymnasium schicken zu wollen, sieht Bangert mit Skepsis. „Die Schullandschaft in Baden-Württemberg ist vielfältig“, meint er. „Es gibt für jeden Schüler die passende Schule. Schwierig wird es, wenn die Eltern nicht erkennen, welche Schule passend ist. Das führt dazu, dass Kinder todunglücklich sind.“

Bangert betont ausdrücklich, dass es an Baden-Württembergs Schulen keinen Abschluss ohne Anschluss gibt. „Man kann immer einen weiteren Abschluss draufsetzen“, sagt er. „Dennoch wollen manche Eltern ihre Kinder unbedingt aufs Gymnasium schicken. Das klappt nicht immer.“

Wichtige Realschule

Der scheidende Gymnasialdirektor hebt die Bedeutung der Realschule hervor. „Sie ist in dem Sinne zur Hauptschule geworden, dass sie die meisten Kindern anzieht und sehr viel bietet“, lobt er.

Rückblickend auf seine acht Jahre als Chef des Windeck resümiert Bangert: „Es war eine gute Zeit. Ich wurde vom damaligen Kollegium sehr offen empfangen.“ Inzwischen habe es altersbedingt große Wechsel in der Lehrerschaft gegeben. Das aktuelle Kollegium, das inklusive Referendare fast 90 Lehrer hat, sei relativ jung.

Neues Sportprofil

Als Erfolg wertet Bangert das neue Sportprofil, das offiziell genehmigt wurde und jetzt eingeführt wird. Es gibt weitere Ziele. „Unsere Schule hat hervorragend ausgestattete naturwissenschaftliche Räume“, sagt der Oberstudiendirektor. „Wir wollen uns als MINT-freundliche Schule zertifizieren lassen.“ In diesem Kontext sieht er auch die Kooperation mit Bosch und der Hochschule Karlsruhe.

Ein gravierender Einschnitt war für Bangert die Einführung des G8. Für gute Schüler sei das keine Problem, meint er. „Beim Doppeljahrgang hatten sogar G8-Schüler den besten Durchschnitt. Allerdings sind Schüler nach einem neunjährigen Gymnasium persönlich reifer. In der Klasse 13 habe ich immer einen großen Entwicklungsschub festgestellt.“