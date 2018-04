Energie und Frustration

Von Pascal Lienhard

Punk – ein Begriff, der sich nicht einfach definieren lässt. Was in den 70ern mit Bands wie den „Ramones“ oder „The Clash“ begann, hat sich weit verzweigt. Gemeinsame Merkmale gibt es kaum mehr – falls es sie je gab. Sollten doch einige genannt werden, wären es wohl Auflehnung, gesellschaftliche und politische Kritik, Leidenschaft, aber auch das Eingehen auf eigene Gefühle. Auch Frustration gehört dazu. Beim Gig zum 15-jährigen Bestehen der Baden-Badener Punkband „Paddelnohnekanu“ im Bühler Jugendzentrum Komm war von allem ein bisschen dabei.

Die Leidenschaft ist da

Bevor „Baden-Badens einzige Punkband“ auf die Bühne geht, sollen zwei weitere Bands selbige anrichten und das Publikum in Stimmung bringen. Schade nur, dass sehr wenige Besucher ihren Weg ins Jugendzentrum gefunden haben. Die erste Gruppe des Abends hört auf den Namen „Trudge“ und hat mit Punk wenig zu tun. Die Formation aus Achern/Bühl kredenzt harte Gitarrenmusik. Der Sound kommt fett daher, die Riffs passen. Das Quartett gibt sich alle Mühe, den kleinen Haufen vor sich bei Stange zu halten und zu motivieren. Die Leidenschaft der Band ist da. „Wenn es euch gefallen hat, bitte kurz mal ausrasten“, fordert Gitarrist und Sänger Christian Schindler. Es funktioniert: Die Besucher feuern die Band an.

Von wegen nur drei Akkorde

Dass „Trudge“ musikalisch gesehen eher die Außenseiter des Abends sind, zeigt sich mit dem Auftritt der nächsten Combo. „Krasser Fahrstil“ aus Rastatt machen wie die Hauptband des Abends Deutschpunk. Hier geht es mit Songs wie „Antwort“ auch gerne mal gesellschaftskritisch zu. Dass zum Deutschpunk – gegen manches Vorurteil – deutlich mehr als drei Akkorde und das Skandieren von Parolen gehört, beweist die Gruppe etwa mit einer Vertonung eines Gedichts von Erich Kästner.

Einprägsam, deutsch, Punk

„Wir paddeln ohne Kanu, was macht ihr?“ Die Baden-Badener von „Paddelnohnekanu“ feiern aktuell mit mehreren Konzerten ihr 15-Jähriges. Mit Songs wie „Immer kurz vorm Burnout“ oder „Kein Kommentar“ – beide von der LP „Endlich wieder Deutschpunk“ – liefert das Trio mit dem einprägsamen Namen klassischen deutschen Punk. Der Folkpunk-Barde Frank Turner hat einmal gesagt, dass man mit der gleichen Energie spielen solle, egal ob nun einer oder 1000 Leute vor einem stehen. Die Band behält ihre Energie, bringt ihre Songs an den Mann und an die Frau und liefert auch noch eine Zugabe. Eine gewisse Frustration kann und will sie allerdings nicht unterdrücken, schließlich läuft an dem Abend für sie nicht alles rund. So drückt die Band offen ihr Missfallen darüber aus, dass bei ihrem Konzert Teile der vorherigen Bands gar nicht im Saal sind.

Eine unbeantwortete Frage

Drei Bands an einem Abend. Warum finden da nicht mehr Zuschauer ins „Komm“? Lag es an zu wenig Werbung? Oder zieht die gespielte Musik in Bühl einfach nicht mehr so sehr wie früher? Die Frage bleibt offen. Es bleibt nur zu hoffen, dass beim nächsten Konzert wieder mehr los ist. Der Konzertsaal des Komm kann deutlich mehr Gäste aufnehmen. Und an guter Musik gibt es in der Region ohnehin einiges.