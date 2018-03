Der kurze Bühler Traum von der jugendlichen Selbstbestimmung

Von Adalbert Metzinger

Mancher Kirchgänger wundert sich, als er am Weißen Sonntag 1978 (es ist der 2. April) aus der Bühler Stadtpfarrkirche tritt. Vor dem Rathaus steht eine „trauernde“ Gruppe Jugendlicher hinter einer „sargähnlichen Kiste“, wie anderntags im ABB zu lesen sein wird. Mit der Aktion protestieren sie gegen die Schließung des selbstverwalteten Hauses der Jugend. Zum 31. März 1978 – der Tag jährt sich jetzt zum 40. Mal – hat die Stadt das Haus geschlossen. Vorangegangen war eine intensive Diskussion, in der vieles anklang, was die deutsche Gesellschaft de 70er Jahre prägte.

Fest in der Erinnerung verhaftet

Nur 40 Jahre liegt das Ende des selbstverwalteten Jugendzentrums Haus der Jugend (HdJ) zurück und scheint doch so lange her zu sein. Bei den damals beteiligten Jugendlichen und den Kommunalpolitikern, die über das Ende der Selbstverwaltung bestimmten, dürfte das Geschehen aber fest in der Erinnerung verhaftet sein. Für junge Menschen von heute, die die Entwicklung und Praxis eines selbstverwalteten Jugendzentrums und dessen Schließung nicht kennen, ist das Geschichte. Die Beschäftigung mit dem Thema „HdJ“ lohnt sich auch vor dem Hintergrund der hier zum Teil zum Ausdruck kommenden Auseinandersetzung mit den 1970er Jahren, die einerseits ein gewisses Kontrastmodell zur Gegenwart darstellen und andererseits eine Phase waren, die die damals engagierten Jugendlichen nachhaltig geprägt hat.

Erste Wünsche bereits 1972

Der politische Protest der Studentenbewegung Ende der 1960er Jahre führte besonders zu Beginn der 1970er Jahre auch zu einer Jugendzentrumsbewegung. Es konnte deshalb nicht überraschen, dass 1972 Jugendliche und der Stadtjugendring (in dem 23 Organisationen zusammengeschlossen waren) in Bühl erstmals die Forderung nach einem selbstverwalteten Jugendzentrum erhoben. Sie wünschten sich Räume, in denen sie ohne reglementierende Eingriffe von außen in erster Linie ihre Freizeit selbst gestalten konnten. Nach Verhandlungen des Stadtjugendrings mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat kam am 3. April 1974 der Überlassungsvertrag für Räume und Mittel zustande. 280 000 Mark investierte die Stadt in das Gebäude, das ehemals als Kindergarten und Schwesterngebäude genutzt worden war. Am 18. Mai 1974 konntedas „Haus der Jugend“ in der Luisenstraße 2 unter der Selbstverwaltung der Jugendlichen eröffnet werden.

Vollversammlung entscheidet

Laut einer von den Jugendlichen selbst aufgestellten Satzung trugen die Jugendlichen im „HdJ“ die Verantwortung über das dortige Geschehen. Um zu bestimmen, was im HdJ gemacht wird, trafen sich alle vier bis sechs Wochen interessierte und engagierte Jugendliche aus Bühl in der Vollversammlung. Diese wählte die Mitglieder des Gremiums, kontrollierte es, verteilte Räume an Gruppen, sie war Schlichtungsinstanz bei Konflikten, kümmerte sich um Veranstaltungsprogramm, Organisation und Anschaffungen. Um sicher zu sein, dass die Beschlüsse der Vollversammlung umgesetzt werden, wählten die Jugendlichen halbjährlich ein ausführendes Organ, das Gremium. Es bestand aus vier Ausschüssen, die jeweils mit zwei Mitgliedern besetzt waren (Finanz-, Veranstaltungs-, Verwaltungs- und Öffentlichkeitsausschuss). Das Gremium musste der Vollversammlung Rechenschaftsberichte über alle seine Tätigkeiten abgeben, und die Vollversammlung konnte jederzeit Gremiumsmitglieder abwählen, die das Vertrauen der Mehrheit der Jugendlichen verloren hatten, abwählen. Außerdem gab es auch noch einen festen Mitarbeiter/innenkreis, der an den offenen Tagen die Verantwortung über das Geschehen im HdJ übernahm (Einhaltung der Hausordnung, Thekendienst während des Disco-Betriebs). Diese etwa 30 Verantwortlichen sollten eine Schulung für Gruppenleiter absolviert haben und mussten von der Vollversammlung bestätigt werden.

Sozialarbeiter beginnt 197731

Die Aufgaben des 1977 eingestellten Sozialarbeiters Wilfried Trapp bestanden hauptsächlich in einer Beraterfunktion, die die Selbstverwaltung durch die Jugendlichen betraf. In einer „HdJ-Dokumentation“ vom Februar 1978 beschrieb er seine Arbeit: „Bei anstehenden Entscheidungen methodische Hilfen geben, um möglichst viele Jugendliche an der Entscheidungsfindung zu beteiligten, informative Hilfen geben durch Aufzeigen von Entscheidungsmöglichkeiten und deren Konsequenz, Diskussion durch Zwischenfragen anregen, im laufenden Betrieb praktische Tipps geben, wie er organisatorisch effektiv gestaltet werden kann, im inhaltlichen Bereich Auseinandersetzungen über Sinn und Aufgaben eines selbstverwalteten Jugendzentrums anregen, das heißt immer wieder die pädagogische Seite eines Jugendzentrums in die Diskussion einbringen, Veranstaltungstipps geben, Organisation und Durchführung von Seminaren und Schulungen für MitarbeiterInnen im HdJ“. (wird fortgesetzt)