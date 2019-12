Ente ohne Ende: Michaela Teichmann aus Bühl seit 40 Jahren im Citroen 2 CV unterwegs

Anzeige

Die erste (automobile) Liebe war grün und währte nur kurz. Zum gerade bestanden Führerschein kaufte sich Michaela Teichmann 1980 ihren ersten Citroen 2 CV. „Nach ein paar Monaten wurde mir meine Ente vor der Haustür geklaut“, berichtet die Ehefrau des Rocksängers Peter Teichmann. Inzwischen fährt die Bühlerin seit 40 Jahren den französischen Automobil-Klassiker.

Doch zurück zu „Ente 1“: Die damals 18-Jährige erstattet Anzeige bei der Polizei, den Schaden von umgerechnet 2 000 Euro übernahm die Versicherung. Ein paar Monate später fand sich die grüne Ente dann im Raum Karlsruhe wieder, „total ausgeschlachtet“, erinnert sich die Besitzerin. Für einige Zeit diente ein orangefarbener 2 CV als fahrbarer Untersatz.

Mit der Ente quer durch Europa

Die aktuelle Ente ist Rot, kam zu Michaela Teichmanns goldenem Wiegenfest in die Familie und trägt das passende Kennzeichen „BH CV 2“ samt Oldtimerstatus „H“. Mit dem luftgekühlten Zweizylinder unter der Haube mit dem markanten Doppelwinkel hat Bühls Erste Rocklady inzwischen ausdehnte Touren durch Europa unternommen.

Da ist man schon froh, wenn das Auto durchhält

Der rote Klassiker trug seine Besitzerin, mal in Begleitung des Bruders, mal mit einer der beiden Töchter bis nach Südfrankreich und nach Spanien. Am Ende dieser Touren hatte das treue Schnattertier dann durchaus mal 4 000 Kilometer mehr auf der Uhr. „Da ist man dann schon froh, wenn das Auto durchhält.“

„Ich finde Ente fahren toll“, sagt Michaela Teichmann. Im Spätsommer war sie gerade wieder unterwegs, drei Wochen über Landstraßen mit dem 2 CV Richtung Süden ans Meer. In bergigen Regionen verlangen die knapp 30 Pferdchen dann meist den zweiten Gang. Doch das genau macht es laut Michaela Teichmann aus, man reist, man rast nicht.

Fahren ist körperliche Arbeit

Für Komfort-Fetischisten empfiehlt sich der absolut alltagstaugliche Viertürer nicht. Servolenkung? Unnötiger Luxus. Bremskraftverstärker? Fehlanzeige. Der Begriff Kraftfahrer bekommt da eine ganz neue Bedeutung. Laut Michaela Teichmann lässt sich das im Urlaub an den Etappen ablesen. Die werden im Lauf der Reise immer kürzer, auch wegen der nicht unbedingt straff gepolsterten Sitze.

Die rote Ente weilte mit ihrer Besitzerin bereits in Villafranca, der spanischen Partnerstadt und im französischen Villefranche-sur-Saône, mit dem Bühl ebenfalls per Jumelage verbandelt ist. Und wer reist, der erlebt in der Regel was. Michaela Teichmann kann mit vielen Geschichten aufwarten. Auf der jüngsten Reise im Spätsommer bekam die Windschutzscheibe von BH CV 2 H einen Steinschlag ab.

Das Malheur mit der Windschutzscheibe

„Wir wollten weiter nach Valencia und haben bei einem Fachbetrieb in Südfrankreich eine Scheibe bestellt“, berichtet Teichmann, denn der Experte sprach von irreparabel und gefährlich. Das Frontglas über Wochen immer im bangen Blick, suchte die Enten-Besatzung auf dem Rückweg besagte Werkstatt auf.

Da hatten wir wirklich Glück

Dort hieß es dann, die Windschutzscheibe müsse nicht ausgetauscht werden. Es reiche eine einfache Reparatur mit Spezialharz. Im Mittelmeer-Badeort Lloret de Mar (Katalonien) lotste das Navi Michaela Teichmann auf einer anderen Tour in eine enge Sackgasse. Mit wenige Platz links und rechts der ausladenden Kotflügel ging es im Zeitlupentempo rückwärts. „Da hatten wir wirklich Glück.“

Unproblematisches Fahrzeug

Generell gebe sich die Ente unproblematisch, berichtet die Besitzerin. Mit ein bisschen Geschick könne man vieles selber richten. Doch bei Wellness und Fitness soll es der blechernen Persönlichkeit mit ihren signifikanten Rundungen an nichts mangeln.

So vertraut die Leiterin der Ganztagesbetreuung in der Klosterschule „Zum Heiligen Grab“ in Baden-Baden ihr Schätzchen prinzipiell einem Profischrauber an. Die erste Tour mit der roten Ente führte Michaela Teichmann nach St. Tropez. Es war ein Test, ob sich die Neue für automobiles Weitreisen eignet.

Die gebürtige Kuppenheimerin legt während ihrer Touren gern den ein oder anderen Stopp auf einem Campingplatz ein und hatte damit ein Problem zu lösen: Wie wird die Zeltausrüstung Enten-konform? Bei 29 PS ist die Zuladung überschaubar, deshalb kaufte Michaela Teichmann nur hochwertige Sachen, die besonders leicht sind.

Die Reisen durch die Grande Nation, bei passenden Temperaturen gern mit offenem Rolldach, genießt die Wahl-Bühlerin besonders. Die Franzosen mögen den 2 CV, respektieren Kultfahrzeug wie die dazugehörige Besatzung.

Umzugswagen beim Bühler Zwetschgenfest

Gedrängelt werde nicht, wie sollte man auch, bei einem Fast-Nationalheiligtum, das im Sommer 1949, also vor fast genau 70 Jahren, erstmals als Serienwagen auf die Straßen kam. Sehr bald erlangte der „Deux Cheuvaux“ (zwei Pferde) Kultstatus. Inzwischen hat er den auch in Bühl. Denn anlässlich der großen Party „70 Jahre Zwetschgenfest“ feierte die Bühler Kultband „Van Teichmann“ ihr 35-jähriges Bestehen.

Die rote Ente nahm, mit offenem Dach und einem von Michaela Teichmann kreierten Zwetschgen-Schmuck sowie Frontmann und Sänger Peter Teichmann im Fond, als Kultbandmobil am großen Umzug teil. Es zeigte sich, wie praktisch das Fahrzeug konzipiert ist. So lässt sich der Kofferraum-Deckel einfach entfernen, damit war Platz für eine große Verstärker-Box. Als Hochzeitskutsche für die Nichte diente der 2 CV ebenfalls – auf ausdrücklichen Wunsch der jungen Braut.

Michaela Teichmann will ihren 2 CV so lange wie möglich fahren, denn sie hat noch einige automobile Pläne mit dem Klassiker. Einmal zu einem Welttreffen der Entenbesitzer zu fahren, das ist einer dieser Träume.