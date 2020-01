Bühler Gemeinderat beschließt höhere Kindergartengebühren

Anzeige

Die Kindergartengebühren in Bühl steigen. Bei vier Gegenstimmen der SPD-Fraktion und einer Enthaltung verabschiedete der Gemeinderat die Anhebung, die über einen Zeitraum von zwei Jahren in zwei Stufen erfolgen soll. Von dieser „Erhöhung der Elternentgelte“, wie es in Beamtendeutsch heißt, sind neben den städtischen auch alle kirchlichen Kindergärten im Stadtgebiet betroffen.

Die letzte Anpassung der Gebühren gab es am 1. September 2018. Jetzt sind weitere Verteuerungen für die Eltern am 1. April 2020 und am 1. September 2021 geplant. Dann steigt der Regelbeitrag für das erste Kind von derzeit 93 Euro auf 99 (2020) und 102 (2021). Für das Zweitkind geht es von aktuell 46,50 Euro auf 49,50 Euro und dann auf 51 Euro. Die Ganztagsbetreuung verteuert sich von jetzt 150 Euro in den beiden genannten Schritten auf 160 Euro und 165 Euro. Auch das Essen für die Kinder wird mehr kosten, allerdings erst ab 2021. Dann sind statt bisher 75 Euro 80 Euro fällig.

Zuschuss wird immer größer

Bürgermeister Wolfgang Jokerst begründete die Gebührenanpassung mit den stark gestiegenen Kosten. Aktuell decken die Elternentgelte nur noch 15 bis 18 Prozent der laufenden Betriebskosten. Von den kommunalen Landesverbänden werden aber 20 Prozent empfohlen. „Unser Zuschussbedarf lag bisher bei jährlich sechs Millionen Euro“, berichtete Jokerst. Durch den Ausbau der Betreuungsangebote steigt dieser Zuschuss kontinuierlich.

Der Landeszuschuss stagniert hingegen seit Jahren bei 3,8 Millionen Euro. Der Städtetag Baden-Württemberg hat deshalb in Einvernehmen mit den Kirchen eine Erhöhung der Elternentgelte von drei Prozent pro Jahr empfohlen. Dies will die Stadt Bühl in Absprache mit den kirchlichen und den freien Trägern vor Ort umsetzen.

„Das macht wenig Freude“, räumte Klaus Dürk, der zuständige Fachbereichsleiter im Rathaus, im Hinblick auf die Gebührenerhöhung ein. Er berichtete von 18 Kindergärten im Stadtgebiet mit einem breit gefächerten Angebot und einer hervorragenden pädagogischen Arbeit. „Wir müssen den Ausbau der Kindergärten stärker forcieren“, sagte Dürk. In diesem Jahr rechnet er mit einem steigenden Zuschussbedarf von sieben Millionen Euro. Eine Erhöhung sei deshalb auch angesichts der angespannten Haushaltslage alternativlos. Für sozial schwache Familien gibt es auch weiterhin eine besondere Regelung.

SPD will kostenlose Kindergärten

Das Abstimmungergebnis war eine klare Sache. Dennoch wurde über die Erhöhung der Kindergartengebühren im Bühler Gemeinderat kontrovers diskutiert.

„Wir lehnen das ab“, sagte Timo Gretz (SPD) klipp und klar. Eine Erhöhung von rund zehn Prozent innerhalb von zwei Jahren sei unverhältnismäßig. „Wir sind für eine kostenfreie kindliche Bildung“, erklärt er. „Allerdings ist das Landessache und nicht unsere Baustelle im Gemeinderat.“

Gretz empfahl statt einer Gebührenerhöhung eine Durchforstung des Haushalts nach Freiwilligkeitsleistungen und verwies auf den Mitgliedsbeitrag für die Wirtschaftsregion Offenburg-Ortenau (WRO) und den in diesem Jahr um 90.000 Euro wachsenden Zuschuss für das Zwetschgenfest.

Nicht sexy

Georg Feuerer (CDU) meinte: „Gebührenerhöhungen sind nie sexy. Aber die Kosten steigen immer weiter und die Schere geht im Vergleich zu unseren Einnahmen immer weiter auseinander. Wir dürfen uns freuen, wenn sich das Land durchringt, Kindergärten kostenlos zu machen. Aber das liegt nicht in unser Hand. Wir erhöhen moderat.“

Yvonne Zick (FW) fand die Erhöhung der Gebühren ebenfalls maßvoll. „Auch wir fänden die Beitragsfreiheit in Kindergärten gut, wie es sie bereits in Schulen gibt“, sagte sie. Jetzt müssen wir die Kröte schlucken.“

„Natürlich ist die Gebührenerhöhung unpopulär“, konstatierte Walter Seifermann (GAL). Angesichts der schwierigen Haushaltslage und des Defizits müsse man aber dringend gegensteuern. Auch Seifermann hält eine Gebührenfreiheit der Kindergärten für sinnvoll. „Ich bin sicher, der Tag wird kommen“, vermutete er. „Die Kommunen können das aber nicht zahlen.“

Lutz Jäckel (FDP) räumte ein, dass die Erhöhung weh tut. „Aber wir müssen zustimmen“, forderte er. „Bühl hat einen hohe Standard als Bildungsstandort, den wir erhalten wollen. Die jetzige Erhöhung ist moderat. In früheren Jahren haben wir die Kindergartengebühren erst nach vielen Jahren angepasst und dann die große Keule ausgepackt.“ Die kleinen und regelmäßigen Schritte findet Jäckel besser. uc