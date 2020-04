Bühler Hochsprung-Meeting steht wegen Corona auf der Kippe

Anzeige

Das Bühler Hochsprung-Meeting ist eines der Highlights im mittelbadischen Sportkalender. Ob die 24. Auflage in diesem Jahr ausgetragen werden kann, ist wegen der Corona-Krise allerdings fraglich.

Meeting-Direktor Wolfgang Lorenz wagt momentan keine Prognose und stuft die Chancen auf 50:50 ein. Klar ist, dass entweder am geplanten Termin, dem 26. Juni, gesprungen wird oder gar nicht – eine zeitliche Verlegung kommt nicht infrage.

Entscheidung nicht vor dem 20. April

Die Entscheidung, ob die internationalen Athleten im Ludwig-Jahn-Stadion auf Höhenjagd gehen, soll nicht vor dem 20. April fallen. „Anfang Mai hätten wir dann immer noch acht Wochen Zeit“, meint Lorenz, der neben den direkten Auswirkungen der Corona-Pandemie auch mit weiteren Konkurrenzveranstaltungen am 26. Juni rechnen muss. „Ich schätze, dass noch etwas dazukommt“, sagt Lorenz.

Deutsche Meisterschaft bereits verschoben

So sind nach aktuellem Stand bereits sechs Meetings der Diamond League auf spätere Zeitpunkte verschoben. Auch für die Anfang Juni abgesagte deutsche Meisterschaft in Braunschweig muss noch ein neuer Termin gefunden werden.

Mit den gleichen Problemen kämpft Uli Geis, der in Bühl als Athletenmanager wirkt, bei seinem im hessischen Sinn organisierten Meeting. Dies ist zwar erst am 12. August vorgesehen, doch auch an diesem Termin könnte eine neue Parallel-Veranstaltungen hinzukommen.

Noch keine Absagen von Athleten

Immerhin eine positive Nachricht hatte Lorenz, der früher als geplant aus seinem Urlaub auf Sri Lanka zurückkehrte, dann doch: Absagen vonseiten der Athleten gibt es aktuell nicht.