Erneuter Auffahrunfall auf der A 5 weckt Erinnerungen an Montag

Bei einem Auffahrunfall auf der A 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt wurden die beiden Fahrer leicht verletzt. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen der Polizei Mannheim musste ein Lastzugfahrer am Stauende auf dem rechten der drei Fahrspuren verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Schwertransportfahrzeuges bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf.

Stau und gesperrte Fahrbahnen

Während der Rettungsarbeiten mussten bis kurz vor 15 Uhr zwei Fahrspuren gesperrt werden. Es bildete sich ein bis zu 16 Kilometer langer Rückstau. Derzeit ist noch der rechte Fahrstreifen wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt, der Rückstau ist noch 10 Kilometer lang.

Unfallstelle weckt Erinnerungen

Der Unfall ereignete sich an der gleichen Unfallstelle wie am Vortag ein schwerer Unfall bei dem vier Menschen starben als ein Lastwagenfahrer auf ein Stauende auffuhr und zwei Pkws zusammendrückte. Bis auf ein 15-jähriges Mädchen starben hierbei alle Insassen der beiden Pkws.