Bühler Stadtverwaltung bietet neue Video-Vernetzung an

Anzeige

Ein Zimmer und volle Versorgung. Das Leben kann für Senioren dennoch nicht nur in Zeiten von Corona sehr eintönig werden, wenn die sozialen Kontakte auf der Strecke bleiben. „Palim! Palim!“ – eine von der Bühler Stadtverwaltung angebotene Video-Vernetzung via Laptop – soll in dieser Situation für einen direkten Plausch mit den Lieben sorgen.

„Es ging mir in erster Linie darum, eine völlig einfache und kostenfreie Kommunikationsmöglichkeit zu schaffen, mit denen auch ältere Menschen ohne große Computer-Vorkenntnisse zurechtkommen“, sagt Eduard Itrich, der Digitalisierungsbeauftragte der Stadt Bühl.

Mittlerweile hat die einfach zu bedienende Konferenz-Schaltung via Bildschirm schon einige Fans gefunden: Kaum fünf Wochen freigeschaltet, gibt es in Bühl bereits rund 500 User täglich, neben Familien nutzen auch örtliche Vereine und Freunde des Jugendtreffs Komm die komfortable Entwicklung.

Mehr zum Thema: Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Überblick

Kostenfreie Video-Konferenzplattform

„Unter dem Stichwort „Palim! Palim!“ kann jeder die kostenfreie Video-Konferenzplattform der Stadt Bühl auf der Homepage unter www.buehl.de/digitalisierung/palim-palim anschauen. Dort gibt es auch eine einfache Anleitung mit Bildern“, freut sich der 31-jährige Softwareentwickler, der diese Anwendung für die Stadt erarbeitet hat. „Palim! Palim! wird nicht nur gut angenommen, das einfach anzuwendende Konferenz-System hat bereits bundesweit für Aufsehen gesorgt. Wir haben viele Rückmeldungen von großen Stadtverwaltungen, die uns zu dieser kostenlosen Lösung gratulieren und diese als wichtigen Mosaikstein in der laufenden Digitalisierung der Gesellschaft beschreiben“, stellt Bürgermeister Wolfgang Jokerst im Gespräch mit dem Acher- und Bühler Boten fest.

Auch interessant: Facebook geht auf Zoom-Jagd mit neuem Videokonferenz-Angebot

Das neue Angebot der Stadt Bühl sei rechtzeitig zu den kommunikativen Einschränkungen durch Corona zur Verfügung gestellt worden. „Palim! Palim!“ ist die erste bedeutende Neuerung, die unter der Leitung des Digitalbeauftragten Eduard Itrich, der seit September 2019 bei der Stadt Bühl arbeitet, entwickelt und eingeführt wurde. „Es war wichtig, dass ,Palim! Palim!‘ nur das Nötigste, aber das perfekt kann. Ich war während meines Studiums Mitarbeiter bei der kleinen Softwareschmiede, die das System entwickelt hat. Und so haben wir den Zug nun zum Rollen gebracht“, freut sich Itrich.

Mehr zum Thema: Karten zeigen alle bestätigten Coronavirus-Fälle in Baden-Württemberg

Teilnahme per PC oder Smartphone möglich

Und wie kommt man in den Genuss von „Palim! Palim!“? Die Anwendung ist auf zwei Servern in der Cloud angelegt. Die Konferenz-Teilnahme ist nicht nur am Laptop möglich, per Smartphone geschieht dies über die ebenfalls kostenfreie App Jitsi Meet im Google-Play-Store oder Apple-Store. Es klingt vielleicht komplizierter, als das später zu bewerkstelligen ist.

Die Stadtverwaltung, die für Lizenzen pro Jahr einen Betrag von rund 240 Euro zahlt, und auch die regionalen Schulen befinden sich auch unabhängig der kommunikativen persönlichen Einschränkungen weiter auf Digitalisierungskurs. Schwierigkeiten beim digitalen Unterricht, sei es in Kontakt mit dem Klassenlehrer oder mit dem Gitarrenlehrer, könnten durch die Anwendung made in Bühl schon bald Vergangenheit sein.