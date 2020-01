Das Mobilfunknetz in Bühl-Eisental wird nicht besser

Anzeige

Zu früh gefreut: Mit einer besseren Mobilfunk-Abdeckung in Eisental wird es vorerst nichts. Das haben Recherchen von bnn.de bei der Deutschen Funkturmgesellschaft gegeben.

Anfang des Jahres hatte die Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek in einer Pressemitteilung darüber informiert, dass der Mobilfunkempfang in Eisental verbessert werde. Die Telekom rüste ihre Standorte im Bühler Stadtteil derzeit mit neuer Technik auf. Außerdem sei vorgesehen, zwei neue Standorte aufzubauen. Einen genauen Zeitpunkt, zu welchem diese realisiert sein werden, habe die Telekom noch nicht nennen können.

„Oh, schön, nur wissen wir nichts davon“

Das stieß an manchen Stellen auf Verwunderung. Ein Telekom-Mitarbeiter informierte die Redaktion darüber, dass im Unternehmen vor Ort nichts von derzeit in Eisental laufenden Arbeiten bekannt sei. Ortsvorsteher Jürgen Lauten sagte auf ABB-Anfrage, dass er mehrfach auf den Artikel angesprochen worden sei und er selbst beim Lesen gedacht habe: „Oh, schön, nur wir wissen wir nichts davon.“ Auch eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung habe kein anderes Ergebnis geliefert: „Solche Arbeiten werden uns normalerweise immer vorher angekündigt“, sagt Lauten. „Hier war nichts gemeldet worden.“ Die Mobilfunkabdeckung im Ort sei schlecht: „Außer O2-Kunden ist in ganz Eisental so gut wie nichts abgedeckt, nur in ein paar einzelnen kleinen Bereich klappt es mit dem Netz der Telekom.“ O2 habe einen eigenen Mast am Winterberg.

Schreiben aus Bonn

Eine Nachfrage im Rastatter Wahlkreisbüro der Abgeordneten brachte ebenfalls keine Aufklärung. Die Pressemitteilung habe auf einem Schreiben der Telekom-Zentrale in Bonn gefußt, unterschrieben vom Leiter der Abteilung Politische Interessenvertretung, sagte ein Mitarbeiter von Katzmarek.

LTE-Kapazitäten werden verbessert

Also der nächste Anruf, dieses Mal beim Pressesprecher der Deutschen Funkturm GmbH in Münster, einer hundertprozentigen Tochter der Telekom. Sie bündelt die Aktivitäten der Telekom rund um ihre Funkstandorte. Nach den vermeintlichen Plänen für Eisental befragt, sprach Benedikt Albers nach einem Blick in die Korrespondenz von einem Missverständnis – Eisental wurde mit der Gesamtstadt gleichgesetzt. Das Unternehmen betreibe im gesamten Bühler Stadtgebiet, also mitsamt der Ortsteile, mehr als zehn Funkmasten. Davon seien mittlerweile einige durch die Erweiterung ihrer LTE-Kapazitäten verbessert worden, weitere Standorte sollen folgen. Der Pressesprecher bestätigte, dass sein Unternehmen zwar mit den Vorbereitungen zwei weitere Funkmasten errichte. Diese lägen aber nicht in Eisental, sondern im Stadtgebiet: einer im Bereich Oberweier, der andere zwischen Weitenung und Steinbach.

Wann ist irgendwann?

„Das bringt uns nichts“, konstatierte Jürgen Lauten. „Es wäre schön gewesen, wenn sich bei uns etwas verbessert hätte. Wir waren schon sehr erfreut, als wir die ursprüngliche Meldung gelesen haben.“

Die weitere Aussage der Deutschen Funkturm GmbH, dass damit nicht ausgeschlossen sei, dass „irgendwann“ in Eisental doch ein weiterer Mast errichtet werde, nahm Lauten mit Galgenhumor: „Es wäre gut, wenn dieses ‚irgendwann‘ genau definiert würde. Es wäre interessant zu wissen, ob das zehn oder 50 Jahre sind.“