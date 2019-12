Endspurt in der Weihnachtsbäckerei: Diese Plätzchen mögen die Bühler am liebsten

Anzeige

Eine Woche vor Heiligabend herrscht Endspurt in den Bühler Backstuben. Hört man sich in den Bäckereien um, so sind es bei aller Moderne und Experimentierfreude doch die Klassiker, die bei den Kunden hoch im Kurs stehen.

Bereits seit Anfang November wird in den Bäckereien fleißig gearbeitet. Bei Peters gute Backstube beginnt die Weihnachts-Saison sogar noch etwas früher, verrät Inhaber und Geschäftsführer Bruno Ketterer – nämlich Ende September, wenn die ersten Christstollen gebacken und zur Lagerung ins Kloster Lichtenthal gebracht werden. In dem dortigen Keller hätten bereits die Nonnen ihre Lebensmittel gelagert.

In der Bühlot Bäckerei werden besonders Springerle und Zimtsterne nachgefragt. Aufwendiges Gebäck, wie Chefin Susanne Pankow betont. Pankow und ihre Mitarbeiter scheuen die Handarbeit nicht. Bei ihnen werden die Springerle noch genauso hergestellt, wie die Oma sie schon machte.

Neu in diesem Jahr sind die Schwarzwälderkirsch-Christstollen, in Anlehnung an das Schwarzwaldcafé in Bühlertal – eine Alternative für alle, die keine Rosinen mögen. „Das könnte ein neuer Klassiker werden.“

Traditionsgebäck passt zu Weihnachten

Einen vergleichbaren Stollen gibt es auch bei Peters gute Backstube. Hier setzt man ebenfalls auf Altbewährtes. „An Weihnachten besinnt man sich gerne auf zurückliegende Zeiten und da passt Traditionsgebäck gut dazu“, glaubt Ketterer. Doch auch Klassiker lassen sich weiterentwickeln: Bei Peters gute Backstube gibt es neben den Schwarzwälderkirsch-Stollen zwei Sorten Plätzchen aus Dinkelmehl.

Natürlich stehe das „normale“ Tagesgeschäft auch im Advent nicht still. Bei all der Mehrarbeit ist Susanne Pankow deshalb froh, wenn nach Silvester etwas Ruhe einkehrt. Dennoch bleiben die Wochen vor dem Fest für sie etwas Besonderes. „In der Weihnachtszeit ist jeder ein bisschen in einer anderen Stimmung“, sagt sie schmunzelnd.

Weihnachtsgeschäft ist wichtig

Auch Sebastian Böckeler von der Konditorei Böckeler ist voller Vorfreude. „Jetzt ist die Zeit zum Schlemmen.“ Nie sei die Vielfalt so groß wie in der Adventszeit. Hier startet man traditionell mit Lebkuchen ins Weihnachtsgeschäft. Rund um die Manufaktur rieche es dann intensiv nach Zimt und Nelken. Es folgen die Weihnachtsgebäcke mit 23 verschiedenen Plätzchen.

Wie bei den anderen Bäckereien, sind bei Böckeler klassische Gebäcke wie Zimtsterne und Spekulatius Kassenschlager. Ein besonderes Highlight für den Junior-Chef ist aber der Baumkuchen – der „Kuchenkönig“, wie er ihn nennt. Persönlich mag Sebastian Böckeler aber Zimtsterne am liebsten. „Die sind nicht zu süß und sehr saftig.“

Dass sie die Kaufentscheidung der Kunden nicht über den Preis beeinflussen können, ist allen drei Bäckereien klar. Zu groß sei der Druck der Industrie, die bereits zum Ende des Sommers Supermärkte und Discounter mit Lebkuchen und Plätzchen flutet. Dem will man sich aber nicht beugen. „Wir halten nichts davon, schon im August Weihnachtsartikel zu machen“, betont Pankow. Ihre Bäckerei ist meist sogar etwas später dran als die Konkurrenz. „Wir schauen, dass wir spätestens zum ersten Advent eine Auswahl an Weihnachtsgebäck haben.“

Das Weihnachtsgeschäfts sei für Bäckereien wichtig, verrät Ketterer. Mit dem Umsatz von Stollen und Plätzchen lasse sich der Rückgang im normalen Sortiment kompensieren. Mit Ende der Weihnachts-Saison Revue beginnt Planung für die kommende. Denn: „Nach Weihnachten ist vor Weihnachten.“