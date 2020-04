Das Bühler Zwetschgenfest macht eine Corona-Zwangspause

Anzeige

Die Nachricht war bereits erwartet worden: Das Bühler Zwetschgenfest ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Im September hätte es zum 73. Mal gefeiert werden sollen. Teile des Programms sollen ins kommende Jahr verlegt werden.

Jetzt ist es amtlich: Erstmals seit 1948 wird es in diesem Jahr kein Bühler Zwetschgenfest geben. In einer Pressemitteilung hat die Stadtverwaltung am Donnerstagmorgen die bereits erwartete Nachricht vermeldet: „Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Verantwortlichen zu dem Entschluss gekommen, dass die 73. Auflage des Heimat- und Dankfests erst im kommenden Jahr stattfinden wird.“

Die Skepsis ist zu groß

Als diese Redaktion vor zwei Wochen erstmals über die mögliche Absage des Traditionsfests berichtete, schnitt ein Leser den Artikel aus und ließ ihn mit der handschriftlichen Bemerkung „Das Zwetschgenfest muss abgesagt werden“ Oberbürgermeister Hubert Schnurr zukommen. Dieser hatte sich damals bereits sehr skeptisch geäußert. Nun habe die Stadtverwaltung „schweren Herzens“, aber in der Überzeugung, keine andere Wahl zu haben, das Fest abgesagt.

Zwar seien Großveranstaltungen derzeit nur bis Ende August untersagt, aber die Skepsis, dass nur zehn Tage später ein Fest in der Größenordnung des Zwetschgenfests unbeschwert und uneingeschränkt gefeiert werden kann, ist im Rathaus so groß, dass die Planungen beendet wurden. Die Aussichten seien zu ungewiss, urteilt Schnurr: „Es wäre blauäugig und naiv, an der Ausrichtung festzuhalten.“ Zumal niemand vorhersagen könne, wie sich die Pandemie entwickeln und ob die Sperrfrist nicht noch einmal verlängert werde.

Finanziell habe die Entscheidung keine Auswirkungen, sagte Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Es seien bislang lediglich Vorverträge geschlossen gewesen; die Absage sei mit höherer Gewalt begründet. Inhaltlich sollte das 30-jährige Besten der Partnerschaft mit dem Rajon Kalarasch in Moldawien im Mittelpunkt stehen auch der Besuch des Botschafters der Republik sei geplant gewesen. „Das verschieben wir auf das nächste Jahr“, so Schnurr.

Zahlreiche Gespräche vor der Entscheidung

Vor der Entscheidung seien zahlreiche Gespräche geführt worden, etwa mit der Affentaler Winzer eG, der Konditorei Böckeler, Peters gute Backstube und Festwirt Jürgen Kohler; am Mittwochabend traf sich die Verwaltungsspitze im Friedrichsbau mit den Fraktionsvorsitzenden. Dabei habe die einhellige Meinung geherrscht, dass kein Risiko für die Bürgerinnen und Bürger eingegangen werden dürfe und es besser sei, das Zwetschgenfest in diesem Jahr ausfallen zu lassen. Die Gesundheit der Bevölkerung stehe an erster Stelle. „Deshalb feiern wir unser Volksfest erst wieder 2021. Dafür aber dann mit umso mehr Vor- und Lebensfreude“, sagt der Rathauschef.

„Einfach zu gefährlich“

Das sieht Jürgen Kohler ähnlich: „Wenn wir jetzt darauf verzichten, wird es im nächsten Jahr umso schöner.“ Der Vimbucher Gastronom, der schon 30-mal der Festwirt war, sagt auch mit Blick auf seine eigene überstandene Corona-Erkrankung: „Die Gesundheit hat Vorrang. Sie ist durch nichts aufzuwiegen.“ Unter den gegebenen Umständen sei ein Fest, das in fünf Tagen 80.000 Menschen anzieht, „einfach zu gefährlich“.

Ein Festzelt, in dem die Besucher mit Mund-Nase-Masken oder auch auf Abstand sitzen, sei für ihn als Veranstalter ebenso wenig denkbar wie ein „Zwetschgenfest light“. Dass der Ausfall ihn als Gastronom schmerzhaft treffe, verhehlte Kohler nicht: „Das gilt aber auch für unsere Mitarbeiter.“

Eine neue Erfahrung

Bühl ohne Zwetschgenfest, das ist auch für den Schüttekeller-Impressario Rüdiger Schmitt eine neue Erfahrung, wie er sagt. Die eingeschworene Gemeinschaft aus dem Hänferdorf präsentierte beim großen Umzug am Sonntag immer wieder aufsehenerregende Motivwagen samt Fußgruppen.

In diesem Jahr, nach dem erfolgreichen Auftritt an Fastnacht, wollte die Hänferdorf-Gemeinschaft allerdings nicht am Umzugsgeschehen teilnehmen, sodass die Hänferdörfler die Absage verschmerzen können.

Corona-Krise ist für Schausteller eine existenzielle Bedrohung

Ganz anders sieht das bei den Schaustellern aus. Für sie sei die Absage des Zwetschgenfests ein großes Problem, erklärt deren Sprecher Jürgen Hahn. „Nachdem das Oktoberfest in München so früh gestrichen wurde, gab es einen Domino-Effekt.“ Viele andere Städte und Gemeinden hätten daraufhin ihre Feste im Spätjahr ebenfalls abgesagt.

Die Corona-Krise und ihre Folgen: „Für die Schausteller-Betriebe ist es eine existenzielle Bedrohung.“ Es trifft das Gewerbe hart, denn nach der Winterpause hofften alle, dass es wieder los geht. Doch dann kam der Shutdown, wegen der Pandemie fielen auch alle Feste flach.

„Seit den Weihnachtsmärkten 2019 haben wir keine Einnahmen mehr. Ein Schaustellerbetrieb hat in der Regel keine großen Rücklagen“, erklärt Hahn, er bildet die sechste Generation einer alten Schausteller-Dynastie.

„Wir müssen ständig investieren“, schildert Hahn. Wer nicht regelmäßig mit neuen Attraktionen aufwarte, habe irgendwann keine Kunden mehr. Bei großen Fahrgeschäften beliefen sich die Anschaffungskosten schnell auf ein paar Millionen Euro. Die Kredite dafür müssten bedient werden, dazu kommen die Lebenshaltungskosten.

Hoffnung auf das Weihnachtsgeschäft 2020

Hahn hofft deshalb staatliche Unterstützung über einen längeren Zeitraum für die Schausteller, auf einen tragfähigen Rettungsschirm. Die Standesvertretungen hätten bereits Vorstöße bei der Politik unternommen, „aber mit rund 5.300 Betrieben in Deutschland haben wir einfach keine so große Lobby.“ Hahn und seine Kollegen bleibt nun nur noch das Weihnachtsgeschäft 2020 – allerdings ohne Garantie.

Leider gebe es aber in der Politik keine einheitliche Linie, sagt der Schaustellersprecher, der sich um seinen Berufsstand sorgt. Es sei doch ein schönes Gewerbe, das die Menschen unterhalten, ihnen Freude bringen wolle.