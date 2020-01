Bühler Gruppe von Fridays for Future plant mindestens eine Aktion pro Woche

Anzeige

„Klimahysterie“ ist zum Unwort des Jahres gewählt worden. Es wird verwendet, um Klimaaktivisten abzuwerten. Die Wahl zeigt aber auch, dass die Diskussion um die Klimakrise in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Auch in Bühl hat sich die Bewegung Fridays for Future mittlerweile etabliert. Für Freitag ruft sie hier zu ihrer dritten Demonstration auf.

Von unserem Mitarbeiter Pascal Lienhard

Kritiker werfen den Jugendlichen von Fridays for Future (FFF) gerne vor, sie wollten nur die Schule schwänzen. Die Bühler Gruppe hat gekonnt reagiert: Demonstriert wird inzwischen am Nachmittag. „Dadurch haben wir auch den Vorteil, dass mehr Erwachsene und Schüler vorbeischauen können“, so die FFF-Aktivistin Anna Kuhlmann. Die Demo inklusive Kundgebung startet am Freitag um 14 Uhr beim Rathausplatz. Von da aus bewegt sich der Zug über die Eisenbahnstraße und den Europaplatz an der Alois-Schreiber-Schule vorbei bis zur Rheinstraße. Weiter geht es auf die Hauptstraße, am „Osiander“ wird die Gruppe in Richtung Johannesplatz abbiegen. Von dort aus wird über die Schwanenstraße wieder der Ausgangsort angesteuert.

Dass die Menschheit vor zukunftsträchtigen Aufgaben steht, dessen sind sich die Jugendlichen bewusst. „Wir müssen darüber sprechen, wie jeder Einzelne, aber auch große Konzerne – wie ganz aktuell Siemens – mit unserem Planeten umgehen“, meint Kuhlmann. „Es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann.“ Es sei einfach, Verantwortung abzustreiten und weiterzumachen wie bisher. Aber auch mit Blick auf aktuelle Katastrophen müsse etwas übernommen werden. „Die Zustände in Australien sollten alle überzeugen, dass die Thematik nicht in der Zukunft liegt, sondern uns alle jetzt schon betrifft.“

Eltern unterstützen

Unterstützung bekommen die Aktivisten von vielen Seiten. Ihre Eltern unterstützten sie, auch die meisten Lehrer seien hilfsbereit, erklärt Kuhlmann. Bei anderen Schülern fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Viele fänden ihre Aktionen gut, einige unterstützten sie auch. Zum Teil werde das Engagement aber auch belächelt und man selbst als „Öko“ abgestempelt, so Kuhlmann. „Das verstehe ich aber inzwischen eher als Kompliment.“ Ihre Freunde leiten zum Teil selbst Ortsgruppen von FFF oder engagieren sich für das Thema Nachhaltigkeit. Das Bühler Team besteht aktuell aus acht Personen. „Wir sind immer offen dafür, wenn sich noch andere Personen engagieren wollen.“

Viel zu kleine Schritte

Als junger Mensch fühle man sich oft sehr machtlos. Das von der Bundesregierung beschlossene Klimapaket sei zwar eine Entwicklung, die Schritte aber viel zu klein. Auch die Stadt Bühl könne noch viel mehr tun, was die Aufklärung über Klimaschutz angeht. Die Jugendlichen haben auch konkrete Ideen für die Stadt: Sie könnte neue Mülleimer anschaffen, bei denen man den Müll trennen könne. Außerdem sehen die Jugendlichen es als Möglichkeit, Feuerwerk in der Innenstadt zu verbieten und Alternativen – etwa eine Lasershow – zu organisieren.

Auch mehr Begrünung in der Stadt sei wünschenswert. Kritisch sehen die Jugendlichen die Situation für Radfahrer. Beschilderungen etwa seien oft mangelhaft, Radwege in der Innenstadt durch Autos blockiert. Außerdem falle auf, dass vor allem in Bühl die Jugendbeteiligung am öffentlichen Geschehen eher gering sei. „Daher wäre es mir auch ein Anliegen, dass Jugendliche genauso in dieser Thematik mitgenommen und als gleichwertige Menschen ernstgenommen werden“, so Kuhlmann. Schade sei auch, dass der Klimawandel in der Schule kaum thematisiert würde.

Es wäre wünschenswert, wenn hier mehr Aktionen gefördert und für mehr Bewusstsein gesorgt würde. Die Gruppe hat noch einiges vor. Geplant sind etwa Kleidertauschaktionen, Müllsammelaktionen, Infoveranstaltungen zu diversen Themen, Kochkurse für vegane Ernährung und Mahnwachen. „Wir planen, mindestens einmal pro Woche eine Aktion oder eine Demonstration zu veranstalten“, so Kuhlmann.