Bühls neue Frauenbeauftragte fordert mehr Frauen auf dem Chefsessel

Anzeige

Tanja Beier ist die neue Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bühl. Die 40-Jährige hat nach einer Zeit der Vakanz die Nachfolge von Jutta Luft angetreten, die bereits 2018 in den Ruhestand gegangen ist. Unser Redaktionsmitglied Ulrich Coenen sprach mit der Frau aus dem Stadtteil Balzhofen über ihre Aufgaben und Ziele.

In der Stadtverwaltung arbeiten immer mehr Frauen. Auf der Ebene der Bürgermeister und Fachbereichsleiter gibt es seit dem Ausscheiden der Kämmerin Johanna Balaskas vor einem Jahr nun weniger Frauen. Muss die Chefebene weiblicher werden?

Beier: Ein klares Ja! Mehr Frauen in Führungspositionen sind absolut wünschenswert. Ich stehe in Kontakt mit dem Fachbereich Personal – Organisation, der ein Entwicklungskonzept für die Zukunft entwickelt. In den nächsten Jahren werden einige Führungskräfte in den Ruhestand gehen. Ich sehe Chancen, die Frauenquote dann zu verbessern. Wobei es mit Corina Bergmaier (Wirtschafts- und Strukturförderung / Baurecht) sowie Petra Ewert (Revision) auch jetzt schon zwei Fachbereichsleiterinnen gibt.

Insgesamt wird die Stadtverwaltung aber zunehmend weiblicher. Besteht die Gefahr, dass in den nächsten Jahren ein Männermangel entsteht?

Beier: Verwaltungsfachangestellte ist bedauerlicherweise ein typischer Frauenberuf. Es wäre in der Tat wünschenswert, dass sich in diesem Bereich mehr junge Männer bewerben.

Ich kann auch eine Empfehlung aussprechen, auf die letztendliche Entscheidung habe ich aber keinen Einfluss.

Haben Sie bei Neueinstellungen und Beförderungen in der Stadtverwaltung Einflussmöglichkeiten?

Beier: Bedingt. Ich bin bei Einstellungsgesprächen dabei, ebenso wie ein Vertreter des Personalrates. Die Grundsätze der Gleichbehandlung müssen auch hier beachtet werden. Ich kann auch eine Empfehlung aussprechen, auf die letztendliche Entscheidung habe ich aber keinen Einfluss. Bei Beförderungen sind meine Einflussmöglichkeiten vergleichbar.

Mehr zum Thema: In Bühl sitzen nur wenige Frauen auf dem Chef-Sessel

Im Gemeinderat ist das Bild noch viel deutlicher als in der Stadtverwaltung. Frauen sind in der Minderzahl. Mit Margret Burget-Behm hat nach der vergangenen Kommunalwahl die einzige weibliche Fraktionsvorsitzende ihre Aufgabe für einen Mann zur Verfügung gestellt.

Beier: Bedauerlicherweise ist das so. Ich appelliere deshalb intensiv an die Parteien, verstärkt auf Frauen zuzugehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, Frauen vor der nächsten Kommunalwahl in Form von Veranstaltungen und Projekten zu ermutigen, sich für politische Ämter zu bewerben. Es gibt bereits zahlreiche Frauen-Netzwerke, die sich gesellschaftlich und sozial engagieren. Gerade deren Themen müssen in der Politik Gehör finden.

Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert.

Oberbürgermeister, Gemeinderäte und Ortschaftsräte werden direkt vom Volk gewählt. Viele Parteien klagen über das mangelnde Interesse von Frauen, sich für politische Ämter, auch parteiintern für Vorstandsämter, zu bewerben.

