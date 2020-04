Anzeige

Erstmals wendet sich ein Bühler Oberbürgermeister an die Bevölkerung. In der Corona-Krise ruft Hubert Schnurr (Freie Wähler) zum Zusammenhalt auf.

In einer Videobotschaft hat sich der Bühler Oberbürgermeister Hubert Schnurr an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt gewandt.

In dem Video, das auf den städtischen Kanälen in den sozialen Medien wie Facebook, Instagram und Youtube sowie auf der städtischen Webseite zu finden ist, berichtet Schnurr von häufigen Nachfragen aus der Bevölkerung, warum die Zahlen der Corona-Fälle von Bühl nicht veröffentlicht würden.

Die Stadtverwaltung folge wie Rastatt und Gaggenau dem Wunsch des Landratsamts Rastatt, die Zahlen aus Datenschutzgründen nicht bekannt zu geben.

Existenzen sind wegen des Coronavirus bedroht

Die Corona-Krise zwinge Verhaltensweisen auf, die in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr zu erleben gewesen seien, mit „tiefen Einschnitten in die persönlichen Freiheiten des Einzelnen“.

Dass das öffentliche Leben in Bühl stillstehe, treffe Einzelhändler und Gastronomen besonders hart, die Lage sei „nicht nur ernst und herausfordernd, sie ist für Gewerbetreibende und ihre Beschäftigten existenzbedrohend“.

Schnurr appelliert an die Bühler: „Lokaler Einkauf ist wichtiger denn je! Bitte unterstützen Sie unseren lokalen Einzelhandel durch Ihren Einkauf vor Ort. In dieser schweren Zeit benötigen insbesondere die Gastronomen unsere Unterstützung. Nutzen Sie die Möglichkeit, Bestellungen telefonisch oder online aufzugeben!“

Unterstützung für Unternehmen in Covid-19-Krise

Aber auch Kleinbetriebe, die Selbstständigen und die großen Unternehmen seien betroffen: „Immer mehr Firmen geraten durch leere Auftragsbücher, Laden- und Werksschließungen sowie Kurzarbeit massiv unter Druck.“

Neben den von der Bundesregierung geschnürten Hilfspaketen komme es nun auf Zusammenhalt an: „Es gilt, Firmen und Jobs zu erhalten und die Durststrecke zu überwinden.“ Die Stadtverwaltung wolle die Unternehmen und ihre Beschäftigten bestmöglich beraten und unterstützen.

Auf der Homepage fänden sich sämtliche Kontaktadressen, und ab der kommenden Woche bestehe („in begrenzten und begründeten Fällen“) wieder die Möglichkeit, nach Voranmeldung Termine im Rathaus zu vereinbaren. Dies werde unter den strengen Vorschriften der Hygiene-Etikette erfolgen.

Die Corona-Krise bringe aber auch neue Ideen hervor. Beispielhaft nannte Schnur das Autokino auf dem Schaeffler-Gelände oder die von der Stadt ermöglichte Videokonferenz-Plattform „Palim-Palim“.

Schnurr appelliert auch an die Bürger, sich an die ab Montag geltende Maskenpflicht zu halten: „Tragen Sie die Masken für Mund und Nase, vor allem an Orten, wo man anderen Menschen näherkommt! Egal, beim Einkaufen, auf dem Markt oder im öffentlichen Nahverkehr! Nicht jeder Infizierte merkt, dass er das Virus in sich trägt und so besteht das Risiko, dass er andere Menschen ansteckt, ohne dies zu wissen. Mit dem Tragen einer Maske kann diese Gefährdung der Mitmenschen reduziert werden. Und für uns alle ist es besonders wichtig, die bestehenden Hygieneregeln zu beachten wie regelmäßiges Händewaschen (mehrmals täglich mit Seife mindestens 20 bis 30 Sekunden).“

Infektionsschutz hat auch in Schulen in Bühl Vorrang

Ab dem 4. Mai beginne auch in Bühl zumindest teilweise auch der Schulbetrieb wieder, beginnend mit den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen.

Klar sei, dass der Infektionsschutz immer Vorrang haben müsse und der Unterricht auch nach dem 4. Mai bis Schuljahresende nur eingeschränkt erfolgen werde Schnurr dankte abschließend allen, „die sich bisher in Bühl schon intensiv um die Bewältigung dieser Krise kümmern beziehungsweise künftig kümmern werden“.

Er sei überzeugt, dass die derzeitige Krisenerfahrung die Gesellschaft enger zusammenrücken lasse: „Ich glaube, wenn die Krise endlich vorbei ist und wir alles hinter uns haben, werden wir eine enorme Wiederkehr von Lebensfreude und Lust am Wiederaufbau erleben – vielleicht in anderer und neuer Form.“

Zwetschgenfest ist fraglich

Ob das Zwetschgenfest in diesem Jahr stattfinden, ist fraglich. Dass Großveranstaltungen bis zum 31. August nicht erlaubt sind, sei für die Stadt Bühl ein zwiespältiges Datum, sagt Hubert Schnurr in seiner Videobotschaft: „Theoretisch wäre das Zwetschgenfest also noch möglich. Uns ist klar, dass spätestens noch im April eine Entscheidung hierüber fallen muss. Wir werden hier die verschiedenen Interessen sehr genau abwägen. Gefühlsmäßig glaube ich eher nicht, dass unser Heimatfest dieses Jahr gefeiert werden kann. Unser beliebtes Fest steht auf der Kippe.“