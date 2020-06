DLRG Bühl-Bühlertal plant eingeschränkte Wachdienste an Seen

Anzeige

Die DLRG-Ortsgruppe Bühl-Bühlertal wird wegen der Corona-Pandemie nur in Mindestbesetzung Dienst an den Badeseen tun. Sich ständig ändernde Vorschriften erschweren die Arbeit der Retter. Die sorgen sich dabei nicht nur um die eigene Gesundheit.

Von unserer Mitarbeiterin Katrin König

Wenn ein Badegast in einem Freigewässer in Probleme gerät und der Einsatz einer DLRG-Rettungskraft nötig wird, ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für beide Personen undenkbar, Körperkontakt unvermeidlich.

An diesem einfachen Beispiel verdeutlicht Michael Zierl, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bühl/Bühlertal, warum der Landesverband der DLRG die Bürger dazu aufruft, vorerst auf Wassersport an Badeseen zu verzichten. „Wir müssen alles daran setzen, das Risiko einer Infektion für unsere Rettungskräfte zu minimieren, um einsatzbereit zu bleiben.“

Wenn in einer Truppe von zehn Leuten einer an Corona erkrankt, muss ich alle in Quarantäne schicken. Michael Zierl, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bühl/Bühlertal

Mittlerweile ist auch in Baden-Württemberg die Freigabe der Seen für den Badebetrieb möglich, die Entscheidung liegt bei den Kommunen. Die Ortsgruppen sind aufgerufen, nur mit einer Mindestbesetzung Wachdienste zu absolvieren, berichtet Zierl weiter. Denn: „Wenn in einer Truppe von zehn Leuten einer an Corona erkrankt, muss ich alle in Quarantäne schicken. Das können wir uns als Rettungsorganisation schlichtweg nicht leisten.“

Corona gefährdet auch die Retter der DLRG

Zierl hofft, dass die Menschen in der Region Vernunft walten lassen und gerade besonders gefährdete Personen den Weg ins Freibad statt an den See wählen, da dort mehr Personal zugegen und eine bessere Überschaubarkeit gewährleistet sei.

Die Erste-Hilfe-Maßnahmen, die wir durchführen dürfen, wurden im Zuge von Corona stark eingeschränkt. Michael Zierl, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Bühl/Bühlertal

Auch im eigenen Interesse: „Die Erste-Hilfe-Maßnahmen, die wir durchführen dürfen, wurden im Zuge von Corona stark eingeschränkt. Eine Mund-zu-Mund- sowie eine Mund-zu-Nase-Beatmung bei einer Reanimation wird zurzeit von unseren Einsatzkräften nicht durchgeführt.“

Zeige ein Patient Corona-spezifische Symptome, müsse unter Umständen ganz auf eine Behandlung verzichtet werden. „Dann ist der professionelle Rettungsdienst gefragt. Wir sind auf ehrenamtlicher Basis tätig und auf Corona-Kranke nur bedingt eingestellt. Das Tückische an dem Virus ist, dass man vielfach gar nicht weiß, ob man ihn in sich trägt.“

Hygiene-Auflagen ändern sich fast täglich

Erschwert würden Einsätze durch die (Hygiene-)Auflagen, sagt Zierl. „Meine Arbeit besteht momentan darin, FFP2-Masken und Schutzanzüge zu organisieren. Auch Desinfektionsmittel muss ausreichend vorhanden sein.“ Sobald der Wachdienst starte, müsse zudem eine Teilnehmerliste erstellt werden, in der verzeichnet sei, „wer wann und wo am Wachdienst teilgenommen hat.“ Auch jede Erste-Hilfe-Leistung sei zu protokollieren.

An Ein- und Ausgängen oder anderen Orten, wo sich gegebenenfalls Gruppen auf engem Raum befinden, ist den Empfehlungen des Landesverbands folgend ein Mund-Nasen-Schutz für den Wachdienst notwendig, bei der Behandlung von Patienten dringend angeraten. „Dem Patienten ist ein Einweg-Mund-Nasen-Schutz aufzusetzen.“

Die allgemeinen Anweisungen des Landes ändern sich laut Zierl indes fast täglich. „Ich halte zumindest den Vorstand stets auf dem neuesten Stand.“ Die Kommunikation erfolge schriftlich oder per Video-Konferenz. „Alle Trainingseinheiten und Ausbildungen haben wir schon Anfang März gecancelt.“

Droht an den Badeseen mehr Gedränge durch Begrenzungen im Schwimmbad?

Dass es die Menschen mit an heißen Tagen ans Wasser zieht, steht für Zierl außer Frage. „Wenn die Freibäder wie zu erwarten nur eine begrenzte Zahl von Gästen zulassen, sind Seen die Alternative, ob bewacht oder unbewacht. Sogar, wenn Verbote gelten, gibt es erfahrungsgemäß immer Personen, die sich darüber hinwegsetzen.“

Ob ständige Polizeikontrollen an freien Gewässern machbar und gewollt sind, bezweifelt er. „Aber im Grunde ist ja alles, was wir jetzt überlegen, Spekulation. Diese Situation ist komplett neu, wir wissen nicht, ob und wie sich die Pandemielage ändert. Also müssen wir diesen Sommer auf uns zukommen lassen und flexibel bleiben. Eine Rückkehr zu der Normalität, wie wir sie bisher kannten, wird es wohl so bald nicht geben.“