Beier: Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert. Es gehört zu meinen Aufgaben, Frauen zu ermutigen und Hemmnisse abzubauen. Eine gute Politik profitiert von Erfahrungen, Kenntnissen und Fähigkeiten von Frauen. Ich möchte deshalb gerne Interessentinnen zu anderen Frauen vermitteln, die sich kommunalpolitisch bereits engagieren oder auch entsprechende Veranstaltungen anbieten. Beispielsweise in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, die sich bei der vergangenen Kommunalwahl bereits in dieser Hinsicht eingebracht hat.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ein wichtiges Thema. Welche Bedeutung hat vor diesem Hintergrund der Ausbau der Ganztagsbetreuung in Kindergärten und den Schulen? Muss Bühl sich in dieser Hinsicht trotz leerer Kassen noch stärker engagieren?

Beier: Das ist ein entscheidendes Thema. Wir sind aber in Bühl bereits gut aufgestellt. Wir haben Ganztagsangebote in allen Kindertagesstätten mit flexiblen Öffnungszeiten und Mittagstisch und auch in einigen Schulen. Natürlich kann man sich immer noch weiter verbessern. So wird die Carl-Netter-Realschule eine Ganztagsschule werden. Was ich natürlich unterstütze.

In Zukunft sehe ich deshalb auch deutlich mehr Frauen, die in der Wirtschaft in Führungspositionen tätig sein werden.

Bühl ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Die Schlüsselpositionen bei den großen Unternehmen sind aber fast ausschließlich mit Männern besetzt.

Beier: Ich habe darauf natürlich keinen direkten Einfluss. Weil aber inzwischen mehr Frauen als Männer Abitur machen und ein Studium absolvieren, wird die Wirtschaft darauf reagieren müssen, auch in Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel. In Zukunft sehe ich deshalb auch deutlich mehr Frauen, die in der Wirtschaft in Führungspositionen tätig sein werden.

Andere wichtige Bereiche werden fast ausschließlich von Frauen geprägt, zum Beispiel das Schulwesen. In Grundschulen sind auch die Rektorenstellen praktisch alle mit Frauen besetzt. Muss man dort im Rahmen der Chancengleichheit gegensteuern?

Beier: Das ist definitiv keine gute Entwicklung. Auch hier sollte es ein Gleichgewicht geben. In diesem konkreten Fall ist aber die Bezahlung ein Problem. Die Rektorenstelle an Grundschulen empfinden die meisten Männer, die häufig noch die Hauptverdiener in einer Familie sind, als finanziell unattraktiv. Lehramtsstudenten drängen in den besser bezahlten Gymnasialbereich. Auch und vor allem im Bereich der Erzieher und Erzieherinnen fehlen Männer. Auch das liegt an der Bezahlung.

Es gibt viele Frauen, die sich nicht trauen, Übergriffe zur Anzeige zu bringen.

Es gibt leider sehr häufig Gewalt gegen Frauen. Im Polizeirevier Bühl ist Oberkommissar Rainer Daum zuständig, mit dem unsere Redaktion am 11. April 2019 ein Interview über seine wichtige Arbeit geführt hat.

Beier: Häusliche Gewalt ist ein sehr wichtiges Thema. Die Zahlen, die wir von der Polizei kennen, sind nur die gemeldeten Fälle. Die Dunkelziffer ist hoch. Es gibt viele Frauen, die sich nicht trauen, diese Übergriffe zur Anzeige zu bringen. Deutschland hat jetzt die Istanbul-Konvention unterschrieben. Das ist das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftragten diskutiert, wie wir die Umsetzung vor Ort angehen. Das wird uns noch lange beschäftigen. Es gibt in dieser Hinsicht viel zu tun.

Reicht Ihr Teilzeitdeputat von 15 Wochenstunden für ihre wichtige Arbeit?

Beier: Das ist eine gute Grundlage. Ich befinde mich noch am Anfang meiner Arbeit und muss nun schauen, wo ich in dem vielfältigen Aufgabenbereich meine Schwerpunkte setze. Entscheidend ist für mich das Netzwerk, das ich aufbauen möchte. Frauenbeauftragte müssen im Verbund zusammenarbeiten, um die Themen voranzubringen.