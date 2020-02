Die Arbeit am Rebberg beginnt für die Bühler Winzer wieder

Anzeige

Der Rebberg will jeden Tag seinen Herrn sehen, sagt ein altes Sprichwort. Ganz so ist es heute nicht mehr. Arbeit gibt es aber immer noch mehr als genug. Für den Winzer beginnt das Jahr mit dem Rebschnitt. Wir haben einen Nebenerwerbswinzer aus Bühl-Altschweier begleitet.

Auf dem Weg durch die Rebberge fallen unterschiedlich weit gediehene Grundstücke ins Auge. Etliche Reben sind bereits zurückgeschnitten. Genauso viele warten noch darauf, andere wiederum sind bereits gebogen. Und hier und da, auch das gehört zur Realität, vermittelt ein Weinberg den Eindruck, dass hier seit längerer Zeit nichts mehr passiert ist. Die Vielfalt der Bilder ist in diesen Februartagen nichts, was einen erfahrenen Winzer überrascht: so viele Winzer, so viele Vorstellungen über den richtigen Zeitpunkt für den Rebschnitt.

Fruchtrute sollte schon verholzt sein

Das weiß auch Joachim Huck. Der Altschweierer Nebenerwerbswinzer lacht bei der Frage, wann die Reben zurückgeschnitten werden sollten: „Wenn einer anfängt, ziehen die anderen nach.“ Für die Altvorderen wäre ein Rebschnitt noch im alten Jahr ein Ding der Unmöglichkeit gewesen, „mittlerweile machen es aber manche schon im November“.

Für Huck ist das zu früh, die Fruchtrute sollte schon verholzt sein. Den einen idealen Termin gebe es nicht, aber die Regel liege heute zwischen Dezember und Februar. Und das Wetter? „Das ist heute fast zu schön. Perfekt wäre es, wenn es nicht ganz trocken ist.“

Sein Vater lehrte ihm das Schneiden der Reben

Spricht’s und hängt sich die Akkuschere um („das ist schon eine große Erleichterung gegenüber der alten Rebschere“). Für Demonstrationszwecke sucht er einen geeigneten Rebstock aus, und schon läuft mit einer scheinbaren Selbstverständlichkeit die Arbeit ab. Der Tanz der Schere dauert eine Minute, vielleicht auch eineinhalb, dann ist der Stock auf die kommenden Monate vorbereitet.

Das selbstgewisse Vorgehen spiegelt vier Jahrzehnte Erfahrung im Weinberg. Grundlagen und erste Kniffe hat ihm einst sein Vater beigebracht, später bildete sich Huck weiter, durch Lehrgänge oder auch Fachartikel. Heute schneidet er die Reben nicht mehr im klassischen Kopfschnitt, er setzt auf eine noch nicht sehr weit verbreitete Methode, den „sanften“ oder auch „gesunden“ Rebschnitt. Was sein Vater wohl dazu sagen würde? Da muss Huck nicht lange überlegen: „Wie kann man nur?“

Idealismus steht vor Erlösen

Die Zeiten haben sich geändert, im Weinberg sogar gründlich. Nicht nur, dass der Motor eher durch Idealismus angetrieben wird als durch wirtschaftlichen Kraftstoff, sprich Erlöse. Auch die Arbeit ist zumindest in Teilen eine andere geworden.

Mit einigen Winzerkollegen hat Huck vor einigen Jahren einen Lehrgang besucht, bei dem der sanfte Rebschnitt im Mittelpunkt stand, die auf zwei italienische Experten zurückgeht (siehe Infokasten). Für Huck ist diese Methode durch Weitsicht charakterisiert. Denn sie hat nicht nur die aktuelle Vegetationsperiode im Blick, sondern auch das folgende Jahr: Da ist die Fruchtrute für die Gegenwart, es wird aber auch schon mit längeren Zapfen auf der Gegenseite des Stocks das Folgejahr vorbereitet.

Ein Mittel gegen Holzpilz Esca?

