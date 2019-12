Bühler Einzelhandel ist auf das Weihnachtsgeschäft gut vorbereitet

Anzeige

Gut angelaufen ist bei den Händlern in Bühl das Weihnachtsgeschäft. Erfahrungsgemäß fluten jetzt die Geschenke-Sucher in die vielfach noch inhabergeführten Ladengeschäfte in der Innenstadt. Mit der festlichen Beleuchtung läutet Bühl die Advents- und Einkaufszeit ein.

„Es geht hier nicht nur ums Verkaufen. Es geht um ein Erlebnis mit Qualität über das wir die Kunden langfristig binden. Dazu gehört auch die Weihnachtsbäckerei im Laden, mit der wir die Kunden mit allen Sinnen abholen“, weiß Christoph Engelhardt. Zusammen mit Catrin Hammig bildet er den Vorsitz der Bühler Einkaufsinitiative Bina. Er spricht von positiven Impulsen, welche der Handel in Bühl bereits verspüre. Zugleich habe sich dieser auch sehr gut auf die teilweise gehobenen Ansprüche der Kunden vorbereitet.

Kochen liegt im Trend

Alles redet vom Kochen und die Zubereitung zu Hause liegt im Trend: „Wirklich scharfe Messer sind ein Thema. Aber wie kommt man dahin?“, stellt Engelhardt, der zusammen mit seiner Partnerin Sibylle das Geschäft Bessey und Flammer in der Schwanenstraße betreibt, die zentrale Frage. „Bei uns bekommt der Kunde die Antwort, entweder durch das Schärfen mit dem Stein oder durch den Erwerb eines hochwertigen Messers, das aus einem Stahl besteht, der für extreme Belastungen im Rennsport erfunden wurde“, setzt Engelhardt auseinander.

Das „neue Messer“ besitze eine hohe Wertigkeit, eine fernöstliche Form und eine außergewöhnliche Schärfe, die „mindestens dreimal länger als ein normales Messer hält.“ Und dann gibt es ja auch noch Noven und Erkenntnisse für den Rest der Küche. „Bei Pfannen und Töpfen gibt es neue Produkte. Wir zeigen auch, wie die Ergebnisse beim Kochen optimaler werden durch den Einsatz dieser Produkte.“

Gutscheine sind gefragt

Aber mit den quirligen Tagen direkt vor Weihnachten ist es im Bühler Einzelhandel nicht getan: Der 24. fällt bekanntlich auf einen Dienstag. Dann werden die Spätentschlossenen durch die Geschäfte eilen und noch letzte Einkäufe für das Fest tätigen. „Nach den Feiertagen gibt es für den Kunden jede Menge Zeit, um sich den Geschenken in Form von Geld oder Gutscheinen zu widmen. Gutscheine sind stark gefragt, denn mit ihnen liegt man auf jeden Fall auf der sicheren Seite“, weiß Engelhardt. Deshalb sei auch nach dem Fest der Service am Kunden gefragt. In Ruhe weitere Geschenke nach eigener Wahl aussuchen beschere noch einmal Freude.

„Auch deswegen ist für uns das Online-Geschäft nicht interessant. Wir legen lieber unsere ganze Kraft in den realen Handel und sind für unsere Kunden hier in Bühl präsent“, urteilt Engelhardt. Er empfindet Online als eine weitere Verkaufsplattform, die man genauso bespielen müsste wie das Geschäft in der Schwanenstraße. „Wir verzetteln uns nicht und machen den Service an unseren Kunden lieber richtig.“ „Es sind die Klassiker und deren modifizierte Formen“, bringt es Bernd Peters vom gleichnamigen Kaufhaus auf den Punkt. Er bringt Hörbücher ins Spiel. „Zum Beispiel Tönies. Das ist ein großer Trend, genauso wie Lego. Das ist die Nummer eins“, berichtet Peters. Peu à peu hielten die neuen elektronischen Möglichkeiten Einzug in die Welt der Spielsachen. Zum Beispiel über Bluetooth fern gesteuerte Fahrzeuge. Für viele Erwachsene wohl ein Trost: „Schuhe, Uhren, Krawatten, Bücher und Elektroartikel gehen immer.“

Einkaufen als Erlebnis

Verschiedene Strickteile, Pullies aus Cashmere, ausgefallene Accessoires wie Taschen, Ketten „oder auch eine besondere Fliege bieten wir unseren Kunden mit persönlicher Beratung“ , zählt Simone Vetter für das Modehaus Pfeiffer auf. „Einkaufen zu Weihnachten ist bei uns ein Erlebnis. Es gibt an unserer Bar auch Cafe oder ein Glas Sekt“, betont die Geschäftsführerin.

Das gibt’s aber auch: Von Weihnachtstrubel noch keine Spur. „Wir spüren diese Black-Friday-Aktionen. Deshalb konzentrieren wir uns lieber auf die wertigen Sachen. Das ist eine Chance, als Kunde bei uns etwas anderes zu erwerben“, betont Silvia Link, Geschäftsführerin des gleichnamigen Ladens in der Hauptstraße. Bei Goldschmuck sei Rosé-Gold mit höherem Kupferanteil angesagt, das sich sehr gut mit bunten Steinen kombinieren lasse. „Mann“ trage Lederarmband oder Milanese-Bänder aus Metall, die sich sehr angenehm tragen lassen. Auch die Taucheruhr mit verstellbarem Anzeigenring um das Zifferblatt ist wieder angesagt.