Geparkte Fahrzeuge gestreift in Bühl gestreift

(ots) – Die Beamten des Polizeireviers in Bühl sind seit Donnerstag auf der Suche nach Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeug-Lenker beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren zwei geparkte Autos und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die beschädigten Fahrzeuge, ein Ford und ein Volkswagen, waren in der Zeit zwischen 5.45 Uhr und 14.45 Uhr in der Erlenstraße, auf Höhe des Anwesens Nr. 15, abgestellt. Personen, die etwas beobachten konnten und Hinweise auf den Verursacher des Sachschadens in Höhe von etwa 1.800 Euro geben können, werden gebeten sich unter der Nummer 07223 99097-0 mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4037489