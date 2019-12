Ein fröhliches Chanukka-Fest auf dem Bühler Johannesplatz

Anzeige

Von Pascal Lienhard

Es ist eines der vielen Beispiele für den Reichtum der jüdischen Kultur: Chanukka, das Lichterfest. An acht aufeinanderfolgenden Tagen wird an einem Leuchter je eine weitere Kerze entzündet.Nun lebt die Tradition auf dem Bühler Johannesplatz auf. Zur Premiere lud die Israelitische Kultusgemeinde Baden-Baden ein, gemeinsam die siebte Kerze zu entzünden.

Rabbiner Naftoli Surovtsev erklärt die Hintergründe von Chanukka. Beim Lichterfest gedenken Juden der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im zweiten Jahrhundert vor Christus. Damals wurde auch der siebenarmige Leuchter, die Menora, wieder entzündet. Dieses Feuer soll nicht erlöschen. Doch das geweihte Öl reichte nur noch für einen Tag. Bis neues hergestellt werden konnte, dauerte es acht Tage. Durch ein Wunder hielt das Öl länger, das Licht erlosch über die acht Tage nicht ein einziges Mal.

Aus einem Lautsprecher klingt traditionelle und fröhlich anmutende Musik; freudig ist die Atmosphäre auf dem Platz, auf dem rund 60 Gäste zusammengekommen sind, Juden und Nichtjuden und darunter Vertreter der Bühler Kirchen.

Überrascht von der Besucherzahl

„Mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet“, so Naftoli Surovtsev. „Wir freuen uns, dass sowohl Leute aus unserer Gemeinde gekommen sind, als auch die, die sich einfach für Chanukka interessieren.“ Von der Idee zum Lichterfest in Bühl zu deren Umsetzung sei es sehr schnell gegangen, so Surovtsev. Es begann mit der Überlegung, das Fest in Baden-Baden zu feiern. „Dann kam die Frage auf, warum wir das nicht auch in anderen Städten machen sollten, die zu unserer Gemeinde gehören. Dazu zählt auch Bühl.“ Mit Unterstützung der Stadt und weiteren Helfern sei dies sehr gut gelungen.

Einst gab es ein breites jüdisches Leben in Bühl

„Wir sind stolz darauf, dass dieses Fest hier stattfindet“, sagt Bürgermeister Wolfgang Jokerst in seiner Ansprache. Zwar gebe es in Bühl keine große jüdische Gemeinde mehr. Im 19. Jahrhundert sei dies mit einem breiten jüdischen Leben in der Stadt noch deutlich anders gewesen. „Es wäre schön, zu diesem Zustand zurückzukommen.“ Es freue auch ihn, dass so viele zum Lichterfest gekommen seien.

Austausch über Religionen und Kulturen

Nachdem ein Gebet gesprochen ist, werden gemeinsam die Lichter entzündet. Lieder werden gesungen, und als sie verklungen sind, bietet sich die Gelegenheit, sich über einem Glühwein und Gebäck über Religionen und Kulturen hinweg auszutauschen. Gerade das macht den besonderen Charakter des Chanukka-Fests auf dem Johannesplatz aus: die interkulturelle Kommunikation und das Interesse an anderen Religionen. Da verwundert es nicht, dass sich Wolfgang Jokerst das Lichterfest als festen Eintrag im Bühler Terminkalender vorstellen kann.