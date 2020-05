DFL-Chef Seifert war einst beim FV Ottersdorf und FC Rastatt 04 aktiv

Anzeige

Einmal vier, einmal drei Treffer: Christian Seifert, in seiner Funktion als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) maßgeblich daran beteiligt, dass in der Bundesliga wieder gespielt wird, zeigte bei seinen bisherigen Auftritten an der Torwand des ZDF-Sportstudios, dass er es durchaus auch in den Beinen hat.

Wobei der 51-Jährige bezüglich der eigenen Kicker-Karriere in einem SWR-Interview selbst einmal einschränkte: „Ich musste einsehen, dass der liebe Gott einem da Grenzen gesetzt hat und es für die ganz große Karriere nicht reicht.“ Dass fußballerisches Talent aber durchaus vorhanden war, konnte Seifert zunächst Ende der 1980er-Jahre beim Heimatverein FV Ottersdorf unter Beweis stellen.

Sein ehemaliger Mitspieler beim FVO, Jens Knabe, erinnert sich: „Er ist etwas jünger als ich und kam aus der Jugend zu uns in die erste Mannschaft. Er spielte im offensiven Mittelfeld, war ziemlich laufstark und hatte einen harten Schuss.“

Seifert hatte Sympathien für Borussia Mönchengladbach

Als „technisch versierten Akteur“ bezeichnet Knabe, der aktuell den FV Ottersdorf in der Kreisliga A Nord trainiert, seinen früheren Mannschaftskameraden. „Er war ein ruhiger und angenehmer Typ. Und: „Er war sicherlich kein Zweikampf-Monster, eher ein feiner Spieler.“ Kein Geheimnis blieben in Ottersdorf Seiferts Sympathien für Borussia Mönchengladbach.

Die Ballfertigkeit des Nachwuchsakteurs sprach sich in der Nachbarschaft herum. Der FC Rastatt 04, damals ambitionierter Verbandsligist, sicherte sich vor der Saison 1991/92 die Dienste Seiferts, der zwischenzeitlich eine Pause eingelegt hatte. Dass er im Münchfeldstadion landete, lag nicht zuletzt an Seiferts Onkel Herbert. Der Bruder von Vater Helmut fungierte in Rastatt als Trainer. „Christian hatte auf jeden Fall Talent und war rasend schnell“, sagt Herbert Seifert.

Das Problem: Die Konkurrenz beim FC 04, der zu jener Zeit noch von der Rückkehr in die Oberliga träumte, war groß. Vor Torhüter Paul Götz agierten regionale Größen wie Michael Scharer, Georg Skoruppa, Andreas Lechner, Matthias Mörmann, Jens Dinger, Alfred Kary, Felix Keller, Berthold Fritz, Andreas Schmidt oder auch Drazen Kristofic, die einst das Geschehen im mittelbadischen Fußball mitprägten.

Auch Thomas Früh gehörte zu den arrivierten Spielern. Er konnte 1991 wie Seifert als 04-Zugang präsentiert werden, hatte als ehemaliger Gaggenauer Oberligacrack seinem aus der Kreisliga aufgestiegenen neuen Kollegen aber einiges an Erfahrung voraus. Der ehemalige Stürmer muss lachen, wenn er zurückdenkt: „Das ist ja schon fast 30 Jahre her. Wahnsinn.“ Wenn Früh den DFL-Chef Seifert heute im Fernsehen beobachtet, erkennt er einen Wesenszug, den er auch schon zu aktiven Zeiten an ihm ausgemacht hat. „Er war sicherlich kein Lautsprecher. Der hat keinen Mist dahergeredet. Alles, was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß.“ Als „zurückhaltend und sympathisch“ charakterisiert Früh das Auftreten Seiferts. „Er hat sich nie in den Vordergrund gedrängt.“

Im Mittelbaden-Klassiker gegen Kuppenheim

Auf dem Rasen fiel ihm in erster Linie die Schnelligkeit des jungen Mitspielers auf, der es freilich schwer hatte, an den namhaften Mannschaftskameraden vorbeizukommen. In einem der wichtigsten Spiele der Runde 1991/92 war er dann aber doch 90 Minuten lang dabei, wenn auch ohne den gewünschten Erfolg. Im Mittelbaden-Klassiker mussten sich Seifert und der FC Rastatt 04 im heimischen Münchfeldstadion dem Erzrivalen SV 08 Kuppenheim mit 1:3 geschlagen geben.

Auf Rastatter Seite mit dabei war unter anderem auch Alexander Hassenstein, momentan Trainer des Landesligisten VfB Bühl. Aus der A-Jugend der SG Bühlertal hervorgegangen, gehörte er zum Perspektivkader des FC 04. Wenn er zurückdenkt, ist ihm ein Aspekt besonders in Erinnerung geblieben: „Die jungen Spieler wie Christian Seifert oder auch ich waren eher mal ruhig und haben geschaut, dass man den erfahreneren Leuten wie Kary oder Schmidt nicht ins Gehege kam. Heute treten die Nachwuchskräfte da mitunter etwas forscher auf.“

Lautloses Karriereende

Die Verbandsliga-Karriere von Christian Seifert ging dann relativ lautlos zu Ende. Als er Mitte Oktober 1991 mit dem Studium (Kommunikationswissenschaften, Marketing, Soziologie) in Essen begann, trat der Sport in den Hintergrund. Im Gegensatz zum FC Rastatt 04, für den die Oberliga ein Wunschtraum blieb und der mittlerweile in der Kreisliga A angesiedelt ist, führte der Weg Seiferts steil nach oben. Das Talent aus Ottersdorf schaffte als Funktionär den Sprung in die Champions League der Fußball-Manager.