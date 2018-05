Bühl – In Toilette eingeschlossen

Bühl (ots) – Schon bevor die Schule am Donnerstagmorgen begann, durchlebte ein 16-Jähriger ein kleines Abenteuer. Der Jugendliche hatte auf dem Schulweg noch einen kurzen Zwischenstopp in den Sanitäranlagen einer Gaststätte in der Bühlertalstraße einlegen wollen, staunte aber nicht schlecht, als er dort nicht mehr herauskam. Eine dort angestellte Reinigungskraft hatte die Örtlichkeit kurzzeitig verlassen und pflichtbewusst alle Türen abgeschlossen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten war der Schüler bereits wohlbehalten von der wiederkehrenden Reinemachfrau befreit worden.

