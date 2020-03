Die Dominikanerinnen aus Bühl-Neusatzeck ziehen nach Freiburg

Anzeige

Die Zeichen stehen schon seit geraumer Zeit auf Abschied: Die Dominikarinnen verlassen nach 165 Jahren Neusatzeck und ziehen nach Freiburg. Die jetzt für eine dritte Amtszeit gewählte Generalpriorin Schwester M. Birgitta hat bnn.de die Hintergründe erläutert.

Jeden Nachmittag lässt sich in der Neusatzecker Mutterhauskapelle St. Dominikus eine Ordensschwester nieder, um vor dem Allerheiligsten zu beten. Die Eucharistische Anbetung, auch als Ewige Anbetung bekannt, haben die Dominikanerinnen von Neusatzeck vor 165 Jahren begonnen, und sie hat sich, wenn auch modifiziert, bis heute erhalten.

Es ist das vielleicht kräftigste Symbol für eine große Tradition – eine Tradition indes, die mit einem Ablaufdatum versehen ist. Denn die Geschichte des Klosters Neusatzeck geht zu Ende; 2021, schätzt Generaloberin Schwester Mutter Birgitta, werden die Frauen nach Freiburg ziehen. Dort wird das Lioba-Kloster ihre neue Heimat werden.

Wir machen das alle gerne, aber wir kommen an unsere Grenzen Mutter Birgitta vom Kloster Neusatzeck

Der Abschied steht schon lange wie ein Schemen am Horizont und nimmt jetzt klare Konturen an. „Wir reden seit vielen Jahren über unsere Zukunft“, sagt die Generalpriorin. Ihre Vorgängerin Schwester Donata hatte 2005 von einer „alternden Gemeinschaft“ gesprochen, und heute darf man von einer alt gewordenen Gemeinschaft sprechen.

Mit den Aufgaben eines selbstständigen Ordens, der auch ein Gästehaus und etliche andere Angebote betreibt, seien die Schwestern mittlerweile „ein Stück weit überfordert“, sagt Sr. M. Birgitta offen. „Wir machen das alle gerne, aber wir kommen an unsere Grenzen.“

Durchschnittsalter liegt bei 84,1 Jahren

Es reichen wenige Zahlen, um das nachvollziehen zu können. Der Orden zählt noch 18 Mitglieder; aber nur 14 von ihnen leben in Neusatzeck, drei sind bereits in Freiburg, eine weitere zur Pflege in Hegne. Die Altersspanne reicht von 68 bis 94 Jahren, der Altersschnitt beträgt 84,4 Jahre. 1978 ist die letzte Frau eingetreten, die auch dauerhaft geblieben ist. Vor eineinhalb Jahrzehnten war noch einmal eine Kandidatin gekommen, sie blieb aber nicht. Mittlerweile würde der Orden gar niemanden mehr annehmen: „Der Altersunterschied wäre viel zu groß“, sagt die Generaloberin.

Wir hatten zehn überwiegend gute Jahre, und dafür sind wir dankbar. Mutter Birgitta vom Kloster Neusatzeck

Sie selbst ist 1966 ins Kloster Neusatzeck eingetreten. Viele Jahre war die Erzieherin und Krankenpflegerin in den unterschiedlichsten Stationen des Klosters aktiv, seit 2005 ist sie zurück in Neusatzeck. Nach und nach hatte sich der Orden von seinen Aufgaben in Krankenhäusern, Kindergärten oder auch Müttergenesungsheimen verabschiedet, 2006 als letztes auch von der Pflege im Karlsruher Marien-Krankenhauses; die Schwestern kehrten zurück nach Neusatzeck. Im Jahr darauf wurde Sr. M. Birgitta zur Generaloberin gewählt.

Sie war noch kein halbes Jahr im Amt, als die Diözese den „dringenden Rat“ gab, sich aus wirtschaftlichen Gründen von einem der beiden Häuser in Neusatzeck zu trennen. Die Wahl fiel auf das Mutterhaus. „Wir wollten das Josef-Bäder-Haus behalten, weil wir hier weiter mit den Menschen arbeiten konnten. Im Mutterhaus drüben hätten wir uns nur noch selbst verwaltet.“ Für Sr. M. Birgitta war es im Rückblick die richtige Entscheidung: „Wir hatten zehn überwiegend gute Jahre, und dafür sind wir dankbar.“

Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen

Das Josef-Bäder-Haus wurde umgebaut, 2011 verließen die Schwestern das frühere Domizil und nahmen den Gästebetrieb wieder auf. Angebote wie der Klosterladen oder der Bibel- und Kräutergarten halfen dabei, das Kloster als Ort sichtbar zu machen, „an dem Menschen zusammenkommen“.

