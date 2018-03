Bühler Ehrenbürger kauft „Alte Post“ für Pallium

Der Bühler Ehrenbürger Ernst Kohlhage hat das denkmalgeschützte Gasthaus „Alte Post“ in der Eisenbahnstraße für den Verein Pallium gekauft. Wie berichtet, wird die Hilfsorganisation, die schwerstkranke und sterbende Menschen betreut, das 1869 als Bahnhofshotel Wenk errichtete Gebäude mit Hilfe ihres Förderers übernehmen. Der Name des früheren LuK-Chefs, der Pallium seit vielen Jahren unterstützt, war in diesem Zusammenhang bisher nicht genannt worden. Weil der 85jährige Kohlhage verreist war, konnte die Redaktion erst am Freitagmorgen ein Interview mit ihm führen.

Lange Suche

„Wir haben lange nach einem für Pallium geeigneten Gebäude gesucht“, berichtete Kohlhage. „Ursprünglich hatten wir das Bühler Kloster Maria Hilf im Auge, auf dessen Gelände es freie Grundstücke gibt. Doch die Verhandlungen mit der Zentrale in Nürnberg gestalteten sich schwierig.“

Dann kam Sepp Meister auf Kohlhage und Pallium zu. Die Erben der im vergangenen Sommer verstorbenen Wirtin der „Alten Post“ hatten ihn als Berater für die Vermarktung der Immobilie eingeschaltet.

„Standort und Größe des Gebäudes gaben den Ausschlag“, erklärte Kohlhage. „Das Haus befindet sich mitten in Bühl und direkt am Bahnhof beziehungsweise am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Wir wollen nach Möglichkeit die drei Bühler Standorte, die sich in Vimbuch und in der Hauptstraße befinden, dort zusammenfassen.“

Kohlhage-Haus wird verkauft

Vermutlich wird das Dr. Ernst-Kohlhage-Haus in der Beersteinstraße in Vimbuch, in dem sich die Geschäftsstelle von Pallium befindet, zur Finanzierung des neuen Projekts verkauft. Die Filiale „Kind und Trauer“ in Obersasbach bleibt nach jetzigem Stand erhalten.

Wie der Pallium-Vorsitzende Guido Kohler bereits gegenüber dieser Zeitung berichtet hat, sollen in der „Alten Post“ im Erdgeschoss Seminarräume entstehen, im Obergeschoss soll der Hospiz- und Beratungsdienst untergebracht werden.

Entstellende Anbauten

Kohlhage erklärte, dass die entstellenden eingeschossigen Anbauten an der Westseite des Kulturdenkmals (also in Richtung ZOB) abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. „Wir werden den Altbau freistellen“, sagte er. „Die Neubauten werden durch eine Glasfuge mit dem Altbau verbunden.“

Der Bühler Ehrenbürger hält das neue Pallium-Zentrum, das die seit Sommer geschlossene Gastronomie in der „Alten Post“ ersetzt, für eine optimale Lösung. „Gastronomie tut sich aktuell in Bühl schwer, Gaststätten sind nicht einfach zu halten“, meinte er.

Großes Engagement

Sein finanzielles Engagement für Pallium (Summen wollte Kohlhage ausdrücklich nicht nennen), ist dem früheren LuK-Chef sehr wichtig. „Viel zu wenige Menschen engagieren sich privat“, meinte er. „Pallium ist einer der bedeutendsten Vereine überhaupt. Der Tod spielt im Leben der Menschen eine große Rolle, weil er jeden betrifft. Pallium zeigt den Menschen, wie man mit Anstand und ohne große Belastung sterben kann. Ich habe schon viele schwerkranke Bekannte an Pallium vermittelt. Noch nie hat sich jemand aus der Familie beschwert. Pallium hat inzwischen 5000 sterbende Menschen begleitet. Die Menschen dürfen sterben, wo sie wollen und das ist in der Regel zu Hause.“

Der Verein Pallium hat inzwischen über 1600 Mitglieder. „Das sind mehr als das Festspielhaus Baden-Baden Freunde hat“, stellte Kohlhage fest, der sich auch in der Kurstadt engagiert.

Vom Pallium-Vorsitzenden Guido Kohler gibt es für Kohlhages Engagement viel Lob: „Der Mann hat das Herz am rechten Fleck.“