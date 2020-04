800-Quadratmeter-Regel gekippt: Einzelhändler in Baden freuen sich

Anzeige

Schlappe für die baden-württembergische Landesregierung: Die strenge Auslegung ihrer Corona-Verordnung war falsch, hat ein Gericht entschieden. Nun dürfen auch größere Geschäfte wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Unter badischen Einzelhändlern stößt das auf Zustimmung. Sie wollen schnell reagieren.

Ralph Pfeiffer war überrascht. Bis Mittwoch ging er davon aus, dass er sein Modehaus in Bühl noch geschlossen halten muss. Denn es ist zu groß.

Die baden-württembergische Landesregierung hat ihre Corona-Verordnung bisher nur für Einzelhandelsgeschäfte „mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 800 Quadratmetern“ gelockert. Und sie betonte: Die Verkaufsfläche durch Absperrungen zu verkleinern sei nicht erlaubt. Daran hat sich Pfeiffer gehalten. Sein Modehaus blieb zu.

Verwaltungsgericht Sigmaringen kippt Auslegung der Corona-Verordnung

Doch nun hat das Verwaltungsgericht Sigmaringen einem anderen Modehändler Recht gegeben, der sich im Eilverfahren gegen das Öffnungsverbot gewehrt hatte. Die Richter haben entschieden, dass die derzeit gültige Corona-Verordnung des Landes eine Abtrennung der Verkaufsfläche durchaus zulässt.

Die Landesregierung hat also ihre eigene Verordnung falsch ausgelegt. Das Wirtschaftsministerium kündigte an, die Gerichtsentscheidung zu akzeptieren. Das bedeutet: In ganz Baden-Württemberg können ab sofort alle Läden öffnen, die ihre Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter verkleinern.

Chef des Basislagers in Karlsruhe ärgert sich trotz Corona-Lockerung

Pfeiffer hat schnell reagiert. Sein Donnerstag 10 Uhr ist sein Modehaus in Bühl wieder offen. Nicht überall geht es so schnell. Das Basislager in Karlsruhe, ein Spezialgeschäft für Outdoor-Ausrüstung, bleibt wohl noch bis Ende der Woche geschlossen. „Vor Montag schaffen wir es wahrscheinlich nicht“, sagt Geschäftsführer Stefan Krickeberg. „Wir müssen das vorbereiten, auch den Einsatz der Mitarbeiter organisieren.“

Ärgerlich sei, dass das Basislager ursprünglich genau diesen Plan hatte. Ein Teil des Ladens an der westlichen Kaiserstraße sollte abgetrennt werden, um die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter zu verkleinern, sagt Krickeberg. „Aber dann hieß es, das dürfen wir nicht. Also haben wir uns daran gehalten.“