Corona-Krise: Rund 100 Teilnehmer bei Kundgebung auf dem Bühler Marktplatz

Langsam füllt sich der Marktplatz am Samstag. Sieben Polizisten beobachten die angemeldete Kundgebung, die trotz Versammlungsverbot stattfindet. „Es kommen immer nur die gleichen Corona-Experten in den Medien zu Wort. Über Nacht sind die Grundrechte stillgelegt worden. Ich mache mir große Sorgen um unsere demokratischen Rechte und Freiheiten“, sagt Eduard Meßmer aus Bühlertal ins Mikrofon und bekommt Applaus von der bunten Schar seiner Zuhörer.

Rund 100 sind seinem Aufruf gefolgt, um bei der Versammlung auf dem Kirchplatz mit spontanen Gastrednern öffentlich die fundamentalen Einschränkungen während der Corona-Krise zu erörtern, zu hinterfragen und warnend zu kritisieren.

Lang ist die Liste der Bedenken, die Eduard Meßmer ausführlich beleuchtet, anmahnt und betont: „Es werden falsche Zahlen genannt, weil die Interpretation einer Infektion nicht stimmt und als Krankheit registriert wird. Deshalb stimmen auch die Mortalitätszahlen nicht“, ist nur eine der grundlegenden Folgerungen, die Meßmer vorwurfsvoll in die Runde wirft. Der Hauptredner wird nicht müde, „grundlegende Zusammenhänge, die konstruiert sind“, aufzuzählen und zu einem bedrohenden Gesamtbild aneinanderzufügen.

Dieses reicht von der flächendeckenden Installation von starken Richtfunkstrahlen über die von IT-Unternehmer Bill Gates geforderte „Zwangsimpfung von Millionen Menschen bei einem großen Auftritt in den Abendnachrichten“ bis hin zum „wochenlang andauernden Medien-Trommelfeuer“ in Bezug auf Corona.

Fundamentale Auswirkungen

Die Auswirkungen seien fundamental, Wirtschaft übergreifend und überhaupt nicht absehbar. „Was ist denn los? Wenn ein grippales Kind verrotzt in die Schule kam, hat das doch auch niemand interessiert“, ruft er und erinnert an Tausende Opfer bei der vergangenen großen Grippewelle vor zwei Jahren. Wieder Applaus. „Richten wir doch den Blick nach Schweden. Die tun gar nichts und warten auf die Immunität.

Die Testverfahren sind so hochgradig sensibel, dass jede Infektion, egal von was ausgelöst, angezeigt wird“, gibt er zu bedenken. Im Zusammenhang mit der veränderten Auffassung über eine Pandemie bekämen die Zahlen dann eine ungeahnte Dimension. „Pandemie bedeutet nach der neu gefassten Definition schlicht eine Virusinfektion der Umgebung“, ruft er. Auch Gastredner kommen lange zu Wort.

Viele Fragen bleiben offen

Bei der Kundgebung bleiben viele öffentlich gestellte Fragen offen. Was ist das für ein Virus und woher kommt es? Welches Virus ist wirklich gefährlich und für wen? Wer profitiert? „Es gibt viele offene Fragen in Bezug auf diese sogenannte Pandemie. Die Einschnitte in unser Leben sind dramatisch, und wir müssen dies öffentlich und parteiübergreifend ansprechen. Dabei müssen auch die nicht absehbaren ökonomischen Folgen angesprochen werden“, betonte Meßmer gegenüber dem ABB.