Bühl: PFC-Skandal ist ein prominentes Beispiel für wirkungsvolle Lokalnachrichten

In Zeiten von Falschmeldungen und erstarkendem Rechtspopulismus ist das Vertrauen der Menschen in unabhängige Berichterstattung sehr wichtig – gerade auch im Lokalen. In der Kampagne „Journalismus zeigt Gesicht“ werden ausgewählte Journalisten vorgestellt, die direkt vor Ort im Einsatz sind – wie Wilfried Lienhard.

Am Rande eines Neujahrsempfangs: Ein Bürgermeister erblickt den ABB-Redakteur und stürmt auf ihn zu. Dem bleibt keine Zeit zu überlegen, was der sichtlich aufgebrachte Mann ihm auseinandersetzen möchte, da sprudelt es schon aus dem Schultes heraus: Dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen dem im Verdacht der PFC-Schuld stehenden Komposthändler einstellen wolle, das gehe ja gar nicht. Und dann noch wegen Verjährung: Skandal!

Letztere Einstufung mag je nach Perspektive auch anders ausfallen. Die Nachricht selbst aber ist hieb- und stichfest und war am Morgen exklusiv im ABB zu lesen. Dank eines guten Informantennetzwerks und hartnäckigem Nachhaken konnte frühzeitig berichtet werden, welche Entwicklung die strafrechtliche Seite des PFC-Skandals nehmen würde.

Manchmal führt bloße Recherche zu Umdenken

Hier ist der Begriff vollauf berechtigt, auch wenn der grüne Umweltminister im Interview ihn vehement ablehnte – von der Politik, ob „kleiner“ oder „großer“, lässt sich eine Lokalredaktion die Wortwahl nicht vorschreiben.

Und auch der bei der Recherche deutlich zu spürende Unmut der Staatsanwaltschaft, dass hier etwas vor der Zeit ans Licht kommt, kann die Veröffentlichung nicht verhindern. Vier Wochen später dann kommt die offizielle Pressemitteilung: Verfahren eingestellt.

Die kleine Episode vom Neujahrsempfang zeigt auch die Unmittelbarkeit lokaler Nachrichten. Über wen wir schreiben, dem stehen wir oft genug am selben Tag gegenüber, es gibt ein rasches, ungefiltertes Feedback.

Das ist auch gut so, zeigt es doch, welche Wirkung ein Artikel entfalten kann. Mancher kann Lesern ganz direkt helfen, indem Öffentlichkeit hergestellt wird, wo sich hinter verschlossenen Türen Diskussionswürdiges tut.

Am Ball bleiben – auch bei Gegenwind

Ein Beispiel waren in diesem Frühjahr Pläne der Bühler Stadtverwaltung, die Sozialwohnungen im Ehlet zu verkaufen. Manchmal genügt die bloße Recherche, um Bewegung in ein verfahrenes Geschehen zu bringen: Als eine Familie beim Umbau eines gekauften Hauses unverschuldet in schwere finanzielle Nöte gerät, führen die Recherchen des ABB zu einem Umdenken der Versicherung.

Nebenbei bemerkt: Der Artikel erschien trotz der Wendung. Am Ball bleiben, auch bei Gegenwind vorangehen – das sind wesentliche Punkte für die Redaktion.

Und manchmal darf sie auch Spaß haben, und mit ihnen natürlich die Leser: Als die Bühler Stadtverwaltung einst über erste Pläne für das 50. Zwetschgenfest sinnierte, war nach einem Blick ins Archiv schnell klar, dass an der Rechnung etwas nicht stimmte. Und so war rasch zu lesen, dass das Jubiläum schon Vergangenheit war. Merke: Das kleine Einmaleins hilft auch jenen, die es mehr mit der Sprache haben.