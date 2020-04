Bühler Unternehmen haben auch während der Corona-Krise Arbeit

Seit drei Wochen gibt es einen Krisenstab. Das Unternehmen hat eine Niederlassung in Spanien. Der dortige Markt sei „sehr autolastig“, die Produktion laufe deshalb auf relativ niedrigem Niveau. Es sei „in der Tiefe eine neue Dimension“ und mit der Finanzkrise 2009 nicht vergleichbar, so Schettler, der das vor allem an der sehr stark gewachsenen Globalisierung festmacht.

GMT: Genug Arbeit für alle Abteilungen

Bei der Gummi-Metall-Technik GmbH (GMT), einem international führenden Hersteller von Komponenten der Schwingungstechnologie, fällt die Bestandsaufnahme weitestgehend gut aus: „Da die Kunden ihre Ware benötigen, haben wir zurzeit gut gefüllte Auftragsbücher und entsprechend genug Arbeit für alle Abteilungen. Im Schienenfahrzeugbau ist kaum eine Verringerung der Kundenaktivität zu spüren, im Nutzfahrzeugbau oder bei Baumaschinen dagegen schon“, konstatiert Alexandra Engstler von der Geschäftsleitung. Eine realistische Planung könne aktuell nur „auf Sicht“ geschehen.

„Wir beobachten daher die Situation und ihre Entwicklung sehr genau, um notfalls zeitnah in der Lage zu sein, Entscheidungen treffen zu können.“ GMT hat Niederlassungen auf mehreren Kontinenten, die Werke in Malaysia und Indien seien wegen der dortigen Vorschriften geschlossen. An den Standorten in Irland und den USA wurde Ende März noch gearbeitet. Personell seien derzeit in Bühl keine besonderen Maßnahmen geplant. „Derzeit deutet nichts auf die Notwendigkeit des Abbaus von Arbeitszeitkonten oder gar Kurzarbeit hin“, so Alexandra Engstler.

Wir haben noch Glück. Marc Trautmann, Geschäftsführer Baunternehmung Eisenbiegler

Auch bei der Bauunternehmung Eisenbiegler fällt die Bestandsaufnahme aktuell positiv aus. „Wir haben noch Glück“, beschreibt Geschäftsführer Marc Trautmann die Lage. Aufträge sind vorhanden, „die Zulieferer stehen alle noch Gewehr bei Fuß“. Wegen der Materiallage mache man sich weniger Sorgen, so Trautmann. Gleichwohl zeichneten sich zwei kritische Bereiche ab. Der eine findet sich in den Biegebetrieben, die den Armierungsstahl bearbeiten. Dort sind sehr viele Osteuropäer beschäftigt – das heißt, es könnte zur Personalknappheit kommen. Ebenso findet sich diese Struktur bei den Verlege-Firmen, die den Stahl einbauen. „Wir denken von Tag zu Tag“, so Trautmann, der vor allem hofft, dass keiner seiner Mitarbeiter ausfällt.

Uhu-Werk ist voll funktionsfähig