Wichtig ist Huck, dass am Stock zwei Saftbahnen und zwei Ausgänge bleiben und so der jeweilige Saftfluss nicht unterbrochen wird. Ob die Methode aber tatsächlich garantiert, den Pilz Esca fernzuhalten, da ist sich Huck nicht sicher. Sobald der Pilz erst einmal im Holz ist bedeutet das das Todesurteil für den Rebstock.

Gewiss sei aber, dass der Winzer mitdenken müsse und die Methode am Anfang etwas aufwendiger als der herkömmliche Kopfschnitt ist. Mit Blick auf die anstehende Vegetationsentwicklung müssen alle Kopftriebe sorgfältig aus dem alten Holz sorgfältig ausgebrochen werden; neben den Trieben der Fruchtrute dürfen nur die zwei Triebe an den angelegten Zapfen für den weiteren Stockaufbau im kommenden Jahr übrig bleiben.

Aus diesen Trieben werden dann im nächsten Jahr wieder ein neuer Zapfen und eine neue Fruchtrute angeschnitten. Von diesen Ausgängen geht der weitere Stockaufbau aus; so vermeidet Huck unnötige Schnittwunden im Altholz des Kopfbereichs, durch die Esca eintreten könnte. Aufwendiger ist die Methode vor allem beim Riesling, weil bei dieser Rebsorte die alten Fruchtruten an vielen „Krengeln“ Drahtrahmen festhalten.

Schnitte setzen Ertrag fest

Welche Methode der Winzer auch wählt: Sein Schnitt bedeutet eine erste Festlegung auf Ertragsgrenzen. Er reduziert die Zahl der Knospen, in der Winzersprache Augen, an der Fruchtrute. Wie viele übrig bleiben, ist von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Weinbaurater empfehlen beim Riesling fünf bis sieben und beim Spätburgunder vier bis sechs.

Dieses Jahr ist die Vegetation besonders früh dran

Allerdings lassen viele Winzer noch ein wenig mehr stehen, gewissermaßen als Notfallreserve. Denn mit dem Wetter ist immer zu rechnen. Gibt es noch mal Frost, etwa im Wollstadium, ist ein Teil des Ertrags dahin. Gefährlich ist das gerade dann, wenn die Vegetation sehr früh dran ist – wie in diesem Jahr.

Ausgedünnt werden kann auch noch per „grüner Lese“ Ende Juli oder Anfang August, um die Obergrenze von 120 Kilogramm nicht zu überschreiten; früher lag diese um die Hälfte höher.

Doch ist das jetzt noch Zukunftsmusik. Es gilt die letzten Anlagen zu schneiden; zwei Wochen hat Huck insgesamt veranschlagt. Nach dem Schneiden geht es daran, das Drahtgestell zu überprüfen. Die Arbeit geht dem Winzer nicht aus, auch wenn der alte Spruch, wonach der Rebberg jeden Tag seinen Herrn sehen wolle, nicht mehr zutrifft.

Der wahlweise „sanfte“, „gesunde“ oder auch „wundarme“ Rebschnitt geht auf die italienischen Weinbauexperten Marco Simonit und Pierpaolo Sirch zurück. Sie haben ihn in den 1980er Jahren auf der Basis alter Erfahrungen entwickelt und diese modernen Erfordernissen angepasst. Ihr Rebschnitt erfolgt hauptsächlich auf jungem Holz; auf altem Holz könnten durch den Schnitt Wunden entstehen, was wiederum holzzerstörende Pilze wie Esca oder Eutypa die Tür öffnen könnte.

Ein zweiter wichtiger Aspekt ist die Saftführung. Bei dieser Art der Reberziehung wird ein Kopf aufgebaut, der sich entlang des Drahtrahmens nach links und rechts entwickelt. Auf der einen Seite werden eine Fruchtrute und ein längerer Zapfen geschnitten, auf der anderen Seite nur ein längerer Zapfen; im nächsten Jahr wird umgekehrt geschnitten. Diese Methode soll das Eindringen der Eintrocknungskegel in den Kopf verhindern. Die Saftleitbahnen bleiben aktiv. Vereinfachend gesagt: Der „sanfte“ Rebschnitt erzieht den Stock in die Breite, der klassische Kopfschnitt nach oben.