Das sei gelungen, freut sich die Generaloberin über viele positive Rückmeldungen der Gäste. Das Mutterhaus wurde derweil zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre lang von den Hegner Schwestern und dann als Flüchtlingsunterkunft genutzt, seit 2017 steht es leer.

Ein Umzug ohne Eile

Nun aber steht ein noch erheblicherer Einschnitt bevor. „Eile haben wir nicht“, sagt die Generaloberin. Bis zum Sommer sei das Gästehaus des Josef-Bäder-Hauses komplett ausgebucht. „Danach werden wir unsere Sachen ordnen und schauen, was wir mitnehmen.“

Einen konkreten Abschiedstermin gebe es noch nicht, ganz unabhängig von den Bemühungen, das Josef-Bäder-Haus zu verkaufen. Die offizielle Vermarktung beginne Ende März, Anfang April; die Schwestern haben diese Aufgabe komplett der Kölner „Prosecur“ übergeben, die auch den Verkauf des Mutterhauses abwickelt.

Für eine dritte Amtszeit gewählt

Keine einzige Schwester versperre sich dem Weg nach Freiburg, alle könnten sich gut vorstellen, dort zu leben. Aber die Generaloberin weiß auch, dass sie nicht ins Innere der Frauen schauen kann. „Viele leben schon seit Jahrzehnten hier in Neusatzeck. Das ist ihre Heimat.“ Deshalb sieht sie ihre Aufgabe darin, „die Schwestern gut an ihren neuen Platz zu begleiten, damit sie dort eine Heimat finden und sich wohlfühlen“.

Es ist die zentrale Aufgabe in ihrer dritten Amtszeit als Generaloberin. In der vergangenen Woche ist sie erneut gewählt worden, obwohl die Satzung des Ordens maximal zwei Amtszeiten vorsieht; davon wird aufgrund der besonderen Situation, die noch ausstehende Genehmigung durch den Freiburger Erzbischof vorausgesetzt, abgerückt.

Die Ewige Anbetung soll weitergehen

Die Wehmut, die Schwester Mutter Birgitta bei ihrer Arbeit spüren muss, verrät sich allenfalls in Untertönen, in kleinen Gesten; sie spricht mit großer Herzlichkeit über die Herausforderungen und wünscht sich für Neusatzeck: „Schön wäre es, wenn das hier ein Ort der Begegnung bliebe.“ Und etwas von der großen Tradition wird wohl in Freiburg weiterleben: „Die Ewige Anbetung ist uns ganz wichtig.“ Und wenn sich am Nachmittag dann eine Schwester in Freiburg zum Gebet niederlässt, betet sie vielleicht auch mit Neusatzeck im Sinn.

Das Haus der Benediktinerinnen von St. Lioba im Freiburger Stadtteil Günterstal wird die neue Heimat der Neusatzecker Dominikanerinnen. Am Ende sei es eine schnelle Einigung gewesen, berichtet Generaloberin Schwester M. Birgitta. Es habe aber einige Zeit gebraucht, bis die Entscheidung gestanden sei. „Wir waren mit einigen Klöstern in Kontakt und haben uns auch mehrere angeschaut“, sagt sie. Bei einer Oberinnen-Tagung habe die Oberin der Lioba-Schwestern in Freiburg erzählt, dass sie ein eigenes Pflegeheim, freie Plätze und entsprechendes Personal hätten. Da bin ich hellhörig geworden: In Freiburg ist Platz, und wir suchen.“ Wichtig sei gewesen, „dass wir als Gemeinschaft zusammenbleiben.“ Sie habe dann noch ein Dreivierteljahr gewartet und sich die Sache immer wieder überlegt: „Bei der nächsten Tagung habe ich sie dann angesprochen.“ Gemeinsam mit zwei Schwestern fuhr die Generaloberin zu einem Gespräch mit der Oberin und den Ratsschwestern nach Freiburg. „Sie kamen dann auch zu uns nach Neusatzeck. Es hat sich ganz schnell gezeigt, dass wir harmonieren.“