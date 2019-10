Eisenbahnfan baut Locotracteur des Economats im Modell

Anzeige

Locotracteur heißt ein eigenwillig wirkendes Schienenfahrzeug, das im ehemaligen Bühler Versorgungszentrum für die französischen Streitkräfte in Deutschland seinen Dienst versah. Der kleine Rangiertraktor, der jahrzehntelang in Bühl seinen Dienst versah, wäre wohl längst vergessen, hätte ihn nicht ein Bühler Eisenbahnkenner im Modell nachgebaut.

Jahrzehntelang im „Eco“ in Bühl aktiv

Bei einer Französin namens Caroline denken zumindest viele Männer an ein wunderbar anzuschauendes, graziles weibliches Wesen. Die Caroline, die einst in Bühl im Versorgungszentrum der französischen Streitkräfte (Economat) treu ihren Dienst versah, hat eher einen herben Charme samt Ecken und Kanten. Denn die Französin bewegte sich in ihrer aktiven Dienstzeit im handfesten Milieu der Lagerarbeiter.

Doch bevor jemand auf falsche Gedanken kommt: Es handelt sich um einen sogenannten Locotracteur, der für die Rangierarbeiten auf dem Schienennetz des „Eco“ verantwortlich zeichnete. Seit 1995 genießt Caroline den wohlverdienten Ruhestand als voll funktionsfähiges Exponat im „Musée des Tramways à Vapeur et de chemins de fer secondaires francais“ (Museum für Dampfstraßenbahnen und Nebenbahnfahrzeuge in Butry-sur-Oise).

Ich weiß nicht, was mich da geritten hat.

Und gäbe es nicht den in der Zwetschgenstadt beheimateten Eisenbahnhistoriker und Modellbauer Thomas Gries, wäre Caroline wohl längst vergessen. Der Experte für die Geschichte des einstigen Eisenbahnknotens Bühl hat die Französin, die in der auf Feldbahnen spezialisierten Maschinen- und Lokomotivfabrik Decauville (Corbeil) das Licht erblickte, nun im Maßstab 1:87 originalgetreu nachgebaut. „Ich weiß nicht, was mich da geritten hat“, sagt Gries heute und muss schmunzeln.

Fahrzeugteile in 3D-Druck

Dem Bau des Fahrzeugs mit 3D-Druck-Teilen ging eine umfangreiche Recherche voraus. „Ich habe das Museum angeschrieben, Zeichnungen mitgeschickt und um die Maße des Locotracteurs gebeten“, so Gries. Die Antwort habe nicht lang auf sich warten lassen und lautete: „Na, dann kommen Sie mal vorbei.“ So machte sich die Bühler Eisenbahnforscher auf den Weg nach Frankreich, um an Caroline (den Namen erhielt sie im Museum und nicht im Bühler Eco) Maß zu nehmen.

Es gibt keine Bauzeichnungen!

„Es gibt keine Bauzeichnungen. Die groben Dimensionen waren bekannt. Aber bei der Konstruktion geht es darum, Details wie Nieten, Federpakete, Tank, Kupplungsaufnahme und anderes mehr abzubilden“, erklärt Gries. Das hätten die vorhandenen Daten nicht hergegeben. Mit vielen Zahlen und Bildern kehrte Gries nach Bühl zurück, und „dann begann die Kleinarbeit.“ Unterstützt von seinen Kollegen vom Modellclub 1:87 Lichtenau machte sich der Experte ans Werk.

Jedes Teil ist individuell gefertigt

„Et voila!“ – nach einigen Wochen erblickte Caroline I das Licht der Welt. Jedes einzelne Teil ist individuell gefertigt, bei Antrieb und Fahrwerk bediente sich Gries allerdings bei einem Spezialanbieter. Der Locotracteur kann nun, voll funktionsfähig, auf H0-Gleisen fahren. Ein kleiner Decoder mit Kondensator lässt die Bewegung noch realistischer erscheinen.

Firma Decauville baute Caroline

Die Firma Decauville war ein Pionier in Sachen Feldbahnen und blühte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf. Zum Portfolio des französischen Maschinen- und Schienenfahrzeugbauers gehörten neben Lokomotiven diverser Spurweiten Dieseltriebwagen, U-Bahn-Fahrzeuge und sogar Autos. Und bei Decauville wurde eben auch „Caroline“ gefertigt.

Biografie weitgehend unerforscht

Ihre Biografie harrt noch der Erforschung, denn wie und von wo die Dame nach Bühl ins Eco kam, ist ebenso offen wie ihr genauer Weg zu ihrem aktuellen Standort im Tramway-Museum. Ein paar dürre Fakten gibt es: Das Baujahr ist 1960, das Gewicht beträgt zehn Tonnen, die Leistung liegt bei 55 Pferdestärken. Caroline hatte auf den Betriebsgleisen im Eco das Sagen, übernahm in den frühen 1970er Jahren täglich den Verschub von 15 bis 20 Güterwagen.

Viele Interviews mit Zeitzeugen in Bühl

Eisenbahnhistoriker Gries hat zahlreiche Zeitzeugen interviewt und erfahren, dass die Waggons vom Bühler Güterbahnhof mit der roten Kleinlok (Köf) bis ans „Kasernentor“ gebracht wurde (Industriegebiet Nord). Dort übernahm dann Caroline. Lediglich wenn sie zur Inspektion oder defekt war, durfte die Köf auf das französische Hoheitsgebiet, das bahntechnisch mit einer Gleisharfe mit drei Hauptladesträngen ausgestattet war.

Güterumschlag von Mehl über Bekleidung bis Cognac

Die Franzosen bekamen die unterschiedlichsten Waren auf der Schiene angeliefert, Mehl für die Bäckerei, sämtliche Konsumgüter, Bekleidung für die Soldaten oder Maschinenteile. Manchmal kam auch Cognac. „Die Lagerarbeiter wussten genau, was auf welchem Waggon war. Bei denen mit Cognac gab es bedauerlicherweise schon mal den ein oder anderen Bruch, weil der Wagen zu hart auf den Prellbock gesetzt wurde“, erklärt Gries. Die heil gebliebenen Flaschen durften die Bediensteten mit nach Hause nehmen.

Selbst der Rotwein kam aus Frankreich

Aus Frankreich bezogen die Streitkräfte zudem ihren Rotwein. „Der kam am Güterbahnhof in Tankwagen an, wurde dann über eine fest installierte Rohrleitung zur Lörch-Fabrik gepumpt und dort auf Flaschen gezogen“, hat Gries herausgefunden.

Caroline II ist bereits geplant

Das alles ist längst Geschichte. Das „Eco“ schloss 1994, Güterbahnhof und die dazugehörige Halle sind längst platt gemacht, aber Caroline überlebte – funktionsfähig im Museum sowie als Modell in Bühl. Sie soll bald eine Schwester erhalten. „Wir hatten bei der Lackierung einige Probleme, das wollen wir bei Caroline II besser machen“, sagt Gries.