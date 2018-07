Unfall bei Forbach: 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Montagabend bei Forbach lebensgefährlich verletzt worden. Das teilt die Polizei Offenburg mit. Der junge Mann war auf der Bundesstraße 462 in einer Rechtskurve mit einem Auto zusammengestoßen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 17.25 Uhr auf der Bundesstraße direkt vor der Heppenaukurve. Der 17-Jährige soll mit seiner 125ccm-Maschine dort in der Kurve in Richtung Freudenstadt ein Auto überholt haben. Dabei sei er mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammengestoßen, der ordnungsgemäß auf seiner Seite in Richtung Forbach fuhr, heißt es von der Polizei. Der Motorradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Insassen des Polo wurden leicht verletzt.

Straße voll gesperrt