Bühler Gesundheitstage wegen Coronavirus abgesagt

In Bühl ist die erste Großveranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt worden. „Erwischt“ hat es ausgerechnet die Gesundheitstage. Bei der zweitägigen Veranstaltung wäre mit 3.500 Besuchern zu rechnen gewesen. Veranstalter Andreas Lorenz erläutert für bnn.de die Hintergründe.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Die Bühler Gesundheitstage finden in diesem Jahr nicht statt. Veranstalter Andreas Lorenz hat die für den 14. und 15. März im Bürgerhaus Neuer Markt geplante 28. Auflage der Messe wegen der Corona-Epidemie abgesagt. „Nichts wäre schlimmer, als wenn jemand eine Gesundheitsmesse besucht und krank hinausgeht“, sagt Lorenz.

Verantwortung gegenüber Besuchern und Ausstellern

Am Mittwochnachmittag habe er nach Rücksprache mit einigen Ausstellern diese Entscheidung getroffen. Zwar halte er das Risiko für gering, aber es könne eben nicht zu 100 Prozent ausgeschlossen werden; außerdem spreche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von einer Epidemie, deren Höhepunkt noch nicht erreicht sei.

„Die Gesundheitstage sind eine Messe mit sehr vielen Betrieben aus unserer Umgebung“, berichtet Lorenz. „Wenn sich von denen jemand bei uns ansteckt, würde das möglicherweise zu Quarantäne-Maßnahmen führen und das Geschäft lahmlegen. Wir haben eine Verantwortung gegenüber Besuchern und Ausstellern und wollen dieser mit der Absage gerecht werden.“

Aussteller reagieren verständnisvoll

Die Aussteller seien bereits informiert worden; an diesem Samstag soll es ein Treffen geben, um die Angelegenheit und ihre Folgen persönlich zu besprechen. In den ersten Reaktionen hätten sich die Aussteller durchweg sehr verständnisvoll gezeigt, auch wenn manche meinten, dass dem Thema Coronavirus viel zu viel Platz eingeräumt werde.

Andererseits habe ein Aussteller schon vor der Absage sich mit Verweis auf das Virus wieder abgemeldet, ein anderer habe sich diesen Schritt ebenfalls überlegt.

Es seien viele medizinische Berufe auf der Messe vertreten, und es gebe zwangsläufig viele sehr direkte Kontakte, weshalb die Ansteckungsgefahr bei den Gesundheitstagen doch höher sei als bei anderen Veranstaltungen, meint Lorenz: „Zudem ist das längst keine rein lokale Messe mehr. Der Einzugsbereich reicht über Offenburg und Karlsruhe hinaus.“ Entsprechend sei auch die Risikostreuung größer.

Eine Verschiebung der Gesundheitstage etwa auf das Spätjahr sei „nicht wirklich eine Option“, so Lorenz. Er benötige für ein komplettes Wochenende von Freitag bis Sonntag das Bürgerhaus Neuer Markt, und ein solches freies Wochenende gebe es dort praktisch nicht. Nicht ohne Grund lege er die Termine mit dem Bürgerhaus bereits auf fünf Jahre im Voraus fest.

Bombendrohung in den Anfangsjahren

Es ist das erste Mal, dass die Gesundheitstage komplett abgesagt werden müssen. In den Anfangsjahren war kurzfristig einmal der Sonntag gestrichen worden: „Am Samstagnachmittag hatte ein anonymer Anrufer angekündigt, dass am Sonntag um 14 Uhr im Bürgerhaus eine Bombe hochgeht“, erinnert sich Lorenz. Die Kriminalpolizei suchte das Haus mit Spürhunden ab. Gefunden wurde nichts, vorsorglich wurde aber der zweite Tag der Veranstaltung abgesagt.

30.000 Flyer gedruckt

Für den Veranstalter ist die Absage auch deshalb ärgerlich, weil bereits im September mit den Vorbereitungen begonnen worden sei und diese mittlerweile auch abgeschlossen gewesen seien. 30.000 Flyer seien gedruckt und teilweise auch schon verteilt worden. Den finanziellen Verlust könne er noch nicht beziffern, so Lorenz. Ausfallen müsse auch der traditionelle Staffellauf am Sonntag, dessen Erlös stets dem Förderverein des Klinikums Hub zugute kommen. So sei die Absage „für ein paar Seiten ärgerlich“, aber das Finanzielle sei letztlich zweitrangig: „Bei den Gesundheitstagen steht das Allgemeinwohl im Blickpunkt. Das war schon immer so, und so soll es auch bleiben.“

Termin für 2021 steht fest

Unterkriegen möchte sich Lorenz nicht lassen. „Die Gesundheitstage werden auch weiterhin stattfinden. Sie sind eine harmonische und mit 3.500 Gästen immer gut besuchte Veranstaltung.“ Im kommenden Jahr sind sie für den 20. und 21. März geplant