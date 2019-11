Anzeige

In der Johannes-Passage in Bühl ist am Dienstagabend in einem Dachstuhl ein Schwelbrand ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort. Die Polizei meldete den Brand gegen 17.50 Uhr. Der Einsatz könnte sich noch eine Weile hinziehen, heißt es.

Verletzte gibt es bei dem Feuer nach jetzigem Informationsstand nicht.

Weitere Informationen folgen.