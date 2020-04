Anzeige

Alles begann mit einer Wette. Günther „Günne“ Scheefer, der damals noch seinen Geburtsnamen Rothenberger trug, war 14 Jahre alt und hatte sich zum Ziel gesetzt, den Karlsruher Marathon zu laufen. Ein Freund hielt dagegen. Scheefers Ehrgeiz war geweckt.

Scheefer schloss sich zunächst den Leichtathleten des SV Niederbühl an, ehe er zum Rastatter TV wechselte. Sein ehemaliger Trainer Ralf Wohlmannstetter erinnert sich noch genau: „Günne war der einzige männliche Sportler in meiner Laufgruppe um Gabi Kühn, Priska Scharer, Regina Wahrer und Uschi Herbstreith. Er kam im Sommer zu uns und hat zunächst in erster Linie für den Marathon trainiert. Erst als er den dann im September gepackt hat, machte er das normale Langsprint- und Mittelstreckentraining mit.“ Das war 1987.

Wir haben in Karlsruhe etwas aufgebaut, womit wir national zu den führenden Vereinen gehören. Günther Scheefer, Sportwart der LG Region Karlsruhe

33 Jahre später ist Scheefer längst als erfolgreicher Coach in der Läuferszene etabliert. In Rastatt aufgewachsen, ist der am Otto-Hahn-Gymnasium beschäftigte Studiendirektor mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Karlsruhe heimisch geworden und neben seinem Beruf als Lehrer bei der LG Region Karlsruhe als Sportwart und leitender Trainer im Mittel- und Langstreckenbereich engagiert. Auf das mit seinen zahlreichen Helfern Erreichte ist er stolz: „Wir haben in Karlsruhe etwas aufgebaut, womit wir national zu den führenden Vereinen gehören.“

Bestes Cross-Team im Bereich des Deutschen Leichtathletik-Verbandes

Die Ergebnisse sprechen für sich. So war die LG Region Karlsruhe beispielsweise 2019 in der Addition aller Klassen, beginnend von der U18, das beste Cross-Team im Bereich des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV).

Die erfolgreiche Arbeit in der Breite sowie mit Spitzenkräften wie Christoph Kessler (deutscher Vizemeister über 800 Meter, EM-Teilnehmer 2018 in Berlin), Markus Görger (Team-Bronze bei der Cross-EM) oder Antje Pfüller (Gold bei den europäischen U18-Jugendspielen) übt offensichtlich eine große Anziehungskraft aus. „Zu uns kommen Sportler von Ludwigshafen bis Bühl und auch aus der Pfalz“, sagt Scheefer, der mit seinen 47 Jahren bereits auf eine lange Trainerkarriere zurückblicken kann.

Bereits mit 21 Jahren steigt Scheefer ins Trainergeschäft ein

„Beim Rastatter TV bin ich einst von den Läufern zu den Zehnkämpfern von Heinz Juschus gewechselt, der eine gute Mannschaft beisammen hatte. Allerdings musste ich bereits mit 21 Jahren verletzungsbedingt aufhören“, schildert Scheefer seinen sportlichen Werdegang, der von der Aktivität 1995 ohne Umweg ins Trainergeschäft führte.

Der Erfolg stellte sich sofort ein. Unter Scheefers Regie belegten die Top-Talente Katrin Merkel, Anja Jordan und Nathalie Augsburg ab 1996 bei den deutschen Jugendmeisterschaften Spitzenplätze im Mehrkampf und in den Einzelwettbewerben. Auch die Speerwerferinnen Laura Pohl und Saskia Brabec sorgten für herausragende Resultate.

Erfolg macht auch ein bisschen süchtig Günther Scheefer, leitender Trainer Mittel- und Langstreckenbereich

Später komplettierte Gunhild Kreb die schlagkräftige Rastatter Siebenkampf-Armada, die bei den deutschen Titelkämpfen im Jahr 2002 Frauen-Mannschaftssilber holte. „Da fängt man als junger Trainer natürlich Feuer. Und keine Frage – Erfolg macht auch ein bisschen süchtig“, verrät er.

Von Scheefers Rastatter Mehrkampf-Erfahrungen profitieren heutzutage die Karlsruher Schützlinge: „Meine Läufer gehen auch über die Hürden, machen Krafttraining und sprinten.“ Im Übrigen schwört er auf das gemeinsame Üben. „Unsere Besonderheit in Karlsruhe ist, die Individual-Sportart Laufen in der Gruppe auszuüben. Neben dem Einzeltraining treffen wir uns dreimal pro Woche mit 30 bis 40 Leuten zu Gruppeneinheiten.“

2014 als Trainer des Jahres ausgezeichnet

Dass Scheefer 2014 von der bundesweiten Vereinigung German Road Races (GRR) als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, sieht er als Wertschätzung seiner Arbeit an, die aktuell den Umständen angepasst werden muss. Da das heimische Carl-Kaufmann-Stadion gesperrt ist, kreisen die Trainingspläne im Internet und das Training findet einzeln im Wald und in den Wohnzimmern statt.

Virtueller Wettkampf

Um den Wettbewerbsgedanken nicht ganz aus den Augen zu verlieren, veranstaltete Scheefer zuletzt einen „virtuellen Wettkampf“. Bei diesem mussten seine Sportlerinnen und Sportler – jeder für sich – acht Kilometer laufen. „Anhand der Daten, die mir von den Athleten durchgegeben wurden, habe ich dann die Ergebnisliste angefertigt“, erläutert er.

Mit solchen Aktionen versuchen die Verantwortlichen der LG Region Karlsruhe das Beste aus der Situation zu machen und die Zeit bis zum ungewissen Saisonstart sinnvoll zu überbrücken.

Marathon-Wette als Einstieg in die Leichtathletik

Die Zukunft vorherzusagen, ist in diesen Tagen um einiges schwieriger als Erinnerungen abzurufen. Also: Wie war das damals ganz am Anfang der Leichtathletik-Karriere in Rastatt mit der Marathon-Wette? „Es war eine Ehrenwette mit einem Schulfreund, dass ich es innerhalb eines Jahres schaffe, mich für einen Marathonlauf fit zu bekommen“, berichtet Scheefer. „Ich weiß noch, dass ich dann in Karlsruhe sehr lange sehr vorsichtig gelaufen bin, weil ich Angst vor dem Mann mit dem Hammer bei Kilometer 37 hatte. Der kam glücklicherweise aber nicht. Insgesamt war es ein recht entspannter Marathon. Die Wette habe ich somit gewonnen.“ Und die Zeit: „Drei Stunden und 54 Minuten.“