Schaden ist sehr viel größer als die Beute

Die Zerstörungen sind gewaltig. Der Einbruch ins Schwarzwaldbad am Sonntagabend hat nach Einschätzung von Jörg Zimmer, dem Geschäftsführer der Bühler Sportstätten GmbH, einen Sachschaden im höheren fünfstelligen Bereich verursacht. Immerhin konnte der reguläre Schwimmbadbetrieb am Montag aufrechterhalten werden.

Das war allerdings nicht so einfach. „Durch die Zerstörungen ist die gesamte Kassentechnik ausgefallen“, berichtet Zimmer im Gespräch mit dieser Zeitung. „Wir haben mit Strichlisten arbeiten müssen.“

Laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Offenburg war der Kassenautomat das Ziel der unbekannten Einbrecher. Um 18 Uhr schließt das Hallenbad am Sonntag. Die Einbrecher kamen zwischen 19 Uhr und 22 Uhr und schlugen den Glaseinsatz einer Tür auf der Westseite (also in Richtung Freibad) ein. Dann drangen sie ins Foyer ein und plünderten den Kassenautomaten.

Nur Wechselgeld im Automaten

Mit dem daraus erbeuteten Münzwechselgeld in noch unbekannter Höhe gelang ihnen die Flucht. In der Hektik ließen die Einbrecher allerdings einen Teil des Münzgeldes im Automaten zurück. Weil die Scheine jeden Abend aus dem Automaten entnommen werden, ist die Beute relativ gering und steht in keinem Verhältnis zu entstanden Sachschaden. Nicht nur die Polizei, sondern auch Geschäftsführer Jörg Zimmer waren am späten Sonntagabend vor Ort, um die Spuren des Einbruchs zu begutachten.

„Die Einbrecher haben offensichtlich mit einer Axt gearbeitet“, erklärt Zimmer. „An der großen Schwimmhalle und der Wärmehalle haben sie versucht, mehrere Fenster mit brachialer Gewalt einzuschlagen, was nicht geglückt ist. Die Schäden am Glas sind natürlich trotzdem erheblich.“

Schließlich gelangten die unbekannten Täter durch eine Tür ins Innere. „Sie haben auch das alarmgesicherte Büro, in dem sich der Tresor befindet, aufgebrochen“, sagte Zimmer. Weil sich in diesem Büro nicht nur die Eintrittsgelder des Tages, sondern auch die sensible Schaltzentrale für die Schwimmbadtechnik befinden, ist dieser Raum durch die Alarmeinrichtung besonders geschützt.

Doppelalarm ausgelöst

Als der Alarm gleichzeitig bei der Polizei und über Smartphone bei der Schwimmbad-Betriebsleitung ausgelöst wurde, flohen die Einbrecher. Am Montagmorgen sicherten Spezialisten der Polizei am Tatort die Spuren des Einbruchs.

Das Warmbecken, das nach Wartungsarbeiten erst am 6. Februar wieder eröffnet worden war, musste wegen der Einbruchschäden am Montagmorgen erneut vorübergehend für die Badbesucher gesperrt werden.