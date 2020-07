Anzeige

Mit blauer Kreide in der Hand kniet die 18-jährige Lisa Häuser in der Mittagshitze auf dem Bühler Kirchplatz und schreibt: „Kohle ist kein Grund zum Anbaggern.“ Ihre jugendlichen Mitstreiter tun es ihr gleich, der ein oder andere verwendet Symbole statt der markanten Worte: Ein Geldsack, eine Erde oder ein Bagger. Die Kreideaktion der „Fridays for Future“-Bewegung (FfF) fand ausnahmsweise verfrüht am Mittwochmittag statt.

Das liegt daran, dass die etwa zwölf jungen Menschen, die teils zur Bühler FfF-Gruppe und zur Grünen Jugend gehören oder aber eigeninitiativ mitmachen, das Gesetz der Bundesregierung für den Kohleausstieg im Jahr 2038 kritisieren, das am Freitag verabschiedet werden soll.

Für eine Protestaktion ist es erstaunlich ruhig, die Klimaschützer zeichnen ihre Losungen und sprechen kaum. Lisa Häuser hat gerade ihr Abitur hinter sich. Sie erklärt, dass die Aktion die Bühler Bürger auf die Energiepolitik aufmerksam machen soll.

Energiewende durch Corona-Krise in den Hintergrund gerückt

Durch die Corona-Krise sei die Energiewende medial in den Hintergrund gerückt. „Der Ausstieg aus der Kohle wird um 18 weitere Jahre hinausgedehnt“, klagt sie. Es sei jedoch wissenschaftlicher Konsens, dass dieser so schnell wie möglich erfolgen soll. Häuser, die auch schon Demonstrationen in Achern organisierte, sieht den Lobbyismus als größtes Hindernis in der Energiewende.

Auch in Bühl soll Klimaschutz ein Thema sein. Theo Kaufmann, Mitglied der Bühler FfF-Gruppe

Noreen Tausend, Simon Müßig und Theo Kaufmann sind Mitglieder der Bühler FfF-Gruppe und haben die Aktion mitorganisiert. „Kreide hält länger und sorgt für ein schönes Gesamtbild“, erklärt Müßig. Die Malaktion sieht er als alternative Form des Protests: „Es geht uns ums Klima und nicht ums Rumschreien“, fasst er zusammen. „Wir wollen, dass man uns wahrnimmt“, sagt Theo Kaufmann, „auch in Bühl soll Klimaschutz ein Thema sein.“

„Fridays for Future“: Vorwurf des Schulschwänzens trifft nicht zu

Der Vorwurf des Schulschwänzens sei nicht zutreffend, erklären die beiden Windeck-Schüler. „Wir kamen direkt nach der Schule hierher“, sagt Kaufmann. Zu den Bühler Aktivisten gesellten sich mit Kristina Rauch und Leonie Matz zwei Mitglieder der Grünen Jugend Baden-Baden.

Sie sehen die Aktion als nonverbalen Protest gegen den aufgeschobenen Kohleausstieg: „Wir schreien keine Parolen“, sagt Rauch. Am Rande des Kirchplatzes startete zwischen drei Betrachtern eine rege Diskussion über die Energiewende während Noreen Tausend gerade den Schriftzug „Hoch mit dem Klimaschutz, runter mit der Kohle“ fertigstellte.