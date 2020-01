Darum ist ein Inferno wie in Australien im Schwarzwald schwer vorstellbar

Anzeige

Die Experten von Feuerwehr und Forstverwaltung in Mittelbaden verfolgen die katastrophalen Buschbrände in Australien mit großer Sorge. Sie halten ein ähnliches Inferno bei uns für unwahrscheinlich, können aber angesichts des Klimawandels keine Waldbrände ausschließen. Die Sommer werden auch in der Region immer heißer und trockener.

Die verheerenden Waldbrände, die Australien seit Wochen heimsuchen, beobachtet der Rastatter Kreisbrandmeister Heiko Schäfer mit großer Sorge. „Es ist bewundernswert, was die Kollegen dort leisten“, sagt Schäfer im Interview mit unserer Redaktion. Das Risiko für eine vergleichbare Katastrophe in Mittelbaden stuft der Feuerwehrchef aber deutlich geringer ein, obwohl sich die heißen und extrem trockenen Sommer in den vergangenen Jahren auch hier gehäuft haben.

In Siedlungsnähe wird es kritisch

„Wir haben ein sehr engmaschiges Netz, das vor allem durch die Freiwillige Feuerwehr geprägt wird“, meint er. „Das erlaubt uns, bei einem Waldbrand sehr schnell Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Kritisch wird es immer dann, wenn sich Brände einem Siedlungsgebiet nähern.“

Schäfer weist darauf hin, dass die Gefahr der Flächen- und Vegetationsbrände im Mittelbaden in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat. Er erinnert an den Waldbrand im Sommer 2019 am Fremersberg bei Sinzheim. „Es handelt sich bei solchen Unglücken in den selteneren Fällen um eine Selbstentzündung“, berichtet Schäfer. „Natürlich kann beispielsweise eine achtlos weggeworfene Glasscherbe wie ein Brennglas wirken.“

Achtlos weggeworfene Zigarettenkippe

Nur allzu oft sind aber glimmende Zigarettenkippen, offene Grillfeuer und am Waldrand geparkte Autos, die in einem trockenen Sommer mit ihrem glühend heißen Auspuff das Laub in Brand setzen, die Ursachen. Der Feuerwehrchef appelliert aus diesem Grund nachdrücklich an das Verantwortungsbewusstsein der Bürger. „Meist ist der Faktor Mensch bei Waldbränden der Auslöser“, stellt er fest.

Löschwasser für Hubschrauber

Flächenbrände gab es in den vergangenen Sommern häufiger. Abgeerntete Kornfelder oder ausgetrocknete Grünstreifen entlang der Straßen gerieten in Brand. „Mit den extrem trockenen Sommern wächst aber auch die Waldbrandgefahr“, räumt Schäfer ein. „Wir prüfen deshalb unsere Einsatzkonzepte. Dabei unterstützt uns das Land Baden-Württemberg.“ In Zukunft soll auch die Brandbekämpfung aus der Luft möglich sein. Nach Auskunft von Schäfer wird das Land dafür Außenlastbehälter für Löschwasser beschaffen, die die Landespolizei an ihren Hubschraubern befestigen kann. „Das Löschwasser kann aus Seen oder dem Rhein entnommen werden.“

Größte Brandgefahr im Kiefernwald

Auch Thomas Nissen, der Leiter des Kreisforstamtes Rastatt, sieht in Mittelbaden nur eine vergleichsweise geringe Waldbrandgefahr. „Grundsätzlich ist diese allerdings wegen des Klimawandels gestiegen“, sagt der Forstdirektor. „Wir haben jedes Jahr neue Temperaturrekorde. Das hat zu dem extrem heißen und trockenen Sommer 2018 geführt. Auch das Jahr 2019 war zu trocken.“

Doch nicht im waldreichen Schwarzwald ist die Brandgefahr am größten. Gefährdet sind vor allem die Nadelholzwälder in der Südhardt zwischen Durmersheim und Hügelsheim. Dort wachsen überwiegend Kiefern auf Sand. „Die dörren im Sommer regelrecht aus“, berichtet Nissen.

Zumindest dieses Problem ist kleiner geworden. Durch den Umbau des Waldes dominieren in der Rheinebene inzwischen die Laubbäume, die bereits 90 Prozent des Bestandes ausmachen. Diese sind kaum waldbrandgefährdet.

Gutes Waldwegenetz ist ein Plus

„Das gilt auch für den Schwarzwald“, erklärt Nissen. „Im Höhengebiet fällt zunächst mehr Regen als in der Ebene, außerdem sind die Temperaturen niedriger. Die reinen Nadelwälder im Schwarzwald haben wir in den vergangen Jahren ebenfalls zu Mischwäldern umgebaut.“

Ein weiteres Plus ist das gute Wegenetz. In Mittelbaden gibt es 50 Laufmeter Waldweg pro Hektar Wald. „Das garantiert, dass die Feuerwehr jeden Brandherd schnell erreicht“, stellt der Forstdirektor fest. „In Australien oder auch in Kalifornien gibt es riesige unerschlossene Waldgebiete mit Hundertausenden Hektar, die nur mit dem Flugzeug zur Brandbekämpfung erreichbar sind. Es dauert auch sehr lange, bis ein solches Feuer entdeckt wird.“