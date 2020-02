Bruno Mürbs Fotos erwecken die Ortsgeschichte von Bühl-Eisental zum Leben

Anzeige

Der fotografische Nachlass von Bruno Mürb ist für den Arbeitskreis Kunst und Kultur in Eisental eine Schatzkiste. Es finden sich darin viele private Aufnahmen. Aber auch jene Bilder, die der 2019 verstorbene Mürb als freier Mitarbeiter des Acher- und Bühler Boten gemacht hat. Jetzt werden die Bilder katalogisiert.

Es ist nur ein Foto. Aber was heißt hier bitte nur? Wenn ein Blick darauf die Schleusen der Erinnerung öffnet, die Gedanken zurück in die Kindheit führt, als es nur Gegenwart gab und kein drängendes Morgen – dann stiftet ein Bild kurze Momente intensiven Glücks ebenso wie Stoff für lange Gespräche.

Bilder sollten im Dorf bleiben

Beim „Z’Licht-gieh-Owe“ neulich im „Weinberg“ in Eisental hat es Bernhard Foos erlebt. Dort wurden in einer Schleife Bilder aus dem fotografischen Nachlass von Bruno Mürb gezeigt. Interessant sei es gewesen, wie die Gespräche beim Blick auf die Bilder Fahrt aufgenommen hätten.

Auch interessant: Kampagne für mehr Selbstliebe – Fotoausstellung in Germersheim

Jetzt sitzt Foos gemeinsam mit Rolf Meier im Sitzungssaal des Eisentaler Rathauses. Sie arbeiten den Nachlass auf. Vor einem Jahr ist Bruno Mürb gestorben. Seine zahlreichen Fotos, die der frühere ABB-Mitarbeiter auf Terminen „geschossen“ hat, sind ebenso beim Arbeitskreis Kunst und Kultur angekommen wie private Aufnahmen.

Ortschaftsrätin Karin Feist habe ihn darauf angesprochen, berichtet Foos, sie habe auch den Kontakt vermittelt. Der Arbeitskreis, der auch schon DVDs mit Interviews herausgebracht hat, war sehr interessiert daran, die Bilder im Dorf und greifbar zu halten.

Kooperation mit Stadtgeschichtlichem Institut

Doch wie sie katalogisieren? „Weil wir mit so etwas noch keine Erfahrung haben, habe ich Kontakt zu Michael Rumpf vom Stadtgeschichtlichen Institut aufgenommen“, berichtet Foos. So sei es zu einer Kooperation gekommen: „Im Stadtgeschichtlichen Institut wurden die Bilder digitalisiert, und wir füllen die Erfassungsbogen aus.“ Rasch war klar: „Das ist eine ganz schöne Arbeit.“

Auch interessant: Geschenke aus aller Welt landen im Stadtarchiv Baden-Baden – Ältestes Stück aus 1892

Detektivische Kleinarbeit

Foos und Meier, ein zugezogener Müllenbacher und ein gebürtiger Affentaler, blicken auf einen Computerbildschirm. Eine alte Fotografie ist zu sehen, ein Bild vom Weißen Sonntag des Jahres 1949.

Eines der darauf abgebildeten Kinder ist Bruno Mürb. Wer aber sind die anderen?

Das ist eine der Fragen, die Bild für Bild zu beantworten sind. Meier erkennt eine Person und wird sie zuhause besuchen, um weitere Namen herauszufinden.

Es ist eine detektivische Kleinarbeit, die hier geleistet wird. Aber eine, die sich lohnt: denn mit jedem Detail, das erkannt wird, weiß das Bild dem Betrachter mehr zu erzählen. Das ist auch bei Ortsansichten oder Festaufnahmen so.

Ein Pfarrer und sein Fluch

Ein Schwerpunkt der Bildersammlung widmet sich einem Eisentaler Festtag im Frühjahr 1963. Bruno Mürbs Bruder Konrad feierte Primiz. Das Dorf hatte sich herausgeputzt, an drei Stellen wurden Torbogen errichtet, in Müllenbach, vor der Kirche und in der Horrenbach, wo ihn gar ein Glöckchen zierte. Pater Ansbert, wie sich Konrad Mürb seit seinem Eintritt ins Kloster nannte, war einer von drei Eisentaler Neupriestern in jener Zeit; für den Ort waren es ganz besondere Wochen.

Auch interessant: Der vergangene Glanz von Pforzheim – Facebook-Gruppe zeigt historische Fotos

Das hatte auch mit einer Legende zu tun, die ältere Eisentäler heute noch kennen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts soll der Pfarrer im Ort sehr unbeliebt gewesen sein; als er das Dorf verlassen habe, möglicherweise nicht ganz freiwillig, habe er sich auf dem Kreuzbuckel Richtung Steinbach noch einmal umgedreht und das Dorf verflucht: 100 Jahre solle es keinen Priester mehr hervorbringen. Ein Jahrhundert sollte es tatsächlich dauern, bis es wieder soweit war, „und dann waren es drei mehr oder weniger auf einen Schlag“, sagt Foos.

Erinnerungen werden wach

Die Bilder zeigen im Hintergrund verschwundene Gebäude wie den alten Winzerkeller, Autos laden zum Fachsimpeln ein, und vor allem zeigen sie Menschen:

Männer und Frauen, von denen viele längst gegangen sind, aber auch Kinder, die heute in ihren 60ern sein dürften. Die Mädchen beispielsweise, die die Priester auf dem Weg zur Kirche begleiteten und von denen manches auch noch eine andere Aufgabe hatte.

Auch interessant: Die Arbeit für die Bühler Winzer beginnt wieder

Eines der Mädchen von damals erkennt sich, als ihr das Bild präsentiert wird. Rasch ist die Erinnerung an den geliebten Opa da – dem Onkel von Konrad und Bruno Mürb. Und sofort fängt sie an, nahezu fehlerfrei das kleine Gedicht zu rezitieren, das sie damals vorgetragen hatte.

Originalbilder bleiben im Stadtgeschichtlichen Institut

Für die Ortsgeschichte sind Bruno Mürbs Fotos eine sich öffnende Schatzkiste, da er über viele Jahre hin das Geschehen dokumentiert hat. „Die Originalbilder bleiben im Stadtgeschichtlichen Institut, wir legen für uns eine Festplatte an“, berichtet Foos.

Bilder könnten beispielsweise bei den Interview-DVDs als Gestaltungsmittel beim Schnitt genutzt werden. Auch von anderer Seite hat der Arbeitskreis schon historische Bilder erhalten, etwa vom bei der Rebflurbereinigung verschwundenen Geppert-Türmchen in der Sommerhalde, wie Rolf Meier berichtet.

Ausstellung beim Winzerfest 2021 denkbar

Solche Bilder regen die Erinnerung an und helfen, die Dorfgeschichte lebendig zu erhalten. Erst recht, wenn sie öffentlich gezeigt werden und das Schwarmwissen anzapfen können. Deshalb ist für Foos auch eine Ausstellung beim Winzerfest sehr gut vorstellbar. Bis dahin aber, wissen Rolf Meier und Bernhard Foos, „haben wir noch viel Arbeit vor uns“.