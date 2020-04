Bühler Hochsprung-Meeting findet wegen Corona erst wieder 2021 statt

Anzeige

Leichtathletik-Fans in Mittelbaden müssen in diesem Jahr auf eine hochklassige Veranstaltung verzichten. Wegen der Corona-Pandemie wurde jetzt auch das internationale Hochsprung-Meeting in Bühl abgesagt. Die 24. Auflage war am 26. Juni geplant.

Lange hatte Meeting-Direktor Wolfgang Lorenz die Absage hinausgezögert. Dann ging es doch schneller als angekündigt. Noch bevor die Landesregierung die am Mittwoch auf Bundesebene besprochenen Vorgaben zum Umgang mit Großveranstaltungen während der Corona-Krise am Donnerstag konkretisierte, zog Lorenz die Reißleine.

Neuer Termin soll im Herbst feststehen

Die 24. Auflage des internationalen Treffens der Hochspringer wird nicht wie geplant am 26. Juni 2020, sondern erst im Sommer 2021 im Bühler Ludwig-Jahn-Stadion ausgetragen. Ein konkreter Termin soll im Herbst gesucht werden. „Wir müssen abwarten, wie es weiterläuft“, sagt Lorenz.

Ich hoffe, dass uns die Sponsoren weiterhin unterstützen. Wolfgang Lorenz, Meeting-Direktor

Aus wirtschaftlicher Sicht sei die Verschiebung um ein Jahr kein Problem. Sponsoren hätten zwar ihre Zusagen gegeben, es seien aber noch keine Gelder geflossen, die zurückgezahlt werden müssten. „Ich hoffe, dass uns die Sponsoren weiterhin unterstützen“, sagt Lorenz, der den nationalen Verband und Hochsprung-Bundestrainerin Brigitte Kurschilgen umgehend über die Absage informierte.

Titelverteidiger sind Jungfleisch und Klausen

Ebenfalls abgesagt wurde inzwischen die von Uli Geis, Athletenmanager für das Meeting in Bühl, organisierte Hochsprung-Veranstaltung im hessischen Sinn. Diese sollte am 12. August stattfinden. Im vergangenen Jahr bei der 23. Auflage des Bühler Meetings triumphierten die deutsche Top-Springerin Marie-Laurence Jungfleisch und Janick Klausen aus Dänemark.