Corona lässt auch die Steinbacher Winzertage nicht zu

Die Nachricht war schon erwartet worden, jetzt ist es offiziell: In Steinbach wird es in diesem Jahr keine Mittelalterlichen Winzertage geben. Im Juni hätten sie im Baden-Badener Rebland zum 42. Mal gefeiert werden sollen.

Allzu überraschend kommt diese Nachricht nicht: Die Mittelalterlichen Winzertage in Steinbach finden in diesem Jahr nicht statt. Nachdem wegen der Corona-Pandemie Großveranstaltungen vorerst bis zum 31. August nicht erlaubt sind, hat der Vorstand des Fördervereins Mittelalterliche Winzertage Steinbach am Dienstagmorgen offiziell bekannt gegeben, dass die Traditionsveranstaltung im Steinbacher Städtl ausfallen muss.

In Abstimmung mit der Ortsverwaltung Rebland sei die Entscheidung getroffen worden, „die Winzertage 2020 abzusagen“, heißt es in der von Ulrich Hildner verschickten Pressemitteilung. Sie hätten in diesem Jahr zum 42. Mal gefeiert werden können; erstmals in ihrer langen Geschichte fallen sie nun aus.

Tausende von Besuchern

Hildner, in Personalunion Vorsitzender des Fördervereins und Rebland-Ortsvorsteher, sprach gegenüber dem ABB von einer Entscheidung, die einerseits nicht leicht gefallen und andererseits mit Blick auf das Verbot von Großveranstaltungen unumgänglich gewesen sei: „Die Winzertage sind zumindest eine regionale und lokale Großveranstaltung mit Tausenden von Besuchern, die eng zusammen sind. Der notwendige Abstand kann bei einer solchen Veranstaltung nicht eingehalten werden.“

Absage schon länger diskutiert

Schon zu Beginn der Corona-Krise sei im Förderverein eine mögliche Absage der Winzertage thematisiert worden: „Wir haben dann beschlossen, noch bis zu dem Punkt abzuwarten, an dem wir noch ohne Verluste umkehren zu können. Das war für uns Anfang oder Mitte April und hat sich jetzt mit den neuen Verordnungen überschnitten.“

Ein Dutzend Vereine betroffen

Rund ein Dutzend Vereine sind an dem Fest beteiligt, dazu kommen weitere örtliche Teilnehmer wie gastronomische Betriebe. Gerade für manche Vereine seien die Winzertage wenn nicht die wichtigste, so doch „eine sehr wichtige Einnahmequelle“, sagte Hildner. Entsprechend bedauerten alle Verantwortlichen es sehr, „dass diese Traditionsveranstaltung nicht wie geplant von 12. bis 14. Juni stattfinden kann, zumal Steinbach in diesem Jahr seiner ersten urkundlichen Erwähnung vor 950 Jahren gedenkt“.

Ersterwähnung vor 950 Jahren im Blickpunkt

Damit dieser runde Geburtstag nicht gänzlich übergangen wird, sollen laut Hildner Teile des geplanten Jubiläumsprogramms möglichst ins kommende Jahr übernommen werden: „Dies muss aber noch im Vorstand und im Kreis der Teilnehmer abschließend besprochen werden.“

Einer dieser Programmpunkte wird der Auftritt der Musikgruppe „Des Geyers schwarzer Haufen“ sein. Während diese Verschiebung bereits so gut wie sicher sei, müsse hinter den aus Anlass des 950. Jahrestags der Steinbacher Ersterwähnung vorgesehenen Festum-zug noch ein Fragezeichen gesetzt werden. „Das müssen wir erst in aller Ruhe diskutieren“, sagte Hildner.

Der nächste Termin ist vom 4. bis 6. Juni 2021

Zeit genug gibt es dafür nun, denn die nächsten Mittelalterlichen Winzertage finden erst vom 4. bis 6. Juni 2021 statt. Bis dahin bitten „die veranstaltenden Vereine und Personen sowie die Ortsverwaltung Rebland alle treuen ,Winzertage-Fans‘ um Verständnis und hoffen, dass die Corona-Krise bald überstanden ist“, heißt es abschließend in der Mitteilung